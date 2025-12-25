天空写给人间的狂草 圣诞节前苍穹波涛汹涌 维港上演史诗式科幻大片 天文台：相当罕见｜Juicy叮

是天空写给人间的狂草。云像浮雕、像惊涛，像壮丽至极的深海倒悬，暗涌著太古的潮声。圣诞节前本港天空波涛汹涌，维港上空，如上演著一出史诗式科幻大片。

香港天文台本月23日在facebook专页「香港天文台 HKO 」以「糙面云再现🤩」为题，上戴网民美拍发帖，指「天空犹如波涛汹涌嘅海面，代表相当罕见嘅糙面云再次出现！」。详情见下图及下文：

天空写给人间的狂草 圣诞节前天空波涛汹涌 维港上演史诗式科幻大片 天文台：相当罕见逐张睇↓↓↓↓

日照金狮山

天文台解画，「糙面云嘅云底呈波浪状🌊，垂直望高低起伏清晰，但水平方向嘅纹路就缺乏组织，多数伴随 #层积云 或 #高积云 出现☁️。糙面云自2017年正式被 #世界气象组织 收录入 #国际云图。

（摄：Carlo Yuen / 2025年12月20日 / 东岸公园 / #CWOS）#度天赏云 #Asperitas #InternationalCloudAtlas」

根据摄影师Carlo Yuen在facebook群组「社区天气观测计划 CWOS」帖文的留言，相片拍于当日早上8时半左右。相片从港岛炮台山东岸公园望远，云层层叠叠，形态万千，确实呈现出波涛汹涌的视觉效果；远处的狮子山，脊梁被镀上如神话般的溶金。

网民：梵高星夜的云是真的

天空好比一件流动的艺术品，看了一场视觉盛宴，最多网民都联想名画，指「梵高星夜的云原来是真的」、「好似梵高的画」、「像是一幅画！」、「美丽得好像一幅油画😍」。也有网民上载自家美拍，指同样见到美景：「我果日都影倒 我大嗌：梵高呀～」、「荃湾视觉」、「今日都留意到😍」。

「糙面云」云底呈波浪状

「糙面云」于2017年正式被世界气象组织收录到「国际云图」。天文台在网页介绍，「糙面云」云底呈波浪状，垂直方向高低起伏清晰，有时更有凸出尖点，从地面往上看就像波涛汹涌的海面。与波状云相比，它较为混沌及粗糙，水平方向纹路缺乏组织。而「糙面云」多数伴随层积云或高积云出现。

天文台网页2015年11月的＜「糙面云」现香江＞文章指，2015年4月23日中午时份，香港上空出现了一片很奇特的云，原来这是一种相当罕见的云种，中文暂译作「糙面云」。虽然「糙面云」曾以不同形态在世界其他地方被观测到，但以下相片很可能是首张在香港拍摄到的。

天文台表示，「糙面云」一般有以下的基本特征：

•云底呈波浪状，垂直方向高低起伏清晰，有时更有凸出尖点，从地面往上看就像波涛汹涌的海面。

•与波状云相比，它较为混沌及粗糙，水平方向纹路缺乏组织。

•不同的光照度和云层厚度会产生震撼性的视觉效果。

•多数伴随层积云或高积云出现。

梵高经典名作《星夜》

根据网上资料，藏于纽约现代艺术博物馆的《星夜》，是荷兰后印象派画梵高一幅著名油画，作品于1889年6月绘制，描绘法国普罗旺斯地区圣雷米一家精神病院朝东窗户所看到的夜色，当中还包括一个想像中的村庄。

