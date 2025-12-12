大宝冰室肉饼饭源头？元朗「最强妈妈」揹B㓥猪肉 工作照感动网民 神级回应成焦点｜Juicy叮

有网民在元朗大桥街市一间猪肉档，目击一位女猪肉切割员揹着BB，手起刀落地密密斩猪肉，楼主大受感动形容她是「猪肉妈妈」，发文表示：「妈妈真伟大！本身都谂紧买边间肉，唔使拣了！」决定以实际行动支持。

这张「妈妈揹B返工㓥猪肉」的相片在社交平台上引发热议，有网民以最近爆红的元朗大宝冰室肉饼饭潮文进行二次创作，将该猪肉档联系到大宝冰室肉饼饭，形容是传说中「味蕾核弹」肉饼饭的「真正的灵魂发源地」，「全东南亚最优秀的肉饼军火库」。

大宝冰室肉饼饭源头？元朗「最强妈妈」揹B㓥猪肉 工作照感动网民 神级回应成焦点↓↓↓↓

有网民昨日（11日）在社交平发相发帖分享，在元朗大桥街市遇到一位孭著婴儿开工的女猪肉切割员。

从楼主分享的相片中可见，在传统街市的红白色光管下，该肉档挂满了新鲜猪肉，一位身穿黑色朴素上衣、将头发束起的妈妈，背后用揹带揹着一个小小的婴儿，正专注地在砧板上处理猪肉。BB似乎在妈妈的背上安稳熟睡，而妈妈则全神贯注于工作，画面震撼又温馨。

帖文一出，照片中这个「为母则强」的画面，勾起了不少网民的集体回忆，纷纷表示充满「七八十年代嘅感觉」，直呼这就是久违的「香港味」。

「猪肉妈妈」被赞反映香港精神

有网民留言指：「以前80、90年代好多女人都咩（孭）住小朋友，系街市卖菜卖肉卖鱼」，赞扬这位妈妈展现了香港人勤奋、坚韧、直面生活挑战的精神。楼主亦感叹：「猪肉佬已经唔兴啦，猪肉妈妈，好嘢！」

除了赞赏感动的留言，有网民则提出质疑：为何不将BB交给育婴园照顾，其他网民则回应，直指「育婴园好难排」，有人更附和「大肚排到生都未有位」，不过有网民则指不难排：「我朋友今年2月排，8月已经有位......」

有网民表示「家家有本难念的经」，或许这位「猪肉妈妈」有自己的考量，楼主亦表示理解：「所以尽我能力小小支持咗一下～」，以一个小小的购买行动，已是最大的支持。

传说中的「肉饼军火库」 距「大宝冰室」地址仅5分钟步程

在众多留言中，有网民以最近爆红的大宝冰室肉饼室潮文进行二次创作，堪称神级回应。

该幽默网民竟创意十足地将元朗大宝冰室的肉饼饭，与这肉档联系起来：「这里正是那碟被圈内资深食客——那些在民合径排队的『手足』——敬称为『味蕾核弹』的肉饼饭，其真正的灵魂发源地。」

这位网民继续以全无事实根据，但却非常风趣的文笔写道：「每一块经由老板娘手起刀落斩下的免治猪肉，据说都源自一位隐世的大师级肉类鉴赏家之手，那是一种近乎失传的选肉技艺，肥瘦黄金比例的精准拿捏，将猪肉的纤维与油脂感平衡得妙到毫厘。」

他更将这猪肉妈妈的肉档封为「全东南亚最优秀的肉饼军火库」，其丰富的联想力，加上配合大宝冰室肉饼饭潮文的风格，令网民大感佩服，楼主也回应：「师兄有料。」

而这个说法，从地理位置上看来确引起无限遐想，根据Google Map资料，该肉档确毗邻大宝冰室，肉档位于元朗桥乐坊2号的大桥街市内，而「大宝冰室」则在元朗民合径8号，两者仅相隔约5至7分钟步程。

网民：肉档一家都好好人！

除了神级创意，讨论中亦温情处处，有网民认出相中的揹带，表示是妈妈传承下来的「vintage 孭带」，有曾光顾该肉档的街坊力撑：「元朗大桥，佢地一家人都好好人！买猪肉一定揾佢哋！」

有网民则开了个暗黑玩笑：「背脊孭住𠮶个卖唔卖？几钱斤？」引来楼主惊讶回应：「哗，人贩子吗？」为事件增添了几分网络世界的幽默感。

毗邻的「元朗大宝冰室」因潮文爆红 最新公布营业时间

毗邻肉档的「元朗大宝冰室」，近日因一篇肉饼饭的潮文，在社交平台被洗版式疯传，「大宝冰室」、「肉饼饭」、「元朗肉饼饭」瞬间成为流量密码。由于反应空前踊跃，店方亦以「肉饼陈法拉」、「肉饼梁朝伟」及「肉饼陈展鹏」为名，在社交平台Threads不时宣布店方的最新动向及安排，以免光顾网民扑空。

该店最新宣布（12月10日）指，大宝冰室营业时间依然维持早上6:00 - 下午6 时 （下午5 时截单），目前仍不设晚市，店方解释：「对于晚市安排，暂时仍然在考虑阶段，始终小店增加人手都系要慎重考虑嘅因素。」

「元朗大宝冰室肉饼饭」潮文原文：

「元朗嘅大宝冰室，全亚洲最优秀嘅肉饼饭，每一块肉饼都系嚟自元朗大师级肉饼工匠嘅手工之作，大件夹抵食，邻近西铁站、巴士总站，交通方便。」

以上这篇潮文在社交平台不断被疯传，触发大量网民专程到访元朗「朝圣」，导致元朗大宝冰室客量急增，日日大排长龙。

来源：cotton.1.9.9.8＠Threads