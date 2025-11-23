「UFO」出没注意？ 维港上空惊现一排排飞碟云 似水母又似嘴唇｜Juicy叮

星际天体「3I/ATLAS」光临太阳系，并预计于12月19日最接近地球，距离约2.7亿公里，引起不少天文爱好者的关注，也引起不同联想，网上更加掀起「3I/ATLAS」是彗星还是UFO的争议。提起UFO这「不明飞行物」，维港上空早前也曾出现一排排似水母又像嘴唇的「飞碟云」。详情见下图及下文：

「UFO」出没注意？ 维港上空惊现一排排飞碟云逐张睇↓↓↓↓

天文台：有时被误认为UFO

香港天文台昨日（22日）在其facebook专页「香港天文台 HKO」以「目击飞碟云！」为题发帖，上载网民捕捉到的飞碟云相片，并在回应栏，附上天文台设于太平山镜头拍摄到的飞碟云出没短片。

天文台在帖文中表示「之前唔少人都目击到#荚状云 ☁️，佢哋造型百变，有时似水母，有时就似嘴唇👄，有时仲被误认为系不明飞行物体👽，所以又有『飞碟云』之称！」

天文台：飞碟云排住队出现

天文台接著解释，「事实上荚状云嘅形成多数同地形有关，当稳定潮湿嘅空气遇到山脉阻挡时⛰️，气流会沿山坡抬升再下沉，形成呢啲中间厚、边缘薄嘅荚状云。有时佢哋仲会一排排咁出现，当日天气照片就影到荚状云排住队咁喺山脉上方行过喇！

*以上为fb「香港天文台 HKO」截图

（摄：Mark Tang、FU Ching Tak / 2025年10月25日 / 九龙湾、中环/ #CWOS）#社区天气观测计划 #度天赏云 #Lenticularis」。

帖文同时附上天文台节目「气象冷知识」《飞碟云：UFO出没注意？》的连结，节目内容见下图。

*以上为《气象冷知识》图片

网民：好似一个大的UFO

回应的网民大赞云朵「好漂亮」、「好似一个大的UFO」。有人则自爆「我在飞机上有见过窗外一大嚿嘅荚状云」、「之前喺黄金海岸钓夜鱼见过椭圆形镜状物体喺天上面闪了一下后出现火流星」。

资料来源：香港天文台 HKO ＠facebook

星际天体3I/ATLAS

说回星际天体「3I/ATLAS」，香港太空馆前日（21日）在其facebook专页以「【#天文资讯】星际天体3I/ATLAS」为题发帖，指——

今年夏天，一颗横空出现嘅「怪星」震惊全球！佢就系3I/ATLAS，系至今第3颗确认嘅星际天体。

星际天体系咩？简单嚟讲，就系「嚟自太阳系以外，又唔会俾太阳引力拉住」嘅天体。天文学家至今只发现过3颗：

１。017年嘅1I/‘Oumuamua

２．2019年嘅2I/Borisov

３．今年嘅3I/ATLAS，简称为3I

太空馆表示，3I喺今年7月被位于智利嘅ATLAS巡天望远镜发现后，迅速被确认系星际天体。中国天问一号火星环绕器喺10月3日曾经拍摄到佢。

近日，美国太空总署多项太空任务，例如火星侦察轨道器（MRO）、火星大气与挥发物演化任务（MAVEN）探测器、毅力号（Perseverance）火星探测车、露西号（Lucy）、哈勃太空望远镜（Hubble Space Telescope）同詹姆斯· 韦布太空望远镜（James Webb Space Telescope）等，都从唔同距离同角度捕捉到3I嘅图像同光谱，令科学家更深入了解3I嘅特性。

太空馆指出，星际天体实在罕见，其中3I嘅部分特征较为特别，引起大家嘅联想同讨论。我哋会喺香港太空馆嘅社交媒体同讲座，同大家拆解3I嘅种种谜团同最新科学解释。想知更多，请留意我哋后续嘅更新！

资料来源：香港太空馆 Hong Kong Space Museum＠facebook

天气大热，连云也怕晒要戴番顶帽？屯门青山山顶2023年中惊现圆拱形物体，由于形状如飞碟，有网民坚持是UFO来——「摆明系外星飞碟假装云，你呃我唔到㗎」。天文台则咁解释......↓↓↓↓

天文台FB之前也上载不少网民的「幞状云」美拍，更转载一段自带彩虹的「幞状云」形成纪录短片，美得叫人目眩↑↑↑↑；而天文台早年在网页的「教育资源」部分，更详细讲解幞状云的形成：

「若果你是赏云常客，你可曾留意到积云有时会有一种独特的『发型』，在云顶『烫』得光滑贴服？它就是附属云中的『幞状云』。

浓积云或积雨云内一般有强烈的对流不断地往上发展。而当这些积云的云顶上有一股稳定而潮湿的水平气流时，该股气流便会被下方的对流往上推，令这层水平气流的水汽冷却，并凝结成依附在积云顶端呈帽状的幞状云。随著对流的不断发展，幞状云可转瞬间被积云顶部穿过，而这独特的形态瞬间便会消失得无影无踪了。」