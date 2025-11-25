野猪夜袭马鞍山营地狂咬帐篷 两汉挥树枝赶走 苦主：瞓瞓下见到个猪鼻｜Juicy叮

有野猪夜袭马鞍山营地，不但狂扯帐篷，还狂咬一番，苦主在网上发文讲述难以想像的体验，指「瞓瞓下见到个猪鼻」。从事发时的短片所见，两名大汉挥舞树枝并不断呼喝驱赶，场面惊险。详情见下图及下文：

野猪夜袭马鞍山营地狂咬帐篷 两汉挥树枝赶走 苦主：瞓瞓下见到个猪鼻逐张睇↓↓↓↓

马鞍山郊野公园昂平营地

现场为位于马鞍山郊野公园内的昂平营地。楼主前日（23日）在社交平台Threads以「露营」为题发帖，指「瞓瞓下见到有个猪鼻喺营入面真系吓死......如果想有一生难忘嘅露营体验建议去昂平，可以亲亲野猪、远观箭猪、睇到靓日出+满天星👍🏻」。

野猪一点不怕人

片中见到野猪一度把鼻子伸入帐篷，接著咬著帐篷大力拉扯，旁白指「（野猪）一点不怕人」；短片中后段见到两名大汉持树枝边挥舞边呼喝，野猪遇劲敌后才幸幸然离开。从楼主天亮后拍摄的相片见到，帐篷损毁严重。

网民：咁恐怖嘅

回应的网民被短片吓到，表示「咁恐怖嘅😳😖」，并指出昂平的野猪「完全唔惊人」，甚至有网民直言「只猪今年年头先有㗎，同身边啲朋友讲无咩事唔好上去露营」。

另有网民好奇「点解可以拍到片咁犀利😮」，楼主现身解画，指「隔离营影的，好似因为只野猪啱啱骚扰完佢」。

有网民分享了更为惨痛的经历，表示「㖊晚喺昂平都俾佢咬烂咗个营😫」，并提及「依只猪出晒名，系营就咬，食过返寻味」。更有网民指出「昂坪营地野猪袭击人都唔系第一次」，及「几个月前，我同你一样经历😢」。还有人上载短片，指「喺昂平与猪猪大战100个回合🤝🏼🤝🏼🤝🏼」。

网民：临瞓前将食物挂上树

就营地的野猪问题，网民纷热心地出谋献策，有人建议「下次记得临瞓前将所有食物挂上树，要远离帐幕」，甚至提出「可以考虑装红外线感应器，有生物靠近会报警」。

同时，也有网民自爆「昂平猪都系一只啫，唔知仲有冇勇者去（西贡）塔门，塔门以前系一堆牛+猪」，甚至指「营都帮你地拆埋🤣」。

渔护署资料显示，马鞍山郊野公园昂平地区，是香港少数的高山草原之一（高约400米），地形辽阔，风景秀丽。营地附近有一荒废的村落「昂平村」，绝大部份村屋皆已倒塌，但周遭的风水林树木茂盛，保存完整。

遇野猪6大安全注意

市民一旦遇到野猪时，应该如何处理？渔护署网页有教路，提出6点安全注意事项，包括：

•如遇到野猪时，应保持镇定，切勿主动走近及干扰牠们；

•请勿接触野猪，包括幼猪；

•如有需要，可躲在障碍物后，待野猪离开后才继续前进；

•不应用物件抛向或驱赶野猪，以免挑衅野猪而发生危险；

•不要困住野猪或阻挡牠们的去路；及

•如受野猪滋扰，可致电1823电话中心通知渔护署跟进，如情况紧急，应立刻致电999报警求助。

资料来源：szewai_li＠Threads

