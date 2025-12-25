太子站跌电话直插路轨 摇控手机录下「谜之画面」 港男节日超奇遇：估唔估到影紧咩？｜Juicy叮

一部手机直插路轨后「大难不死」，机主还有意外收获。一名男子日前在港铁太子站有奇遇，手机惨遭冲落车的乘客撞至堕轨后，灵机一触以智能手表摇控手机录下一幕前所未有的「谜之画面」，令网民大开眼界。详情见下图及下文：

太子站跌电话直插路轨 摇控手机录下「谜之画面」 港男节日超奇遇：估唔估到影紧咩？逐张睇↓↓↓↓

楼主：花式跌电话

楼主本月21日冬至当日，在社交平台Threads以「花式跌电话」为题发帖上载一个以奇特角度拍摄的短片，留言指「睇完条片，你地估唔估到我影紧咩，同埋我点影的？」。

楼主接著开估「出去做冬，搭地铁𠮶阵我企喺门侧边，有个空位可以挨住玻璃，覆紧屋企人大概几点到。去到太子站，喺车门就嚟闩𠮶一刻，有个人冲落车，顺手撞咗我部电话一下。下一秒，电话直插路轨，门仲要即刻闩埋…我成个人喺车厢度『？？？』」。

楼主：多谢港铁职员帮手

楼主续称「之后去到旺角，我又要搭返转头去太子站揾职员帮手，佢哋要同车务中心协调。等咗几班车，系其中一班开走咗之后，职员打开闸门，大概5秒内就已经帮我夹返部电话上嚟，效率超高，部机只系爆咗mon贴（荧幕保护贴）。所以条片系用smartwatch remote（智能手表摇控）相机咁影出嚟。多谢职员咁专业帮手🙏」。

长约17秒的短片是手机堕轨后，以列车在电话上面驶过的「死亡角度」拍摄。楼主回应网民时自爆「其实𠮶一刻我系谂我部电话系个mon向上定系向下，就系因为有呢个谂法，所以就影到呢条片」；并透露「迟啲会写返封email多谢佢哋（港铁职员）🙏」。

网民：企门边开门时会揸实手机

因应手机不幸堕轨，有网民身同感受，指「成日都好惊会发生呢件事，企门边开门𠮶阵会双手揸实部电话😂」，楼主回应时称「就系闩紧门，一时间松懈咗」。

不少网民对于这个铁路迷「梦寐以求嘅视角」感到新奇，直言「呢个角度真系未见过」，甚至称其为「艺术摄影」，建议「参加艺术摄影比赛，有故事有艺术成份，拍摄角度又特别」。

有网民更加幽默地替堕轨手机代言，表示「第一次瞓路轨，有啲紧张」，另有评论则形容「部电话好似有生命咁等待救援😆」。因应事件，网民也提高警觉，提醒「搭地铁嘅时候真系唔好松懈」，「企门边开门𠮶阵会双手揸实部电话😂」。

资料来源：choisiuming_＠Threads

