90后经理公审00后嫌$17k工辛苦 返两日即劈炮 惊人结论引爆年代大战：「有问题嘅通常都系00后！」｜Juicy叮

一名任职餐厅经理的女网民昨日（30日）在网上发文，怒轰一名00后新员工，指对方「拎住$17,000人工」，仅仅上班两日，做了些「出餐收碟做楼面」的基本工作后，便以「辛苦」为由辞职，让楼主不禁在网上爆粗质问：「其实啲00后系做乜Ｘ？」

楼主帖文一出，瞬间激起千层浪，十多小时内吸引逾千则留言，楼主与网民随即展开激烈辩论，火花四溅。

$17,000人工过低？楼主贴图引证市价反惹争议

面对大量网民质疑$17,000月薪过低，楼主显然不服，她随后将一则回应置顶：「原来大家觉得侍应17000人工低，睇嚟真系要170,000先请得起你哋。」

为了证明自己所言非虚，她更上载两张在求职App截取的图片，显示行内其他餐厅的薪酬水平，从截图可见，油尖旺区的会所、湾仔区的火锅店，侍应月薪普遍为$17,000至$18,000；而连锁冰室、点心专门店及日式餐厅等，薪酬亦大多介乎$15,000至$19,000之间，力证$17,000确为市场普遍水平。

不过，网民对此并不收货，有人指「17k每日得6xx元」，返便利店的工作更轻松，亦有应届毕业生表示自己起薪点已达$19,000，认为餐饮业的薪酬与劳力不成正比。

世代大激辩！00后：「我有得拣，点解要挨？」

留言其后迅速演变成一场横跨90后与00后的世代价值观争辩，不少网民为该名00后员工辩护，认为他「唔等开饭」，有权选择更舒适的工作。

有网民总结了新世代心态：「辛苦只系一个借口应付你班老屎忽去辞职啫，反正做又卅六，唔做又卅六，唔似得你哋靠份粮揾两餐。」另一位更坦言，00后有家庭作后盾，追求的是「Work-Life Balance」，「真系冇收入呀爸呀妈点都会帮」，反问楼主为何要将上一代的「挨苦」观念强加于年轻人身上。

90后楼主：「有粮出，就要有责任心！」

身为90后的楼主则坚称，问题不在于薪酬，而在于「责任心」，她反复强调：「如果要返工就俾返个责任心出嚟」、「你返工系有钱出俾你，你觉得少钱你可以选择去转工，但系而家讲紧系个心态问题」。

她透露，涉事员工入职前有餐饮经验，公司提供的岗位是「执枱、打单、冲嘢饮、送餐」，更使用QR Code落单，客人自己付款，工作量不大，连其他00后兼职同事都对他喊「辛苦」感到惊讶。

楼主承认自己「人工已经脱离咗$17,000好耐」，但认为「拎三万蚊嘅人工，就有三万蚊人工嘅顾虑」，在其位，谋其政，是基本的职业操守。她愤慨地表示，见工时个个都说自己「做得嚟搞得掂」，结果却是浪费大家时间，「我请人返嚟系帮手去做嘢，唔系仲要照顾佢啊」。

80后网民质疑以偏概全标签整个世代

随著骂战升温，不少网民认为楼主的管理方式和「老屎忽」态度，可能才是员工离职的真正导火线：「单系有你呢啲同事已经够晒理由唔做啦。」

一名自称80后的网民更以管理者角度批评楼主：「你作为经理连咁简单嘅道理都唔明」、「证明其实你能力好低」。他认为，楼主将请人失败的挫折公审员工，并以偏概全标签整个世代，行为非常不成熟。

对此，楼主激烈反驳，称自己「除咗interview𠮶日之外，嘢都冇同佢讲过」，全程由下属教导，并无恶言相向，她同时感叹：「00后通常都系冇问题，但系通常有问题嘅都系00后。」

不过此惊人结论只是火上加油，部分「00后」索性留言道：「......你地（90后）咁多怨言，只系因为你地唔甘心，觉得以前咁辛苦挨过来，咁我地00后都应该要挨...」 「又唔靠你养，呢啲咪叫底气啰，钟意做就做，唔做就唔做，系咁家（㗎）哪（啦），洗同你长篇大论解释？」

