港人集体回忆！半世纪《香港街道指南》突推告别版 职员回应停刊原因：本本都有销路但...｜Juicy叮

出版近半世纪的《香港街道地方指南》突然宣布将推出最后一版，在那个还没有Google Maps的年代，这本「天书」是无数「路痴」的救星，更是职业司机们人手一本的必备工具，这本地图的停刊消息在网上热传，近日才推出的告别版更一度引起抢购潮。

《星岛头条》就事件向出版社查询，职员回应了停刊的原因。

港人集体回忆！半世纪《香港街道指南》突推告别版 职员回应停刊原因但：本本都有销路但...↓↓↓↓

网民们近日在社交平台分享这本《香港街道地方指南》的告别版封面，为这本可谓「家传户喻」的本港街道指南的停刊，留下历史印记。

「告别版」封面，拼贴了多年来不同版本的封面，彷如一条时光隧道，带领读者回顾它陪伴港人走过的岁月。封面配有「50周年纪念告别版」的字样，刻印著「1977-2026」，为这近半世纪的旅程画上一个圆满的句号。

告别宣言感谢读者 编制地图源于推销工作

网民上载内页画面，可见密密麻麻却又清晰无比的街道、大厦、甚至是地铁站出口，依旧是港人熟悉的模样。从其中一页的湾仔地图可见，各大商场等地标一览无遗，精细度完全不输电子地图。

该书的底面则印有「通用地图是活古董，值得珍藏增值」，告别版特别印有「告别宣言」，感谢读者多年支持：「创版以来叨蒙各方读友踊跃爱戴，感铭殊深。」

根据出版社官方网页资料，这本地图的诞生，源于一个有趣的原因，1968年，通用图书的推销员需要每天走访不同学校，但当时市面上竟然没有一本合适的地图集。

于是，他们决定自行编制地图，经过多年资料汇集，终于在1977年，第一本《香港街道地方指南》正式面世。

告别版掀抢购 职员道出停刊原因

对于为何要停刊这本充满历史意义的指南，《星岛头条》向出版社通用图书查询，一名女职员回复表示：「无乜特别，都系市场（原因）。」

该职员指出：「其实本本都有销路，本本都有爱好者，无一概而论，不过，你都知道依家网上地图比较风行啦，始终纸本地图揾嘅人比较少啦，咁可能老细睇情形，都唔需要出太多啦，咁呢本唔出啰。」

职员表示，刚推出的告别版「反应系非常之好，比我哋预期好」，她形容「书店不断补货，不断卖晒」，「所以我哋做到气都咳。」

职员又谓，虽然这本历史最悠久的经典尺寸指南将成绝响，但其所有特点将由另一本较大开本的《香港街道大厦详图》继承，该书仍会继续出版。

网民：是回忆，也是活古董

《香港街道地方指南》停刊消息一出，立即引爆网民热议，有网民表示：「通用地图的确是活古董，值得珍藏......128蚊少贵，但，50周年告别版嘛，都系果句，回忆无价。」另一位网民亦谓：「通用地图真系特别清晰详细，我都买咗告别版收藏。」

有网民忆述：「九十年代工作关系，需要港九新界周围去做嘢，搭车、揾路真系全靠佢。」有网民亦感叹纸本地图始终难敌时代洗礼：「一切也因应时代变迁而作出回应。」

图片来源：ryanshobbies＠Threads、通用图书有限公司Facebook