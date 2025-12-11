一张相揭「天使邮差」现象！ 网民推爆窝心真相：邮局是全港最温柔地方｜Juicy叮

社交平台上一张关于邮局职员暖心举动的相片，意外地引起了网民共鸣，照片的拍摄者为一名港男，他藉照片分享了他在邮局的温暖经历，大赞邮局是「全香港最温柔最有礼貌嘅地方」，触动了无数网民的心，纷纷留言分享自己遇到「天使邮差」的窝心故事。

一张相揭「天使邮差」现象！ 网民推爆窝心真相：邮局是全港最温柔地方↓↓↓↓

该名网民在帖文中表示，他想到邮局寄五本书，却苦无合适尺寸的纸箱，他指，本来只是抱著一试的心态，到邮局「睇吓有冇其他盒适合」，没想到一位邮局叔叔竟然非常热心地与他一同研究。

从楼主上载的相片可见，一位身穿邮政制服、戴著口罩的职员，正专注地找寻合适的纸盒，他身体微微倾前，全神贯注比对纸盒尺寸是否适合放置有关书本。

楼主有感而发：「呢啲服务态度真系好温暖，你系会feel到，真系好希望呢种态度可以渗透到香港每一个角落。」

帖文意外掀大批网民共鸣

帖文一出意外掀起大批网民共鸣，纷纷分享自己与「天使邮差」相遇的窝心故事，证实楼主的经历并非孤例，而是一种普遍现象。

有网民直言：「香港邮政局真系清泉嚟，一入去就感觉好平和，每个职员都好好礼貌，好好服务。」许多人补充，邮局职员不仅态度友善，更是真心实意地为市民著想，会主动「帮你谂点寄平啲抵啲」，完全没有其他地方常见的催促与不耐烦，让不少人大赞「邮局职员真系全部都劲高EQ同有耐性」。

网民分享遇「天使邮差」暖心事

留言中，许多网民分享遇到的「天使邮差」故事更是令人动容，有女网民分享，她寄圣诞卡到英国时，邮差叔叔不但没有随便贴上冰冷的条码，反而温柔地说要「帮我揾靓邮票」，并解释「人在外地收到香港邮票会好开心」，邮局职员这份心意让她感叹「真心好少有」。

另一位网民忆述，当年收到大学录取通知书时，派递的邮差叔叔竟笑著对她说：「恭喜你呀！」这句简单的祝福，她「到依家想起都觉得好窝心」。

这种温暖不仅限于柜枱服务，更延伸到每一位派送信件的邮差，有网民感恩地说，以前在公司负责接待，接触到的「每个邮差叔叔都好有礼貌好和蔼可亲」。

更有趣的是，有人分享以前住处的邮差会一边敲门一边自己喊：「邮差叔叔派挂号～」，那可爱的画面至今仍让人会心一笑，这位邮差已融入为亲切的老街坊。

「我们其实很需要这份温暖」

虽然留言区并非一面倒的赞美，有网民坦言遇过「一个态度好差」的职员，印象因而特别深刻，亦有人分享，家人曾因查询寄件问题而遭受「冇耐性加态态超差回复」，然而，这些零星的声音，很快就被排山倒海的赞美所淹没。

网民又热议什么原因造就了这种独特的「天使邮差」现象？有人感性地表示，或许正因现今世代已很少有人寄信，邮政人员更懂得珍而重之，因为他们深知「一封信、一张卡、一个邮票...虽然物理上好轻，但系情义好重」，所以特别敬业乐业。

无论真正原因为何，有网民认同楼主所言希望这份温暖遍及香港每个角落，因为「香港人真系太少去赞美别人，我们其实很需要这份温暖」。

来源：lau_kwan_yin＠Threads