$500零用女嫌$800男友穷！中学情侣AA制爆「终极侮辱」 当事人现身揭哗然结局｜Juicy叮

有中学男生在网上发帖，苦恼于拍拖三个月，每次约会开销都由他一力承担，坦言经济压力巨大，他在圣诞节前夕，向同为中学生的女友提出「AA制」建议，却演变成一场「终极侮辱」的风波，他公开对话截图，当中其女友一句「金句」而全网瞩目。

$500零用女嫌$800男友穷！中学情侣AA制爆「终极侮辱」 当事人现身揭哗然结局↓↓↓↓

有男网民在社交平台发文，表示与女友均是中学生，自己每周零用钱$800元，女友则为$500元。虽然两人「都算成日见」，但「每次食饭都系我俾哂，我真系付担唔到」，于是向网民求助：「其实AA真系有问题咩」。

每周$800零用钱难撑 向女友提AA制

帖文附上了一张他与女友的对话截图，成为了整个事件的导火线，从截图可见，楼主开首小心翼翼地试探女友反应：「其实如果我哋AA得唔得」，他透露现在约会食饭每餐最少要$100元，并解释「依家每餐都系我俾，其实有D贵」、「我D零用钱其实唔够两个人用」。

女友先是震惊反问：「吓？！你认真？」，其后表示自己零用钱也不多，更抛出一句：「我已经冇要求你餐餐都系西餐」。当楼主追问是否不可行时，女友直接摊牌，回复了一句让网民震惊的「金句」：「穷就咪Ｘ同我拍拖」。楼主无奈，只能回复一个「好」字作结。

网民：自己得$500 有脸话人穷？

帖文一出，有大量网民留言，一面倒力撑楼主，认为其女友价值观有问题，有网民直言：「快撚啲分手」，认为女方「最基本相处互相体谅都未做到，呢个女朋友放生啦」。

有网民亦狠批女方态度，反讽道：「自己都系得$500一个月冇骨气，要人请有脸话人穷？」更有人认为这种关系不会长久：「不可以共患难，不会有将来」、「根本系收兵」。不过，也有家长网民留言，分享如儿子拍拖会给额外金钱，「叫佢同女朋友食好啲，唔好失礼」，但同时称赞儿子的女友「都识做」，会回赠礼物及主动请食饭，认为互相尊重才是关键。

当事人交代圣诞后情况...

在网民一片「劝分」声中，楼主在圣诞节翌日（26日）更新了状况，他发布新帖文宣布：「我寻晚（25日）同佢过完圣诞就正式同佢分咗手。」

他透露，女友曾不满他之前有关「AA制」的帖文，认为将两人私事公诸于世，但令人意外的是，分手后的楼主表现得相当成熟。他为前女友解释，指两人都是对方的初恋，而对方「有呢种观念系佢原生家庭俾佢，未必系佢自己问题，大家都唔使太过怪责佢」。

他更大方表示：「我反而好感激佢俾咗好多嘢我」，同时感谢一众网民「Ｘ醒咗我」。

网民激赞：下个会更好！

楼主的更新帖文获得网民一致赞好，纷纷恭喜他「甩难」、「及时止损」。有网民大赞：「咁先系男人，祝你下一个会更好」，并分析指女方的问题不只在于价值观，更在于态度：「乜野叫『穷就咪Ｘ同我拍拖』？...穷，系限制咗人既消费，但尊重应该系更大前提。」

不少网民认为楼主在关系中只是「金主」，而非「男朋友」，并指出「如果两个人系有感情，系点都唔会有呢句说话系出得口」，网民们均祝福楼主，表示「你值得更好」，并希望他能找到一个价值观相近、懂得互相尊重的另一半。

来源：Threads