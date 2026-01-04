闯屯马线车厢乱飞 得戚偷袭女乘客 港铁透露白鸽终极下场｜Juicy叮

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新时间：15:45 2026-01-04 HKT
发布时间：15:45 2026-01-04 HKT

港铁出现怀疑搭霸王车的不速之客。一只白鸽昨日（3日）闯入屯马线车厢乱飞，并得戚地怀疑「偷袭」女乘客。因应事件，港铁透露了白鸽的终极下场。详情见下图及下文：

闯屯马线车厢乱飞 得戚偷袭女乘客 港铁透露白鸽终极下场逐张睇↓↓↓↓

楼主：白鸽搭地铁唔使俾钱呀

楼主昨日（3日）在社交平台Threads上载短片发帖，留言指「白鸽搭地铁唔使俾钱呀🤨‼️」。

短片长约12秒，开始时已见到白鸽在车厢内，港铁职员持网亦步亦趋。白鸽可能见「来者不善」，于是无视身旁座位上的3名女乘客，拍翼在车厢内乱飞，现场哗声四起。

片中听到有人声震震地指「飞咗入嚟啦」，港铁职员亦即场报告「飞咗入去车厢内」。车卡内其中一名女乘客见势色不对走为上著，往隔邻座位走去。

白鸽淡定地在扶手栏上稍事休息后，竟回头从后偷袭留守座位的一女乘客，之后再飞走，短片就此结束。

网民提供前传：今朝早见住佢走入嚟

有网民在回应栏上载前传相片及短片，留言「今朝早见住佢走入嚟车厢」，相中见到白鸽在月台边徘徊，短片则见到白鸽已闯入车厢，悠然自得地踱步。

有网民对白鸽乱入乱飞的场面感到惊慌，指「劲恐怖！」、「吓死人」、「离远见到唔系好惊，但飞埋嚟就会好惊😂」。

网民：捉佢逃票

有人则好奇白鸽如何进入车厢，查问「点样入到去？」。同时，也有网民形容这只鸽「放荡不羁」，强调要「捉佢逃票」。另有人笑言白鸽可能只是「攰，想唞吓啫😂」，估计「到站开门自然会走㗎啦」、「其实佢到站会自己落车？」。

港铁回复《星岛头条》查询时表示，根据记录，昨天（3日）屯门站职员曾登上屯马线列车处理有雀鸟飞进车厢，其后雀鸟飞走并离开车站。 

资料来源：c_k.720＠Threads

老鼠闯港铁车厢躲椅底蓄力大暴走 冲向这位置...... 乘客吓坏急缩脚

 

