总值10000元LEGO随街掉？ 恐怖残骸变文艺大悲剧主角 网民极心痛齐「缉凶」｜Juicy叮

本港街头日前发生「LEGO惨案」，一批估计总值约10000元，被视作珍藏品的LEGO积木，被恨心丢弃在行人路的垃圾桶旁。这幕不仅让LEGO爱好者痛心疾首，发现事件的路人直觉地询疑「边个女仔掉晒自己男朋友啲LEGO」。详情见下图及下文：

总值10000元LEGO随街掉？ 恐怖残骸变文艺大悲剧主角 网民极心痛齐「缉凶」逐张睇↓↓↓↓

楼主昨日（19日）晚上在社交平台Threads上载相片发帖，相中被残忍丢弃的LEGO分成两批「倒卧」地上，原本砌得好端端的模型被拆散，面对死状恐怖的残骸，网民除了心痛积木本身的价值外，还有砌LEGO时无价的心血。

网民：专业鉴定全新总值逾万元

在回应栏，有网民经「专业鉴定」后指出，被丢弃的LEGO包括「有7665, 10188 死星，76042 Heli Carrier 同 Bat Tumbler 76023😢😢😢 仲有5004590 （应该系自己执零件复刻）」，并估计「全新总值$10000以上，呢度堆零件起码值$2000😵‍💫」，并苦劝「呢啲咁CＸS嘅女朋友，唔分手？等过年咩？🙄😡」。

网民：心血冇晒

网民纷纷留言「睇到都觉得心痛」、「LEGO无罪😤😤」、「依位朋友心血冇晒」，认为这是「毁灭埋由散件到砌完嘅美好回忆」，甚至有人形容为「凶案，肢解，好得人惊🥺」。

不少网民延续楼主的假设，把「凶手」锁定为「女朋友」，直指这种行为已触及感情底线，扬言「LEGO烂咗可以再砌过，但女朋友坏咗可以换另一个~」。

不少人和应「依啲女人唔使要」、「掉𠮶一刻已经唔系女朋友」、「仲叫女朋友？系EX呀分手啦」、「秒速分手，无补充」、「必须立即分手」。有人甚至指事情定性为「恐怖」行为，「唔爱嘅话，可以分手，唔可以将人哋心爱嘅嘢歼灭性毁掉，心地超差」，并断言「同时掉了自己的幸福」。

网民：会唔会系阿妈做

不过，也有网民冷静反驳「你点知系女掉晒？可能个LEGO系女仔？」、「无人讲系女朋友做，唔好只系骂女朋友先。会唔会系阿妈做😆😆」、「你又知系女仔🤯」、「可能阿妈掉仔嘅呢」、「点解要Assume（假设）系女人🤡」、「好奇一问点解大家都觉得系女朋友掉男朋友嘅😹唔似屋企人掉自己仔女咩？😹😹😹我一个八婆都好钟意砌LEGO🤔」。

也有人估计「可能是父母呢？男朋友的话他会自己回去捡的，小孩的就不能捡了」。

网民对LEGO被弃置的原因作多方猜测，除最普遍的「圣诞临近炒大镬，然后珍藏变炮灰😭」等感情纠纷外，也有人估计「可能系舖头唔要，又唔想益人」、「无地方摆咪垃圾桶🗑啰」。

还有人笑言「一个橙色嘅垃圾桶同一堆散咗嘅Lego点解可以变咗文艺大悲剧😂，请问有冇其他版本？」；另有人说出重点「其实拎去卖唔好咩？点解要掉🤔」。

