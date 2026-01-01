神奇变色月亮！ 橙红色变灰白色 穿过大厦后唔同咗样？ 天文台「揭穿」个中桥妙｜Juicy叮

本港上空早前出现了「神奇变色月亮」，由最初的橙红色，在穿过一幢大厦后变成变灰白色。因应成个月亮唔同咗样，天文台「揭穿」个中桥妙。详情见下图及下文：

神奇变色月亮！ 橙红色变灰白色 穿过大厦后唔同咗样？ 逐张睇↓↓↓↓

一齐欣赏月亮 圆满结束2025

天文台早前在facebook专页发布以「🌙月亮系咩色？」为题的facebook reels（脸书连续短片），转载网民早前在尖沙嘴拍摄到的月出片段。

天文台的帖文指，「年尾一齐欣赏月亮💖圆满地结束2025啦！平时月亮多数系灰灰白白，但月出时就会睇落红红橙橙😮，其实月亮嘅颜色变化系同佢喺天空嘅位置有关㗎！」

天文台解构橙红色月亮

天文台解释，「当月亮较贴近地平线时，由于仰角较低，光线要穿过较厚嘅大气层，就导致大部分波长较短嘅紫蓝色光线被散射走，剩返波长较长嘅橙色同红色光线，所以就会见到橙红色嘅月亮喇🌕！睇缩时片段就可以留意到，当月亮升得越来越高，颜色亦变得越来越淡啦~（摄：Joseph Leung / 2025年12月6日 / 尖沙咀 / #CWOS）#雷利散射 #社区天气观测计划 #月亮 #赏月想知几时月出月落？留意天文观测天气资讯：https://url.hko.hk/hyVPrGkE」」。

天文台官网查月出月落时间

回应的网民除了称赞美景外，还心水清地指，月亮「经过瑰丽酒店后月亮变白了」。而根据天文台官网的「天文观测天气资讯」，可以翻查到星体出没时间，包括日出、日落；月出、月落；水星出、水星落；金星出、金星落；火星出、火星落；木星出、木星落，和土星出、土星落。

资料来源：香港天文台facebook专页

