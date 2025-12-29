外卖员斗惨！时薪$41低过法定工资 同行贴出更「绝望数字」！7小时收入竟只有...｜Juicy叮

一名外卖员在网上分享其收入截图抱怨道：「做10单先得234蚊，有冇搞错呀」，帖文瞬间引爆网络，甚至演变成外卖员斗惨大会，帖文竟钓出大量同行，纷纷晒出更为惊人的低薪证据，其中一人的7小时收入，其数字让人意外，网民对事件反应两极，就外卖行业的辛酸与回报展开热烈讨论。

外卖员斗惨！时薪$41低过法定工资 同行贴出更「绝望数字」！7小时收入竟只有...↓↓↓↓

有网民在「香港外卖及速递平台综合交流群」FB专页发帖，上载其工作收入截图，并配上一句无奈的抱怨：「做10单先得234蚊，有冇搞错呀。」

时薪$41.08 辛劳近6小时每单收入$23

从楼主上载的相片可见，在12月21日（周日），他总共工作了5小时43分钟，完成了10张外卖订单，没有取消任何订单。

然而，其「净收入总额」仅为港币$234.84元。画面下方更计算出，其「每小时平均」收入只有$41.08元，这个数字甚至略低于香港目前的$42.1元的法定最低工资，换言之，辛劳近6小时，平均每单收入仅约$23。

现时大多数外卖平台将送餐员定义为「自雇人士」或「独立合作方」，而非「雇员」，根据香港法例，《最低工资条例》仅适用于雇佣关系下的「雇员」。

网民反应两极：系人可取代

帖文一出，马上引来大量网民留言，意见纷陈。有网民认为，外卖工作入职门槛极低，现时的薪酬已算合理。其中一位网民的长文惹来极大回响，他直言：「外卖送餐这工作，不用年龄，学历，样貌，高度，性别，国籍，技能，百无要求的，其实再减三分一钱，也无不妥。」他认为这行业养活了「一大班不想正常上班，又没有技能，又想赚钱的不知什么人」，此言论虽获部分人认同，但亦被另一派网民炮轰「黐X线」。

不少网民和应这种「市场决定论」，纷纷表示「你唔做大把人做」、「完全冇竞争力，系人都可以取代你，完全冇议价能力，仲有$40个钟算高。」更有人建议楼主转行，「转做保安啰」、「做个保安日日巡楼都行得少过佢，但系人工就好好多」。

然而，另一方则对楼主的遭遇深表同情，有网民悲观地指出：「低处未算低，继续减......系奴隷兽！」更有人一针见血地说：「勤力的，你好快就会越做越穷。」不少人将矛头指向市场竞争的变化，认为是外卖平台趋向垄断化所导致的结果。

此外亦有网民错重点，反而质疑楼主的工作效率：「检讨下啦六个钟十单」，但随即有人反驳，问题核心在于「10单二百几唔系问题，最大问题系用咗五个几钟」，暗示或因订单不足，导致外卖员需长时间等候。

同行晒更低收入对决

楼主的帖文同时意外演变成一场「斗惨大会」，一名外卖员同行贴出自己的收入，并留下一句简短而沉重的留言：「今日七个钟先得130。」意味著他辛劳7小时后，时薪竟只有$18.57。

其他外卖员亦纷纷揭开惊人地低的收入，有人展示截图，指平台的「孖单」（两张顺路订单）「连40蚊都冇」，其中一张单价仅$17.12；更有人指出凌晨时段的订单，单价可低至$21.86，引来其他行家和应：「之前西环pm孖系17+18，1张仲要上山」，他们自嘲行业为「血汗工厂」。