花$800做负离子直发 屯门后生女惨呻：头发烂到死咗 网民传授急救妙法｜Juicy叮

屯门一名后生女早前花800元做负离子直发后结果差强人意，在网上惨呻「头发烂到死咗」。虽然情况惨烈，但好心地的网民仍然抱著尽人事的希望，传授急救头发妙法。详情见下图及下文：

花$800做负离子直发 屯门后生女惨呻：头发烂到死咗 网民传授急救大法逐张睇↓↓↓↓

楼主：做负离子整烂咗个头

楼主昨日（27日）在facebook群组「良景居民(良田新气象) 田景、新围」上载相片发文「警世」，大呻自己花800元「做负离子整烂咗个头」的惨事。

楼主在帖文中表示，在发廊「做负离子整烂咗个头，个𡃁妹帮我整完已经好干，过两日洗头直接炸起晒。隔两日返去间舖头，师傅揾返𡃁妹免费帮我补做多次负离子，做完之后个头都系烂」。

楼主续指，「帮我做第二次负离子𠮶阵𡃁妹仲要话我个头不嬲都咁干。我做咗10几年负离子，净系喺ＸＸ度都至少做咗6、7年，最好系呢次特别干」。

出事后，楼主表示「出去揾其他师傅再整多次个头，佢哋话我啲头发已经烂到死咗，除咗等佢重新生过之外就冇得救」。

最后楼主大呻「整咗$800几嘅负离子直发，我之后洗咗几千蚊慢慢救返啲头发都救唔到」，并无奈地称「剪头发𠮶几位师傅都好好人，但我唔会再去了」。

网民：搽药水同等待时间出问题

回应的网民对楼主的遭遇表示同情和愤怒，并慷慨分享自己的经验。有人认为这是发型师「技术问题」和发型屋「唔老实」。有网民直指「条𡃁妹肯定搽药水🧪同等待时间出现问题先咁样」。

对于发型屋第二次补做，网民一针见血地指出：「条友做街坊生意就唔老实喇。。。见你把头发炸到咁都仲建议你拉多次而唔肯退钱俾你🌚。。。根本佢就知道乜嘢问题。。。爆到咁根本就唔适合再补电嚟二次伤害。。。等你做完第二次再爆啲。。。就屈你话你本身发干搞唔到。。。」。

网民：冇得救 等佢重新生过

在回应栏见到，多位网民和发型师都强调，头发一旦「炸咗」或「烂到死咗」，是「补唔返㗎」，「除咗等佢重新生过之外就冇得救」。有类似经验的网民深感共鸣，上载陈年旧照指「我以前又系喺呢度电衰咗前面啲阴，呢个画面我历历在目，我呢一世都忘记唔到😢😢」。

虽然头发受损严重，仍有网民提出补救建议，如「唯有做返几次蛋白修护。。。然后逐少逐少削咗个尾佢」。

资料来源：Ji Dai＠facebook良景居民(良田新气象) 田景、新围

