「鱼档大盗」长沙湾元朗连环落手 疑偷钱偷手机 苦主寻人：家母大量珍贵回忆喺电话｜Juicy叮

长沙湾和元朗街市有 「鱼档大盗」出没，同日怀疑跨区分别在两个鱼档落手，偷走的不是鱼而是钱和手机。长沙湾鱼档苦主事后在网上寻找贼人，指「家母大量珍贵回忆喺电话」，无奈地表明「只求追得返个电话」。详情见下图及下文：

「鱼档大盗」长沙湾元朗连环落手 疑偷钱偷手机 苦主寻人：家母大量珍贵回忆喺电话逐张睇↓↓↓↓

楼主：贼人左拣右拣拣咗十几分钟

楼主本月15日在社交平台Threads以「寻人问Threads」为题发帖，上载相片寻人，指「15/12/25下午3时点左右，长沙湾保安道（街市），呢个人扮晒嘢喺街市买餸，左拣右拣，拣咗十几分钟，档主一背向佢就伸手去偷晒成袋钱同电话！有无人识佢？pm（Private Message，私讯）只求追得返个电话（家母大量珍贵回忆喺电话） 」。

楼主在回应栏补充，「扮买嘢点到人晕，之后抢😭」、「已经报咗警落咗口供，暂时仲未有消息。希望大家年尾都多多留意自己嘅钱财😔唔好俾呢啲咁嘅人有机可乘，搞到香港🇭🇰变得唔安全」。

疑同日元朗街市偷钱箱

事件曝光后，楼主在回应栏上载whatsapp显示「喺大桥街市成个钱箱攞走人哋」的对话截图，留言指「今日（指12月15日）5点几元朗又咁😭😭😭，大癫，同行睇路呀」。

有网民比较照片后认为长沙湾保安道街市的疑犯，与「元朗大桥街市果小偷咁似样」，加上两者衣著相似，估计同一人同一日跨区连环犯案。

根据长沙湾楼主的资料，和元朗相片天眼记录的时间，整理出疑犯可能落手的时序——

•12月15日下午3左右长沙湾保安道街市偷钱偷电话。

•12月15日下午5时21分元朗大桥街市偷钱箱。

网民：个样影得咁清实拉到

有网民留言形容相中人「贼眉贼眼」，并呼吁「大家要小心😡」。另有网民表示「好心你啦肉肉酸酸咁呀咁大个人」，不齿贼人的行为。

不少人怒斥「鱼档大盗」为「贱人」，指「人面追踪到的，报警」。由于现场照片清晰，多名网民认为「有晒样实拉到」、「个样影得咁清，实拉到」，并建议「立马报警」。

网民：挨年近晚注意财物

但有网民按现实情况提醒楼主「只求追返电话就真系难啲，呢啲一定转个头就卖㗎啦」，并指出「都影住走得去边，只系袋嘅钱或证件多数使咗同掉咗，电话应该卖埋」。

另有人细心提醒，岁晚时节更应注意个人财物安全，「挨年近晚，手袋必须有拉链并且拉好，偷嘢／佢塞包白粉落嚟你度就疴尿啦」，并指出「又年尾冇钱，明知周围有cam（闭路电视）都唔理」。

资料来源：someoneknows67＠Threads

