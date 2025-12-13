擒出20楼公屋窗外晾被 街坊吓坏制止 沙胆婆婆竟回应3个字笑对苦劝｜Juicy叮

一位婆婆被发现在位于高层的公屋单位「擒」出窗外晾晒衣物，动作如同玩命。有热心街坊担心婆婆安危，落力寻求各方协助，并亲自出声制止，岂料沙胆婆婆竟以3个字作回应，笑对苦劝。详情见下图及下文：

擒出20楼公屋窗外晾被 街坊吓坏制止 沙胆婆婆竟回应3个字笑对苦劝逐张睇↓↓↓↓

主忧婆婆失重心跌落去

楼主昨日（12日）在社交平台Threads上载一段短片，片中见到一位婆婆探身出窗外晒被。

楼主在帖文中表示，「依位婆婆住我对面𠮶栋楼，已经唔系第一次『琴』出去晾衫啦...我已经大叫佢唔好咁做...但佢唔听仲笑话『有心啦』☹️好担心同惊婆婆失重心跌落去😟！（我知咁影好唔啱，但我真系唔想有一日发生嘅意外会出现...）有冇人可以帮帮我揾依位婆婆仔女？」。

楼主：目测应该住19、20楼

楼主接著在回应栏补充「揾咗一阵同徘徊咗一阵，已揾到婆婆楼下保安，保安姨姨已影低婆婆样，会上楼提醒婆婆唔好再咁危险☹️，我尽咗力🙏🏼希望婆婆听劝...我啱啱同保安姨姨喺楼下望上去婆婆单位，目测应该住19、20楼...如果一个唔小心失重心跌落嚟，真系系咁先...多谢各有心人协助帮忙」。

热心的楼主还表示「我决定阵间食lunch（午饭）去对面栋楼揾保安要揾婆婆住边！因为我知佢收张被，又要擒出去！！」。

楼主在回应网民时还表示「😔唔忍心婆婆因为晾衫咁跌落去…活到依个年纪得来不易，帮得几多得几多💪🏻」。

网民：哇好牙烟

网民对此深有共鸣，有人指「哇好牙烟！万一失平衡或者个铁架承受唔住重量就出大事」，楼主亦回应「真系…公屋晾衫架系好脆弱…」。

有网民建议：「同佢𠮶座嘅楼下保安讲声，叫佢同婆婆讲，咁样好危险，若果知有其他家人嘅话，叫个保安提提啲家人，唔少空中飞人意外就系咁发生」。

另有网民出谋献策：「如果可以嘅话，你话俾佢听，你见过楼上有人掉烟头落嚟，佢就唔会再晒衫出去。」

网民分享类似悲剧

许多网民分享了类似的悲剧案例：「几年前我楼上𠮶个老人家都系因为咁样而跌落街过咗身🥺🙏🏻」、「我隔离邻居早几年就系咁样跌咗落楼走咗」、「我姨丈个爸爸个妹30几年前就系咁样跌落楼冇咗😟」。

有网民和应称「其实好多跌落街都系晾衫出事，佢个动作太危险‼️」，「佢成个人重心已经出晒去，基本上每一秒都系赌紧命...」。

网民对楼主的善举大加赞赏，称赞「你好好心，好人有好报！」，并表示「婆婆咁样晾衫好牙烟😱，你见到有提醒佢，好有心❤️，系大爱，依家社会好需要，多谢你」。

资料来源：mimichelle_kong＠Threads

相关阅读：

公屋走廊惊见飞天晾衫 网民看出连串怪事 奇葩冷气水桶接水 长蛇阵抽油烟喉最吓人

蓝田屋苑串烧晾衣如时光倒流 20件衣物万国旗挂窗外抹墙 网民骚出看家晾衣妙法

黄大仙公屋疯狂僭建 碌架床式「骑楼」晾衣挂底裤 房署咁处理......