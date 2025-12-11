Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

9大议程网上曝光！宏福苑业主立案法团下周三开会 将汇报火灾前消防系统状况｜Juicy叮

时事热话
更新时间：15:52 2025-12-11 HKT
发布时间：15:52 2025-12-11 HKT

大埔宏福苑发生大火惨剧，引起全城关注，宏福苑业主立案法团将于下周三（17日），召开火灾后首次全体委员会议，网上流传会议9大议程，当中由管理公司进行的多项汇报，包括火灾前消防系统的状况，预计成为是次会议的焦点。

9大议程网上曝光！宏福苑业主立案法团下周三开会 将汇报火灾前消防系统状况↓↓↓↓

多个社交平台今日（11日）流传宏福苑业主立案法团召开会议的通告，通告于昨日（10日）发出，罗列9大会议议程，内容围绕火灾前情况、火灾后续处理及屋苑管理事宜。当中第四项议程，即由管理公司就多个项目作出汇报，最受外界关注。

管理公司届时会在会上汇报的细项包括：

(1)火灾前消防系统的状况
(2)各类保索偿进度
(3)灾后日常工作安排及每月开支预算
(4)汇报所有屋苑帐目资料

管理公司多项汇报成焦点

此外，第五及第六项议程亦是重点，内容涉及由义务律师讲解，如何处理大维修工程承办商及顾问公司合约的建议及后续安排。会议亦将议决把终止相关大维修工程承建商及顾问公司合约的议案，交由业主大会进行表决。

其余议程则包括悼念仪式、主席报告、财务报告、由市建局代表报告各项津贴安排，以及议决举行特别业主大会事宜。

该份通告显示，宏福苑业主立案法团第十二届管理委员会，定于12月17日（星期三）晚上7时30分，假座太和邻里社区中心礼堂举行会议。法团注明会议将在官方Facebook专页上进行直播。

仅限业主列席 官方FB直播

通告亦指，现场席位仅供屋苑业主列席，由于座位有限，将以先到先得形式安排，会议最后亦设有列席业主发问环节。

会议消息传出后，随即引起居民在网上讨论，有居民在社交平台留言已准备在会上提出质询，表示急切希望了解：「为什么要终止合约？终止与否分别有何影响？此举会否影响业主日后追讨赔偿的权利？」等问题。
 

