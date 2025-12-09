小巴婆婆与神秘男「宝贝」传情 暧昧讯息曝光疑堕心寒骗局 网民揭长者致命弱点：她不是蠢｜Juicy叮

有网民在社交平台发帖，指在一辆小巴上，无意中目睹邻座一位婆婆正与人互传讯息，对话极之亲暱，怀疑她已堕入网恋骗局，事件引发网上热烈讨论，不少人指背后反映出的，不仅是一场骗局，更是一个让无数子女感到不寒而栗的社会现象，即长者被骗的致命弱点，从来不是因为他们蠢，孤独寂寞的心才是根源。

小巴婆婆与神秘男「宝贝」传情 暧昧讯息曝光疑堕心寒骗局 网民揭长者致命弱点：她不是蠢↓↓↓↓

有网民于「北区之友 Friends of North District (上水、粉岭、沙头角和打鼓岭)」FB专页发文，指近日早上约9时50分，乘搭52K小巴往粉岭火车站途中，一位年约60至70岁的婆婆上车后坐在其旁边。

楼主在帖文中表示「唔系有心要偷影」，但因婆婆将手机放在大髀上，令他「唔觉意见到佢send紧讯息」。

从楼主拍下的相片可见，该WhatsApp对话的对象向婆婆大献殷勤，不但称呼她为「宝贝」，更写道「你要在家里休息」，语气充满关怀；而婆婆则有回应「食了......」。

心寒直击：结婚戒指下的神秘「宝贝」

相中亦透露几个细节让人深感不妥，包括婆婆对话的对象，其手机号码虽是「+852」及6字头，但在WhatsApp中并未储存为联络人，不像亲人或挚友。此外，对话中的「宝贝」称呼，与婆婆手上的结婚戒指形成强烈暧昧对比。

楼主观察到婆婆「有问有答」，认为「沟通已经唔系一日半日嘅事」，婆婆似乎已完全信仼对方。

楼主补充，该位婆婆身穿红色外套、头戴渔夫帽，期间曾用客家话与朋友通电话，表示要去大埔联和墟看医生。他坦言，将事件分享出来，「都系想佢屋企人自己睇到」，提醒大家多关心家中长者。

「拍摄者不救」？楼主亲解无奈

帖文一出，引发网民激辩，首先焦点落在楼主为何当下不直接提醒婆婆，有网民质疑「拍摄者不救」，认为楼主观察力强，理应当场行动。

面对质疑，楼主多次留言解释自己的两难处境，他认为，在婆婆已深陷其中的情况下，陌生人的片言只语难以奏效，「好多老人家系连屋企人啲说话都唔会听，更何况我净系同佢坐𠮶7分钟嘅车嘅陌生人。」

他更担心，贸然开口只会被当成多管闲事，甚至「转个头，佢以为我先系想呃Ｘ佢钱果个」。

楼主透露，其实他在短暂的车程中曾尝试介入，「过程中我有教佢点样揿熄免提佢都拒绝咗我」，这微小的举动被拒绝后，他更感到无力，最终，在自己赶时间及婆婆下车的情况下，事件只能不了了之。

网民热议：她不是蠢 孤独寂寞的心最易攻破

事件引发了网民对长者防骗及社会关怀的深刻反思，不少人认同楼主的做法，感叹「屋企人既关心当垃圾，出边d人讲一句就信哂」，直指很多时连亲人都劝不动，何况是陌生人。

其中一位自称「独居长者」的网民留言，一语道破长者受骗的心理缺口，其实长者被骗从来不是蠢：「年轻时挂住揾食挂住仔女......而家仔大女大......偶然返嚟同你食餐饭，已经系好乖，好孝顺。」她指出，骗徒一句「宝贝」，可能是很多长者「后生𠮶时都未听过啲咁冧心嘅说话」，寂寞的心防一击即破，这才是真正的「致命弱点」。

有网民亦分享类似经历，指在餐厅见过伯伯每日向电话中的陌生人巨细无遗地报告行踪，最终更被问及需要多少美金，令人担心。

来源：「北区之友 Friends of North District (上水、粉岭、沙头角和打鼓岭)」FB