港铁怪客出没 巨型「千年灵芝」随地摆 网民好奇：依棵嘢使唔使过千？｜Juicy叮

时事热话
更新时间：16:01 2026-01-02 HKT
发布时间：16:01 2026-01-02 HKT

一名斜孭袋大叔日前托著一棵怀疑巨型灵芝搭港铁，并把这个大如张开缩骨遮的菇状物品随地摆。有目击的乘客惊问「有没有人懂灵芝的，这是真的吗？😨」；另有网民好奇「依棵嘢使唔使过千元？」。详情见下图及下文：

港铁怪客出没 巨型「千年灵芝」随地摆逐张睇↓↓↓↓

楼主：香港地铁无奇不有

楼主元旦在社交平台Threads以「千年灵芝」为题，上载两张摄于港铁车厢的相片发帖，并以「东涌东荟城」作地标，留言指「香港地铁无奇不有，有没有人懂灵芝的，这是真的吗？😨」。

相中的怀疑「千年灵芝」颜色深沉，在车厢内被安放于椅子旁的角落；上落车时，大叔像送货般把「千年灵芝」上膊，托于肩膊上。

不少网民遇上托灵芝大叔

不少回应的网民与这位托灵芝大叔原来也有一面之缘，加上场景奇幻，大都有相为证。从上载于回应栏的偶遇照片可见，分别摄于港铁站扶手电梯或街头。

有摄影师幽默地留言「我都有见过灵芝恶魔，一转落电梯吓亲，远睇个头乜料😱😱😱」、「我都见过」、「深水埗街市附近见过」。

这批不同的相片中，从穿戴打扮看来，托灵芝的相信是同一人，但由于随身物品不同，估计摄于不同日子。

网民：是新年求婚专用

有网民笑言这棵其实是「夸年派对交换到的礼物吗？」、「年花嚟😂」、「这是新年求婚专用的」、「求婚用㗎」、「提早情人节，送一束灵芝」、「这是一种我在炫富但不跟你说的概念」；又由于直径够阔「落雨可以当遮用」。

加上相片的角度问题，往往令人错觉「以为生喺头」、「新发型🤣」、「我第一眼以为灵芝系佢啲头发😅」、「还以为是头套，是真的？ 😱」、「差点以为脸长这样」。

另有人表示「灵芝也太大棵了吧，整棵带著走，真会以为看到人身灵芝头的怪物🤣」、「吓死，第一眼以为做咩事咁激，2026年第一日就炸到个头咁贺一贺佢？🤔」。

有承认这棵是灵芝的网民则称「长到这么大应该都木质化了，不可食用了吧？」、「灵芝要刚长出来才有用，这个硬掉了只能带回家当艺术品」。

还有人上载网店有售的图片，相中显示这棵为「观赏灵芝摆件」、「半野生特大灵芝」，店家形容这为「新奇礼品」；另有人关注起价值来，指「使唔使过千？依棵嘢…，就咁搭地铁」。

资料来源：165cm_1226＠Threads

