Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

妙龄港女租㓥房独居 预算$6500-$8000住九龙 网民提14大拣楼贴士｜Juicy叮

时事热话
更新时间：15:48 2025-12-19 HKT
发布时间：15:48 2025-12-19 HKT

一位坚持居九龙区的妙龄女子准备租㓥房独居，预算租金为每月6500至8000元，日前在网上就如何拣楼征询网民意见，结果获益良多，有人一口气传授了14条实用贴士。详情见下图及下文：

妙龄港女租㓥房独居 预算$6500-$8000住九龙 网民提14大拣楼贴士逐张睇↓↓↓↓

楼主租住一人㓥房单位

楼主日前在社交平台Threads以「睇楼」为题发帖，征询网民意见，「想问一下大家，我budget（预算）净系住到㓥房、一人单位，想问下有冇得睇楼tips（贴士）或者任何意见。tysm（Thank you so much）」。楼主及后在回应栏补充「想住九龙，笔直（预算）$6500-8000，唐楼ok」。

回应的网民相当热心，将心得倾囊相授，有人一口气列出14点注意事项——

1. 一定要有向街嘅窗。本身已经细，冇窗好辛苦！
2. 水电表要独立计。
3. 睇有冇漏水，环境干唔干净。漏起水一落黑雨你会变水灾灾民😂。
4. 邻居组成，最好一家人。
5. 楼下有闸，看更就睇彩数。唐楼唔系咁多有看更。  
6. 尽量唔好选假天花。遮咗好多烂嘢。
7. 睇埋个地址附近有冇网购自提点。
8. 网购会帮到你好多。特别系啱啱搬入去𠮶阵。
9. 预咗多虫鼠蚁，你真系要唔惊。
10. 洗衣机位一定要问定，除非你愿意次次洗衫行落街。
11.尺寸一定要攞实，唔好预。
12. 识整水喉会好好多，我𠮶度本身啲水有味。煲完都有。好彩自己都系半个水喉佬，即刻不求人搞掂。
13. 一上二按系全世界玩法，加半个月AA（经纪）佣金。所以你睇见个租，麻烦乘3.5倍系头期入住。
14. 独立厕is a must（必须）。
利申：自己一个搬完入㓥房。终于享受紧自住嘅乐趣。

也有网民列出12项要点：

1. 睇水电收费，上网睇平均收几钱，再对比合约上嘅收费系唔系高出水电平均收费太多；
2. 有冇洗衣机来去水，洗衣机大细要度位；
3. 煮食有冇抽油烟机，抽油烟机风口系唔系独立，如果会共用抽油烟机出风口，人哋煮嘢食就吹晒人哋啲油烟入自己屋内；
4. 坐厕厕所板会唔会太细，脚嘅摆位。坐厕太细，唔舒服就好难住落去；
5. 厕所去水位有冇臭味，有冇用得去水位网套去套住地漏，防昆虫同条喉塞，要定期换网套；
6. 冷气用咩型号，有冇臭味，定频定变频，能源标签有冇1级，如果电费系2蚊一度电，夏天电费都唔平；
7. 墙身同窗边有冇裂缝同水渍，嚟紧如果打风多，而床位系靠窗边，瞓瞓下就要用毛巾挡水；
8. 㓥房就投资滤水器，起码都40-50年楼龄以上；
9. 上网就要拎唔同公司嘅无线home sim 5g去做testing，睇下边个网速收到最高MB又平，啱用。
10. 有单边曲尺就快啲睇，有对流窗同位置好用啲；
11. 衫可以买顶天立地架，不过怕尘同湿，可以加布做遮挡；
12. 睇下附近有冇家庭住，因为细路会大叫。

另有人有5点建议：

1. 一定要有窗，窗向大街。向天井嘅窗会有臭味烟味同小强，唔好搏。试吓开窗，睇吓只窗有冇事（我试过一开，成只甩咗出嚟）。
2. 要试冲凉去水，因为地台一定系潜建，地台做得唔好，你住落好烦。要冲下个厕所，你就知佢冲厕时啲喉会唔会好大声。
3. 唐楼一定要有铁闸同看更。留意下走廊干唔干净，大概估到管理好唔好。治安同会唔会有火警隐患比乜都重要。
4. 留意间屋嘅墙有冇水印，以防佢本身有漏水，之后油浸漆化妆。
5. 问下邻居系乜人，单身女仔／一家几口都系安全邻居设置。

还有网民传授更多心得——

•要留意吓个单位近唔近电梯，电梯运作会唔会嘈到自己，（利申：身受其害 ）；
•最好唔好假天花要一眼望到天花板，因为有机会有虱，好难搞；
•附近有冇嘢食？有冇超市、有冇洗衣舖；
•搭车距离自己返工地方近唔近 ；
•开窗大街，呢个好重要；
•阳光射到入屋就最正；
•隔篱咗右墙隔音好唔好？（夜阑人静会听到啲好美妙嘅旋律，或者听到隔篱𠮶班零零后打通宵机）；
•记住两按一上，仲有$1000水电按金 ；
•门口出边最好有CCTV（闭路电视）；
•就算网购上门摆门口都唔惊俾人偷 （咁啱我住𠮶度有） ；
•买床嘅话，建议买伸缩可变形嘅梳化，悭好多地方。

还有网民提到，睇房时记得一定要开水喉试水压，热水炉系电定系储水式，如果系储水式，昅下有几大，开冷气一阵睇吓够唔够冻、嘈唔嘈、有冇味；系咪都有自己独立水表、电表；问每度电、每度水收紧几多钱，问吓／留意隔篱咗右住紧啲咩人。

有人作出零星建议：

•留意吓楼下有冇啲开到好夜嘅食肆，如果有，夜晚有机会好嘈。如果窗向住街，最好夜晚去睇楼时企喺窗边感受吓嘈唔嘈。

•一定要试啲大型电器，我以前试过几次冲冲下凉扭大啲啲个热水炉温度，即刻全屋连埋隔篱几个㓥房一齐断电🙄。

•阳光入去屋好紧要，长期冇阳光嘅单位，住得耐真系会好压抑。

资料来源：Threads

相关阅读：

毗邻西九豪宅 32呎单位「厨厕卧一体」 月租$2000 网民震惊：根本就是监狱

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火殉职消防何伟豪出殡
01:54
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪出殡 一代英魂长眠浩园 同袍：你是我们的英雄
突发
6小时前
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
影视圈
7小时前
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
影视圈
6小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
18小时前
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
2025-12-18 14:12 HKT
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
23小时前
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
21小时前
夜夜奸自闭智障继女 铝窗工认6罪重囚14年半 官指被告未流露一丝悔意
夜夜奸自闭智障继女 铝窗工认6罪重囚14年半 官指被告未流露一丝悔意
社会
4小时前
郑秀文整个星期往返医院 眼有泪光精神恍惚令人心疼 毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
4小时前