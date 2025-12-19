妙龄港女租㓥房独居 预算$6500-$8000住九龙 网民提14大拣楼贴士｜Juicy叮

一位坚持居九龙区的妙龄女子准备租㓥房独居，预算租金为每月6500至8000元，日前在网上就如何拣楼征询网民意见，结果获益良多，有人一口气传授了14条实用贴士。详情见下图及下文：

妙龄港女租㓥房独居 预算$6500-$8000住九龙 网民提14大拣楼贴士逐张睇↓↓↓↓

楼主租住一人㓥房单位

楼主日前在社交平台Threads以「睇楼」为题发帖，征询网民意见，「想问一下大家，我budget（预算）净系住到㓥房、一人单位，想问下有冇得睇楼tips（贴士）或者任何意见。tysm（Thank you so much）」。楼主及后在回应栏补充「想住九龙，笔直（预算）$6500-8000，唐楼ok」。

回应的网民相当热心，将心得倾囊相授，有人一口气列出14点注意事项——

1. 一定要有向街嘅窗。本身已经细，冇窗好辛苦！

2. 水电表要独立计。

3. 睇有冇漏水，环境干唔干净。漏起水一落黑雨你会变水灾灾民😂。

4. 邻居组成，最好一家人。

5. 楼下有闸，看更就睇彩数。唐楼唔系咁多有看更。

6. 尽量唔好选假天花。遮咗好多烂嘢。

7. 睇埋个地址附近有冇网购自提点。

8. 网购会帮到你好多。特别系啱啱搬入去𠮶阵。

9. 预咗多虫鼠蚁，你真系要唔惊。

10. 洗衣机位一定要问定，除非你愿意次次洗衫行落街。

11.尺寸一定要攞实，唔好预。

12. 识整水喉会好好多，我𠮶度本身啲水有味。煲完都有。好彩自己都系半个水喉佬，即刻不求人搞掂。

13. 一上二按系全世界玩法，加半个月AA（经纪）佣金。所以你睇见个租，麻烦乘3.5倍系头期入住。

14. 独立厕is a must（必须）。

利申：自己一个搬完入㓥房。终于享受紧自住嘅乐趣。

也有网民列出12项要点：

1. 睇水电收费，上网睇平均收几钱，再对比合约上嘅收费系唔系高出水电平均收费太多；

2. 有冇洗衣机来去水，洗衣机大细要度位；

3. 煮食有冇抽油烟机，抽油烟机风口系唔系独立，如果会共用抽油烟机出风口，人哋煮嘢食就吹晒人哋啲油烟入自己屋内；

4. 坐厕厕所板会唔会太细，脚嘅摆位。坐厕太细，唔舒服就好难住落去；

5. 厕所去水位有冇臭味，有冇用得去水位网套去套住地漏，防昆虫同条喉塞，要定期换网套；

6. 冷气用咩型号，有冇臭味，定频定变频，能源标签有冇1级，如果电费系2蚊一度电，夏天电费都唔平；

7. 墙身同窗边有冇裂缝同水渍，嚟紧如果打风多，而床位系靠窗边，瞓瞓下就要用毛巾挡水；

8. 㓥房就投资滤水器，起码都40-50年楼龄以上；

9. 上网就要拎唔同公司嘅无线home sim 5g去做testing，睇下边个网速收到最高MB又平，啱用。

10. 有单边曲尺就快啲睇，有对流窗同位置好用啲；

11. 衫可以买顶天立地架，不过怕尘同湿，可以加布做遮挡；

12. 睇下附近有冇家庭住，因为细路会大叫。

另有人有5点建议：

1. 一定要有窗，窗向大街。向天井嘅窗会有臭味烟味同小强，唔好搏。试吓开窗，睇吓只窗有冇事（我试过一开，成只甩咗出嚟）。

2. 要试冲凉去水，因为地台一定系潜建，地台做得唔好，你住落好烦。要冲下个厕所，你就知佢冲厕时啲喉会唔会好大声。

3. 唐楼一定要有铁闸同看更。留意下走廊干唔干净，大概估到管理好唔好。治安同会唔会有火警隐患比乜都重要。

4. 留意间屋嘅墙有冇水印，以防佢本身有漏水，之后油浸漆化妆。

5. 问下邻居系乜人，单身女仔／一家几口都系安全邻居设置。

还有网民传授更多心得——

•要留意吓个单位近唔近电梯，电梯运作会唔会嘈到自己，（利申：身受其害 ）；

•最好唔好假天花要一眼望到天花板，因为有机会有虱，好难搞；

•附近有冇嘢食？有冇超市、有冇洗衣舖；

•搭车距离自己返工地方近唔近 ；

•开窗大街，呢个好重要；

•阳光射到入屋就最正；

•隔篱咗右墙隔音好唔好？（夜阑人静会听到啲好美妙嘅旋律，或者听到隔篱𠮶班零零后打通宵机）；

•记住两按一上，仲有$1000水电按金 ；

•门口出边最好有CCTV（闭路电视）；

•就算网购上门摆门口都唔惊俾人偷 （咁啱我住𠮶度有） ；

•买床嘅话，建议买伸缩可变形嘅梳化，悭好多地方。

还有网民提到，睇房时记得一定要开水喉试水压，热水炉系电定系储水式，如果系储水式，昅下有几大，开冷气一阵睇吓够唔够冻、嘈唔嘈、有冇味；系咪都有自己独立水表、电表；问每度电、每度水收紧几多钱，问吓／留意隔篱咗右住紧啲咩人。

有人作出零星建议：

•留意吓楼下有冇啲开到好夜嘅食肆，如果有，夜晚有机会好嘈。如果窗向住街，最好夜晚去睇楼时企喺窗边感受吓嘈唔嘈。

•一定要试啲大型电器，我以前试过几次冲冲下凉扭大啲啲个热水炉温度，即刻全屋连埋隔篱几个㓥房一齐断电🙄。

•阳光入去屋好紧要，长期冇阳光嘅单位，住得耐真系会好压抑。

资料来源：Threads

