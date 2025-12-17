北上饮茶$99竟贴单呻笨 港男叹山竹牛肉食评仅4字 引爆港深大对决：香港点心真系输咗？｜Juicy叮

港人北上饮茶已蔚然成风，有本港网民在社交平台贴出在深圳一间酒楼饮茶的单据，虽仅99元人民币（约港币109元），但楼主却对当中一碟山竹牛肉有意见，他食后仅留「4字食评」，意外地引发网络关于港深点心的大比拼，掀起网民热议。

北上饮茶$99竟贴单呻笨 港男叹山竹牛肉食评仅4字 引爆港深大对决：香港点心真系输咗？↓↓↓↓

有网民近日在「深圳大陆吃喝玩乐交流」FB专页发帖发相，分享到深圳宝安南路一间酒楼饮茶的经历，从该网民上载的相片可见，他与友人一行两人，点了三款点心。

根据收据，他们点了「鲜竹果皮牛肉球」、「肉碎韭菜香煎饺」及「菜远淮山咸骨粥」，加上每位7元人民币（约港币7.7元）的茶位，盛惠99元人民币（约港币109元）。

一碟山竹牛肉成导火线

事主亦分享了三款点心的实况照片，其中一碟是四只半月形的「肉碎韭菜香煎饺」，饺皮煎得金黄，微微透出内里的绿色韭菜，底下垫著一张印有外文的吸油纸；后方则是一碗已吃了一半的「菜远淮山咸骨粥」，从相片看粥面只有数点青绿「菜远」。

而另一张相片则是主角「鲜竹果皮牛肉球」，四粒硕大的牛肉球放在一个雅致的方形木盒中上枱，下面垫著几片腐皮，碟中还有一小撮西兰花作点缀。尽管摆盘精美，但似乎味道未如人意，事主在帖文中仅以一句「山竹牛肉完全失望，99元」作结，当中对该牛肉球点心仅以「完全失望」作4字食评，失望之情溢于言表。

饮茶始终香港优胜？网民：港点心真系世界级

帖文一出掀起热议，有网民表示深有同感，指涉事酒楼「D 野劲唔好食......又唔平」，不过，有食客则认为该酒楼虽然价钱贵，但「点心同茶嘅质素唔错，环境好好」，只是未必及得上香港顶级水准。

网民讨论迅即演变为一场关于香港和内地饮茶比拼的论战，这场大对决的意见两极，不少留言力撑香港，认为「饮茶始终香港比较优胜」、「香港点心真系世界级冇必要返大陆食」。有网民更指，99元人民币这个价钱「完全唔平，香港都食到」，认为计搭车钱及时间，性价比不高。

各花入各眼？网民：事主可能「食唔惯」

不过，亦有网民提出不同看法，有人认为只是事主「叫的呢几样...系唔掂的」，并推荐了虾饺、烧卖等其他点心，更有网民为牛肉球「平反」，指出内地的牛肉球「差唔多用全牛」，与香港习惯混入猪肉和松肉粉的做法不同，口感较「死实实」，因此可能是事主「食唔惯」。

此外，亦有网民建议，要品尝高质素点心应「上广州喇」，该网民以个人经验指出：「深圳饮茶性价比麻麻，蒸点随时贵过香港，但炒粉米饭及小菜又好抵食」，并总结道：「饮茶去广州顺德饮就可以试下，深圳食其他美食就可以，饮茶香港饮吧」，但有其他网民马上留言反驳，认为深圳饮茶不输香港，选择款式多而且价廉物美，众人各花入各眼，令这场由一碟山竹牛肉「4字食评」引爆的网络论战，最终并未有压倒性的结论。