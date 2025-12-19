Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

天空在撒糖 捉著双子座流星雨的尾巴 天文台提醒：活跃期12.20完结｜Juicy叮

时事热话
更新时间：10:53 2025-12-19 HKT
发布时间：10:53 2025-12-19 HKT

流星雨像抖落的银鳞，一尾又一尾，拖著华丽的尾迹，把夜幕绣成织锦。双子座流星雨正值高峰期。流星雨洒下如同天空在撒糖，快张手接著这漫天洒落会发光的幸运。详情见下图及下文：

天空在撒糖 捉著双子座流星雨的尾巴 天文台提醒：活跃期12月20日完结逐张睇↓↓↓↓

摄影师：肉眼睇到嘅仲多

香港天文台前日（17日）在facebook专页以「双子座流星雨🌠」为题，转载网民的美拍发帖，指「嚟到12月，再次踏入双子座流星雨嘅活跃期，上星期日晚系流星雨嘅高峰期，唔少人都亲眼睇到🤩！虽然照片捕捉到嘅流星唔多，但摄影师话其实肉眼睇到嘅仲多呀👀！！」。

流星雨活跃期至12.20完结

天文台接著提醒「错过咗高峰期都唔洗太失望，因为流星雨活跃期到12月20日先会完结，条件良好嘅话仍然有机会见到流星㗎。（摄：Wing Chan、Felix Ip、Brenda Lee、Fallen Chan / 2025年12月14 - 15日 / 大浪湾、大坳门 / #CWOS）#社区天气观测计划 #流星雨 #天文 #GeminidMeteorShower #Geminids」。

在回应栏，网民也热心地上载自家拍摄到的流星雨片段和美拍，同样令人目眩。

太空馆：双子座流星雨适合目视观测

香港太空馆则指，「今年双子座流星雨的活跃期为12月4日至20日，高峰期在12月14日。预测在高峰期间，流星雨的天顶每小时出现率可达到150」。

太空馆表示，「双子座流星雨的流星相对明亮，速度较慢，数量多而且稳定，十分适合目视观测。双子座流星雨是少数由小行星而非彗星所造成的流星雨现象，它的母体是小行星3200『法厄同』，当地球经过法厄同在太空中留下的碎片群时，大量碎片一同落入地球的大气层，形成流星雨。由于这些碎片源头相同，流星都会从同一位置辐射而出，此位置被称为辐射点」。

何谓流星雨？

流星是太空碎石，在太空进入地球大气层时形成的现象，如果在短时间内有大量碎石进入地球大气层，便会发生流星雨。

这些碎石通常是来自一种叫彗星的天体，但亦有少数情况，如双子座流星雨，它的碎石群中有一颗小行星。彗星在公转过程中会留下很多碎石，当地球经过这些碎石时，便会短时间内出现大量流星。

天文台节目「气象冷知识」之前曾介绍双子座流星雨，和流星雨：

•流星雨——https://www.youtube.com/watch?v=D8R7fQ_uStA


•双子座流星雨——https://www.youtube.com/watch?v=nqqBY_Hr8aQ

资料来源：香港天文台 HKO＠facebook

