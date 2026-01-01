港女堕「扮靓陷阱」 ATM存钱惨被食卡 因一装饰出事 过来人竟献计求助隔篱阿伯｜Juicy叮

一名港女在不知不觉中堕下「扮靓陷阱」，因为身上一装饰出事，使用柜员机（ATM）存钱时惨遭食卡。不少过来人表示同情，并提供切实可行的解决办法；有人更竟然献计当街向隔篱阿伯求助。详情见下图及下文：

港女堕「扮靓陷阱」 ATM存钱惨被食卡 因一装饰出事 过来人竟献计求助隔篱阿伯逐张睇↓↓↓↓

眼巴巴看著「食卡」

楼主在刚过去的除夕（12月31日）于社交平台Threads以「RIP（Rest in Peace，安息吧）以后唔Gel（凝胶）长甲」为题，上载短片和相片发帖。

短片展示了楼主插入提款卡，准备透过柜员机存款的经过。由于楼主修了长长的Gel甲，甲片刚好顶著取卡位，千方百计下仍无法以指尖取回提款卡，以至交易取消之余，还眼巴巴看著提款卡被回收。

不少过来人表示同情，并称曾遇上同样困境——「我都遇过类似问题」，遭提款机食卡——笑言「其实上次我都好Ｘ肚饿，但估唔到个ATM仲肚饿」。

结果，有同样遭遇的过来人陆续浮出水面，指「叫途人帮手咪得啰」、「我上次都系咁，咁咗隔篱个阿伯帮我拎」、「试过叫隔篱㩒紧钱个阿叔帮我抆」、「我试过叫人帮手，但系冇人理我，好彩最后都掹到出嚟」。

网民：用手指骨夹出嚟

还有人传授绝活，图文并茂地指「其实可以用手指骨夹佢出嚟」、「用手指第二环节，夹出嚟」、「揾两个硬币夹出嚟」。有网民更提供极端方法，指「看看旁边有没有人，然后用嘴咬出来、「用棚牙担佢出嚟」。

网民：随身带个钳

还有热心的网民建议用工具辅助，「买个胶夹仔代替手指😆」、「建议你以后随身携带一个钳」。

最终，还是有人说出公道话，称「长款（指甲）靓但最大嘅问题就系唔方便，执嘢、了嘢、需要用手指做嘅细致嘢都比平时短梯时吃力，又要谂另外嘅方法先做到，所以心急人／成日要快手处理嘢嘅人都真系唔好整长甲，搞Ｘ自己😂」。

资料来源：_zcyan_＠Threads

