台湾宜兰7级地震｜港逾百市民报告震感 网民涌天文台FB讲经历 旺角吊灯摇晃 土瓜湾似火车经过门窗都震｜Juicy叮

更新时间：09:51 2025-12-28 HKT
发布时间：09:51 2025-12-28 HKT

台湾宜兰对开海域昨日（27日）深夜11时许发生7级地震，香港天文台接获超过100名市民报告，表示在港感到数秒的震动。

不少网民在香港天文台facebook专页的「有感地震」帖文下留言，表示「震到过嚟」，感受到台湾昨晚的地震。有土瓜湾街坊形容情况「好似火车经过连门窗都震」，有网民则上载在旺角拍摄到的吊灯摇晃短片。详情见下图及下文：

台湾宜兰7级地震｜港逾百市民报告震感 网民涌天文台FB讲经历逐张睇↓↓↓↓

天文台昨晚接逾百市民报告

香港天文台昨晚11时28分发出的「本地有感地震报告」表示「据香港天文台的初步分析，2025年12月27日（星期六）晚上11时05分台湾地区发生一次6.7级地震，震中位于北纬24.65度，东经122.06度附近，即台北之东南约70公里（即距离香港之东北偏东约850公里），震源深度约60公里」。

报告续指「香港天文台接获超过100名市民报告，表示感到这次地震，震动维持数秒。初步分析显示本港的地震烈度为修订麦加利地震烈度表的第II（二）度，即在楼宇上层或合适位置，且在静止中的人有感」。

•震中位置图︰https://www.hko.gov.hk/tc/gts/equake/map.htm
•有关修订麦加利地震烈度表的详细解释，请参阅以下网页：http://www.hko.gov.hk/tc/gts/equake/mms.htm

网民：九龙西feel到～～ 

「本地有感地震报告」发布后，不少网民涌入香港天文台facebook专页的「有感地震」帖文下留言，分享各自的震感。

综合留言，震感遍布全港多区。有九龙西的市民表示感到「成分钟」的摇晃——「九龙西feel（感觉）到～～ 成分钟😵‍💫」，亦有人形容「摇摇下，停吓，摇吓前后大约都有两三分钟」，感觉「今次好明显」。

元朗区网民称「元朗住13楼，震得好劲」，有人甚至观察到家中物件和植物有规律地摇晃——「我14（楼），都维持咗好耐啊，有1分钟，23:06台湾震，我感受到时系23:10，望住挂喺墙上两条好轻嘅嘢同裸植物嘅叶喺度摇，坐喺梳化上都好有规律咁咗右咗右摇」。

另有人称「我喺元朗都感受到震咗劲耐，初初以为头晕，不过两个人一齐感受到就唔系了…🙏🏻」。不过，同区居住在30多楼的市民却「丁点也感觉不到」，也有人留言「我都系元朗，廿几楼但feel唔到」。

旺角吊灯摇晃

有网民更上载在旺角拍摄到的吊灯摇晃短片，见到吊饰咗摇右摆。另有无表明地区的网民留言，指情况「好恐怖，有少少企唔稳，间屋企咗摇右摆」。

此外，天水围、葵芳、太子、深水埗、土瓜湾等区均有市民报告感到震动，其中在土瓜湾，有街坊形容「好似火车经过连门窗都震」。有村屋居民则留言「有住村屋地下…好似11点几feel过摇，以为自己头晕」。然而，港岛东、屯门、蓝田、东平洲的网民则表示「无感」。

资料来源：facebook「香港天文台 HKO」

相关阅读：

台湾宜兰7级地震｜天文台：逾100名市民报告有数秒震感

台湾宜兰7级地震 ｜相当于释放16颗原子弹威力 专家：强震周期要重新计算

台湾宜兰7级地震 ｜桃园机场候机室天花钢架掉落 旅客传出惊呼声

台湾宜兰7级地震 ｜核能安全委员会：3座核电厂均无异常

台湾宜兰以东发生7.0级地震 全台多地有震感 凌晨再发生4.7级地震

 

 

