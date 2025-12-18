孽缘？叫已婚同事「离婚再追」玩出火 港女发文拒爱惹「绿茶」争议｜Juicy叮

有女网民昨日（17日）在社交平台以「孽缘」为题发文，分享一段与已婚男同事纠缠多年的经历，原意或为分享自己如何清醒地拒绝「烂桃花」，却意外引爆网民关于两性关系「边界感」的激烈讨论，楼主的处理方式，成为了部分网民口中「绿茶」嫌疑的争议焦点。

「绿茶」是网络流行语，通常用来形容那些外表看似清纯无害，实则擅长玩弄心计的女性。

孽缘？叫已婚同事「离婚再追」玩出火 港女发文拒爱惹「绿茶」争议↓↓↓↓

有女网民昨日（17日）先后两次以「孽缘」为题发长文，自白其拒爱史。楼主在帖文中忆述，多年前当自己仍有交往稳定的对象时，曾与一位已婚有子女的男同事深夜宵夜。面对同事的追求，她当时以半开玩笑的方式回应：「其实我同男朋友几稳定......如果你真系想追我，不如离婚先再试？」

一句「离婚再追」埋惊讶后续

本以为这段插曲早已结束，未料多年后，当楼主回复单身，该位同事竟再次邀约，并在饭局上直言相告：「我离咗婚。」突如其来的发展让楼主感到错愕，她立刻表明立场：「我用呢个原因拒绝过咁多男人，都未见过一个真系离婚，你知道责任不在我方㗎可？」

她又对方强调，成年人的恋爱不再简单，而自己目前「养车养楼养自己」虽然辛苦，但「我可以选择单身，但唔可以因为冇人选择而单身㗎嘛。」

楼主表示，饭后男方接到疑似前妻的电话，却选择说谎拒绝接送。楼主看在眼里，最后在红绿灯前，隔著车窗向对方告别，并以一句「算命师傅睇过我八字，烂桃花会阻住我发达㗎」作结，潇洒地转身离去。

楼主在帖文中斩钉截铁地表示，这段关系应到此为止，「有啲关系，从来都只适合礼貌拒绝，转身离开。」

「绿茶」争议 网民：缺乏应有的「边界感」？

楼主的分享公开后迅即在网上发酵，并形成了两种截然不同的看法。

有网民指出，与一个明知对自己有意思的已婚男士单独玩到三更半夜，本身就缺乏应有的「边界感」，「正常人有个就结婚又稳定嘅男朋友，根本唔会同个明知道钟意自己嘅同事，单独去食宵夜仲要玩到3更半夜。」

而楼主当年那句「离婚先再试」，部分网民认为充满「绿茶」嫌疑：「叫人离婚先再试，一系你本身有呢个意思，一系你本身好绿茶。」有网民更嘲讽地表示：「你杯茶倒泻晒啦！」楼主则留言解释自己当时只是「9问9答」（随便问随便答）。

有网民又认为楼主字里行间充满优越感：「写咁多嘢为咗果句：我拒绝过咁多个男人」、「仲有话俾人知自己有车有楼有事业」。

楼主：彻底断联七年已是清白最好证明

面对网民的质疑，楼主亦有回应反击，她解释，自己之所以那样回应，是因为看透了对方「只系想揾一个包容到佢status嘅人玩下」，并非真心。

她愤怒地表示：「傻㗎咩，感情俾晒我，责任俾晒人。我先唔要啊」，认为自己彻底断联七年，「「7年冇覆过佢msg」，已经是清白最好的证明，「有心怂恿或者想收兵，点会彻底断联」，她批评质疑她的网民道：「咁清白都diu咁大力，生活好大压力咩？」

不少网民亦为楼主发声，认为「同事唔系男就女，一齐OT完肚饿顺便食个宵夜都好合理」，批评其他人「又系度检讨女人」，思想过于保守。有网民认为外界反应过于苛刻，他们指出，同事之间工余时间的正常社交，不应被过度解读。

来源：Threads