5人家庭首派公屋彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事｜Juicy叮

一个申请公屋的5人家庭早前获首派彩虹邨金汉楼大单位。由于彩虹邨重建方案有期，按照计划金汉楼住户预计10年后迁置新落成的新彩虹邨第1期单位。鉴于要等10年才换新楼，收到「配房通知信」的港妈正心大心细。不过有热心的网民则怂恿先行上楼，但提醒切忌做一事。详情见下图及下文：

5人家庭首派彩虹邨 等10年重建换新楼 港妈心大心细 网民怂恿先上楼但切忌做一事逐张睇↓↓↓↓

楼主：首派，底层

楼主上月底在facebook群组「公屋讨论区 - 香港facebook群组」以「首派，底层」为题上载「配房通知信」发帖，见到获派的彩虹邨金汉楼每月租金为2933元。

获派单位后，楼主随即在网上征询意见。对于是否应该装修，以及如何装修，楼主坦言「要等10年，都唔知点装好」。有网民建议「不要太花钱装修，因为准备重建第二代邨」、「不要太花钱，简单装修一下」。

然而，也有市民持不同意见，认为「如果预计要住10年，我劝你照装修，因为间屋太旧，除非你唔介意，若果你呢10年都住喺一个你唔钟意嘅环境，会好影响情绪」，并提出至少应「翻新一下水电煤设施，重上墙漆及买一些有必要性的电器及家私」。

网民：当系长线投资

还是有不少网民大力建议楼主先行接受单位，因为「要咗先，简单拾住几年搬新楼」，「当系长线投资，到时有得再拣楼」。有人更加认为彩虹邨的优越地理位置，加上重建后有机会获派新楼，以及可抽绿置居或居屋等因素，都是接受这个一派单位的诱因。

彩虹邨3期清拆有期 2028启动

彩虹邨重建方案2024年10月30日出炉，分三期清拆11幢大厦重建，第一期计划最快于2028年展开，整个重建项目在2048年至2049年落成入伙，共提供9200个单位，较现时约7400个单位增加约1800个单位。↓↓↓↓

房屋署向区议会提交彩虹邨重建建议方案，建议彩虹邨重建第一期包括碧海楼、金碧楼及丹凤楼的住户，预料2028至2029年迁至黄大仙新美东邨，第二及第三期的住户可原邨安置，当局料彩虹邨所有住户约需15年完成搬迁，整个重建料2049年完成。

根据黄大仙区议会文件，第一期清拆涉及碧海楼、金碧楼、丹凤楼和2间空置校舍，预计2028年至2029年入伙的黄大仙新美东邨，将提供2450个单位用作首期迁置，可以容纳三分一受影响住户。

首期建筑工程估计可提供约3200个新单位，作为第二期的迁置资源，预计约2035年至2036年落成入伙。当局会在清拆现时位于金碧楼的商舖前，确保未清拆住宅楼宇地下的余下商舖能满足住户日常需要。

第二期清拆涉及锦云楼、红萼楼、金汉楼和白雪楼，估计工程后可提供约4100个新单位，可安置受第三期清拆影响的居民，预计约2042年至2043年落成入伙。

第三期清拆涉及翠琼楼、金华楼、绿晶楼、紫薇楼和多层停车场，工程后可提供约1900个新单位，预计约2048年至2049年入伙。

彩虹邨分3期重建

第一期将重建：碧海楼、金碧楼、丹凤楼、空置校舍；

第二期将重建：红萼楼、白雪楼、金汉楼、锦云楼；

第三期将重建：金华楼、翠琼楼、绿晶楼、紫薇楼、停车场。

