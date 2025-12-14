反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你｜Juicy叮

网上今日（14日）出现一则特别的「寻人启事」，其寻找的对象为一位在紧急关头，展现无私精神的的士司机，发帖的网民表示，其父亲因该司机的义举，性命得保，「所以妈咪一直觉得好唔安乐，希望可以揾返位司机，亲自道谢同补返钱。」

反常举动救长者一命！青衣的士司机拒收钱赶客「快啲走」 乘客家属发帖寻人：想亲口多谢你↓↓↓↓

有网民今日（14日）在社交平台发布帖文，希望能寻回于昨日（13日）早上约八时，从青衣专业教育学院（IVE）接载其母亲前往石荫宁峰苑的一位的士司机。

据帖文所述，其父亲昨在家中突然昏迷，母亲接获电话后心急如焚，立即致电召唤救护车，随后截乘的士赶返家中。

事出危急 司机义举争分夺秒

由于情况紧急，司机的决定成为了拯救生命的关键，帖文中写道：「因为太赶司机冇收妈咪钱叫佢快啲跑。」 正是司机此一义举，为拯救生命争取到宝贵的时间。

发帖者引述救护人员所言，倘若其母亲再延误片刻，「再迟少少返到屋企」，便要召消防员破门入屋，再等这「爆门」片刻，其父亲「可能会有危险」。

家属感恩盼寻人表谢意

事后，楼主母亲对司机的善举至为感激，却因未能支付车资而耿耿于怀，感到「好唔安乐」，因此切盼能寻回该位司机，以实践其心愿：「亲自道谢同补返钱。」

楼主在帖文中恳切地写道：「阻大家少少时间，我想揾返一位好心的士司机......如果你系当事司机，或者识得相关司机，请留言或dm我，万分感谢。」

网民盛赞「狮子山下精神」

帖文一出，感动无数网民，众人纷纷留言响应，希望能协助寻获该位善心司机。留言区充满了对司机的祝福，如「好人一世平安」、「祝司机叔叔一世行大运好生意！」等等。

众网民除了协助推动帖文，亦有人提供计程车电召台的联络方式，冀能增加寻获司机的机会。

有网民深受触动，感叹道：「睇threads就系为咗睇呢啲，香港人真系好有爱㗎！」

有人将司机的行为与香港精神连结，认为这正是其体现：「我们的真性情就是这样子，不占人家便宜，不喜靠MMA去占上风，香港狮子山下精神，不要给『祂』褪色。」

来源：tsz.ki__＠Threads