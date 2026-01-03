新年1亿金多宝｜2003年六合彩头奖幸运儿 靠「十字鎅豆腐法则」赢巨奖 网民赶紧学起来｜Juicy叮

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

时事热话
11:37 2026-01-03
11:37 2026-01-03

六合彩新年金多宝今晚（3日）搅珠，晚上9时15分截止售票。马会设7500万元金多宝，若以每注10元计算，一注独中的预计头奖彩金高达1亿元。

六合彩金多宝搅珠，往往牵动全城市民的发财梦。原来过往曾经有头奖幸运儿分享致胜的「十字鎅豆腐法则」，方法早前更被网民重提。详情见下图及下文：

新年1亿金多宝｜2003年六合彩头奖幸运儿 靠「十字鎅豆腐法则」赢巨奖逐张睇↓↓↓↓

2003年头奖幸运儿致胜方法

楼主去年底在facebook群组「齐齐研究六合彩！」上载剪报截图，分享一位于2003年中头奖的幸运儿，如何以「十字鎅豆腐法则」重组电脑飞号码，赢取巨奖的方法。

根据相中的「特写」报道，该名头奖幸运儿于2003年7月26日中奖。翻查马会资料，幸运儿投注了当日开彩的第03/063期六合彩，头奖有两注中，每注奖金高达34566180元。

如十字鎅豆腐

报道说明了该名头奖幸运儿独特的投注方式——先买4注单式电脑飞，在这4注中间像十字鎅豆腐般画个十字（详见下图），把号码分成4部分后，再于各部分重新组合成一条全新的6个字单式落注。

当中还提到该名幸运儿透过这方法，更曾中过二奖及三奖。这段23年前的中奖故事被重提后，获网民关注起来，有人「多谢分享」，有人表示「试试无妨」，实行「各施各法」。

对于有网民坦言「唔系好明，宜家系咪用唔到呢招啊」，有好心人于是附图细心解讲法则如何操作——「简单嚟讲，就系用电脑飞随机得到最多24个号码（如有重复号码，就会少于24个），然后在当中自己拣10个号码去重组4条飞」。

还有人醒目地指，如今「其实用（手机）app就直头唔使买，净系gen（产生）4条飞，抄低佢。再自己慢慢磨」。

网民指关键仍是运气

有心水清的网民则留言「用到啊，不过讲运啫呢啲」、「 原理就系咁，不过有冇运就系另一件事」、「各赢各法，不论如何方法你有就会有，参考案例之一，你灵感一到点都得」，强调方法可行，但关键仍是话嚟就嚟的——运气。

资料来源：Eric Ng＠facebook齐齐研究六合彩！

