元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！｜Juicy叮

2026年刚来临，社交平台就爆出被网民喻为「2026第一（出）轨」的事件，有女网民今日（1月1日）元旦凌晨发片发帖，披露跨年夜在尖沙咀一间大型商场，当场捉到年轻男友出轨，她更设局「捉奸」，并将整个「公开处刑」过程拍下，掀起网民热议。

元旦凌晨捉奸男友偷食闺密 少女尖沙咀商场「公开处刑」 网民：2026第一轨！↓↓↓↓

事发在元旦日凌晨，楼主在社交平台发文表示「跨年喺K11玩出轨」，讲述事件始末，她表示因为自己没有陪男友过年，男友竟转头就约楼主的闺密朋友。

楼主元旦设局「捉奸」

楼主在帖文中写道：「啱啱好我个friend话要揾仔，呢条友（楼主男友）就去DM佢（楼主闺密），因为佢（男友）换咗Account，我唔知𠮶个系佢，（闺密）send相我先知。」

楼主得知真相后，决定和闺密朋友设局，将计就计，「我就叫我个friend试叫佢要出嚟一齐跨年，佢（话）好，坐的士过嚟，（到达后）仲要问我个friend攞（的士）钱。」男友应约到达商场后，楼主立即现身，当场与男友对质。

现场直击：怒掴男友 清脆响亮

从楼主上载的两段「设局捉奸」影片可见，事发地点为商场的电梯大堂，身穿白色卫衣、短裤的楼主，气冲冲地走向穿灰色卫衣的男友。

她一手将男友推向墙边，当时男友正手持电话，似乎在与人通话。男友一度弯身想躲避，但楼主一手搭著其肩膀，将他架起，逼他直视自己。

对质期间，楼主突然怒火中烧，高高举起手，一巴掌大力掴向男友，影片中清晰听到响亮的「拍」一声，力度之大，连男友手上的电话都应声飞脱，跌在地上。

掌掴过后，楼主似乎怒气未消，随即拿起手袋，头也不回地转身与拍摄的友人离去，被留下的男友则弯腰默默拾回电话，全程未有追赶或与女友理论。

公开渣男特征：08年住屯门 专用分身「flirt女」

楼主事后再发文，公开男友的特征，提醒其他女生要小心，她指男友是「08年」，估计是出生年份，即现约17、18岁，居住在屯门区，「钟意喺threads揾女」，她更爆料男友是惯犯，并公开其常用的社交帐号名称：「佢......经常会开好多帐号，之后又整到自己封咗个号，其实系换号佢揾其他女。」

她表示，渣男男友不断寻找目标，得手后便以「IG被封」为由，要求转到WeChat继续对话。

网民反应两极：读完书先拍拖好难咩

由于楼主的帖文写得比较急，缺乏标点符号，令不少网民表示「睇唔明」，笑言是「中文阅读和理解能力测试」，有网民直接表示：「不如读多啲书？」楼主也大方承认：「太急发文了，我下次注意」，更有热心网民帮忙「翻译」事件经过，让大家更了解来龙去脉。

对于楼主的行为，网民反应两极，有人大赞「打得好，出轨抵打」、「好型wo」，但亦有网民不认同其暴力行为，认为「打人仲要Post上网，唔系话佢出轨啱，不过咁样放上网你蚀底姐」，楼主则回应指：「系想俾大家睇清，注意返唔好似我咁。」

由于涉事男友年仅17、18岁，不少网民都对此感到惊讶，纷纷劝楼主「不如读多啲书？」、「读完书先拍拖好难咩」。对于网民的「教诲」，楼主则以「好」字简单回应。

事件在网上继续发酵，不少网民食花生留言：「2026年第一个凌晨就有唔少花生」、「新年第一击！打得好！」、「好痛呀......部电话」。

来源：belief.27＠Threads