「50+」裸辞揭职场残酷真相 「1句话」引爆初老族共鸣 网民：「终于有人敢讲！」｜Juicy叮

更新时间：17:13 2025-12-31 HKT
发布时间：17:13 2025-12-31 HKT

一位50多岁即「50+」的网民，在今日（31日）2025年最后一个工作日，选择递上辞职信裸辞，他递信的帖文热爆网络，更揭开了中年职场的残酷真相，吸引大量「初老」同路人围炉取暖。

「50+」裸辞揭职场残酷真相 「1句话」引爆初老族共鸣 网民：「终于有人敢讲！」↓↓↓↓

这位裸辞的「50+」网民昨日（30日）在帖文中兴奋表示：「明天（即今日31日）递信，开心跟住去两转旅行，更加开心」，他表示，计划在休息后，于第二季才开始寻找合约制工作。

劈炮宣言：「做得唔开心，何必为难自己」

中年转职从来不易，楼主亦坦言对前景感到不安，他忆述半年前转行，人工大减四成，只为「学啲新嘢同埋帮到人」，但事与愿违，工作压力巨大，甚至令他不断犯错，不禁在过去的帖文中慨叹：「今日又做错嘢...我投降了...呢份工真系唔适合我。」

面对HR「吓过我，想我安安定定做到退休？」的劝告，他最终选择忠于自己：「工作既然揾唔到钱，又做得唔开心，何必再为难自己呢。」

网民：呢个post好正能量！

楼主的年尾「劈炮宣言」一出，迅即吸引众多40、50岁以上的网民留言，有网民大赞楼主的勇气：「人到中年可以跳出comfort zone除咗唔容易，仲好有勇气」，楼主也坦承：「这确实需要点勇气，家人及四周也有些压力。」帖文充满正能量，有网民直言：「呢个post同啲reply好正能量！一定要reply令大数据可以派俾多啲人睇到！」。

当中，亦有不少初老网民分享自己的职场经历与挣扎，反映了中年职场的残酷现实，有人分享自己「50+揾咗2年都冇见工机会」，令楼主也吓得回复「惊」，另一位网民更指出：「安安定定都未必能做到退休！我公司每年都炒几个。」揭示人到初老在职场生存不易。

初老打工仔围炉：「唔好被恐惧令到自己后悔！」

帖文中，不少网民都背负著家庭重担，反映中年人士沉重的现实枷锁，一位妈妈表示：「冇人养要养仔，有生活压力，好羡慕大家有勇气跳出安全圈」，楼主则温暖地鼓励她：「辛苦妈妈能够自食其力也是很了不起的」。

不少中年打工仔留言，表示正被工作「合法地」蚕食，有人坦言「做到无人生！」、「郁到病嘅话份粮几多都唔够俾医药费」。

虽然留言区中有不少初老打工仔围炉慨叹，但亦有网民分享成功中年辞职转换人生跑道的例子，有人转行成为猫美容师，有人辞职后享受悠闲生活再重投职场，更有人豁出去决定创业，其中有成功者留言鼓励大家：「唔好被恐惧令到自己后悔！」有网民亦引用楼主金句为众人打气：「何必再为难自己呢，终于有人敢讲肯讲，好嘢。」

来源：hole_d_may＠Threads

同场加映：帮补生计长者转攻拍卖行？港拍卖行称经济差老人客涌现 有人拎「清明上河图」求估价 7字形容最棘手现况↓↓↓↓


 

