美孚楼全栋得1人走火警？脚伤男跑16层楼逃生 换管理员一句话当场崩溃｜Juicy叮

时事热话
更新时间：16:09 2025-12-12 HKT
发布时间：16:09 2025-12-12 HKT

有美孚网民晚上因火警钟大响，脚伤在身的他，仍「趷住由16楼，跑楼梯杀落地下」，到大堂发现全栋楼竟只得他一人走火警，管理员的一句话令事主当场崩溃，事件引发网民热议，不少人大赞事主是「年度最佳住客」，危机意识爆灯。

美孚楼全栋得1人走火警？脚伤男跑16层楼逃生 换管理员一句话当场崩溃↓↓↓↓

事主在美孚一个私人屋苑居住，他在社交平台发帖忆述，事发时他正在睡梦中，突然被大厦的火警钟声惊醒。当时全屋只有他一人，他当机立断，立即带齐「走佬三宝」，即「银包、电话、锁匙」，拖著带伤的膝盖，「趷住由16楼跑楼梯杀落地下」。

梦中惊醒！带伤跛行跑16层楼逃生

正当他气喘吁吁、以为自己成功逃出生天时，大厦看更的一番话却让他哭笑不得。看更告诉他，刚刚只是例行测试火警钟，更「表扬」他是「全栋楼唯一一个跑落嚟走火警嘅住客」，其他住户都只是打电话到管理处询问情况。

看更大赞楼主「态度正确」，但楼主内心却充满矛盾：「但我应该赞自己危机意识高，定系闹自己唔睇通告板好...」

从楼主上载的影片可见，管理处早已张贴「消防系统例行检查通告」，提醒住户「如听到警钟声，敬请保持冷静」，而背景则持续传来刺耳的火警钟声。

网民：看似戆居，实质正确！

帖文一出掀起大批网民留言，大部分人都力撑楼主，认为他的做法绝对正确：「佢话试，但你唔肯定同时系唔系真系有火，所以你系啱的」、「看似戆居，实质正确。有咩事？首批远离危险」、「有危机感，做得好好，真系出事𠮶阵，就救你一命」。

有网民建议，可以一边走火警一边打电话到管理处确认，但随即有人反驳，指出在紧急情况下电话线必定会塞爆：「一栋楼几百人，电话线得一条，成个钟电话先通得番」、「打唔通或者无人听就要即刻走」。

警钟PTSD？街坊靠钟声相认

有同座大厦的住户留言「Hi 街坊」，笑言「靠警钟相认」，有不少网民亦表示，经历过大埔火灾事件或频繁的警钟误鸣后，对警钟声已有创伤后遗症（PTSD），「听到警钟真系会PTSD」。

来源：aaron.yuwaihim＠Threads

 

