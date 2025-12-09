马鞍山$84霸王餐照出两种人格！收据已付钱老板仍全网追数 真相竟藏大洋葱｜Juicy叮

马鞍山一间食店在网上发文，追缉一名食$84元「霸王餐」的女食客，不过，最离奇的是，店主在帖文中附上了一张显示「已付款」的收据，掀起网民热议：为何付了钱仍要全网追数？随著楼主和网民的对话曝光，事件真相揭开，不仅照出了人性的两个极端，结局更藏著令人动容的「大洋葱」。

马鞍山一间食店近日在「沙田/马鞍山之友」FB专页发帖，指一名女食客用餐后未有付款便离开。帖文写道：「请尊重小店，拒绝霸王餐」，并恳切呼吁：「我哋明白大家生活不易，若真有困难，请开声同我哋商量，我哋好乐意尽力帮忙！」

CCTV还原人格：一念天堂，一念地狱

从店舖公开的CCTV片段可见，涉事女子当时独自一人用餐，她身穿白色上衣及深色外套，戴著眼镜。

根据闭路电视画面，该名女子吃完一碗价值38元的酸辣粉、一杯8元的奶茶及一客38元的蒜泥白肉青瓜卷后，便安坐位上拿起手机观看。

其后，她收拾随身物品准备离开，在她起身离座时，桌上仍放著未付款的帐单。她曾低头看了一眼帐单的方向，然后才转身离开，整个过程相当镇定，似乎并非一时忘记，当时她对面及旁边的食客都未有察觉异样。

这段CCTV片段展现了第一种人格，然而，最引人注目的，却是帖文附上该「走数」女子的一张收据，因为该收据却清楚显示，该餐消费总额为84元，但已收取100元，并找赎16元。

收据显示「已收款」$100

网民见状大感困惑，纷纷留言：「后来找返条数？见最后有张找赎收据」、「如果找返条数 无谓放上网」。

谜底最终由楼主解开，也揭示了第二种人格的光辉，原来，事后一名员工认为是自己疏忽才让食客成功「走数」，深感自责，于是主动掏腰包代为付款。

楼主在回复网民时解释：「因为我哋个伙记佢自己俾咗钱出嚟，话系自己疏忽咗，但系我哋当然唔会俾佢自己出钱，亦唔应该由佢代出，我哋亦俾返钱俾该伙计，并同佢讲呢个并唔系你嘅错，无需要咁做。」

网民大赞老板暖心举动 斥走数女子「衰格」

老板不但没有要员工「孭镬」，更将钱退回给他，并决定发帖寻人，这番解释令网民大为感动，纷纷大赞：「如果你系老板，抵赞！」

不少网民又怒斥女食客的行为「衰格」：「84元都走单！」、「样衰晒！成个马鞍山知」、「无钱系屋企食过杯面，做乜咁衰格」，并提出建议：「都系先畀钱后比餐啦！」不过，也有人认为该女子可能有其他原因走数：「有哂CCTV影住都食霸王餐，九成系精神有问题啦」。

来源：「沙田/马鞍山之友」FB