美国升学｜常春藤盟校前招生官揭收生关键：学术成绩以外，顶尖大学真正看重甚么？

中学文凭试(DSE)结束后，不少考生仍在规划升学路，而海外升学仍是一个选择。除了英国和澳洲，拥有多所顶尖学府的美国，亦是香港学生热门之选，当中属常春藤盟校（Ivy League）的八所著名私立大学，包括2027年QS世界大学排名高踞第5位的哈佛大学等，更一直备受香港家长追捧。然而，面对全球数以万计的顶尖申请人，美国名牌大学的招生委员会，到底凭甚么标准挑选精英？拥有逾20年经验、曾任常春藤盟校招生官的Topher Bordeau日前接受《星岛教育》专访，亲身剖析顶尖大学的收生准则。他直言，出色的学术成绩只是基本入场券，学生背后的「内在动机」与真实的个人故事，才是突围的关键。

美制讲求全面评估

日前，国际教育机构True North Education举办亚洲巡回讲座香港站，邀得Topher Bordeau为有意入读美国顶尖大学的家长及学生作分享。他指出，香港以至亚洲学生申请美国大学时，最常见的迷思，是误以为美国的收生标准与英国、欧洲或亚洲系统相似。「其他地区的大学往往较为侧重学生的考试分数，以及对单一主修科目的专注度。」相反，美国大学的审查过程更讲求跨学科及全面评估。

谈及香港学生的优势，Topher Bordeau 给予了很好的评价，形容港生在学术表现上「极度出色」，其成绩往往令人惊叹。他建议，「学生若想让自己的成就表现更出众，必须去理解，并分享驱使他们达成这些成就背后的内在动机。」与其单纯罗列丰富的履历，不如告诉招生官「为甚么」要这样做。「当学生能够展现出追求卓越的深层原因与热情，便能在众多高成就的申请者中令人留下深刻印象。」

Topher Bordeau强调，美国大学的申请不仅关乎学术成绩，还涉及学生在课外活动的参与度，以及从个人陈述（Personal Statement）分享的人生经历中所展现的独特视角。这种评核方式充满不确定性，不仅令亚洲学生感到难以捉摸，连美国本地学生亦面对很大挑战。「即使是学术成绩完美无瑕的申请者，最终也有可能会不获取录。」他形容这是一道「残酷的数学题」。「申请顶尖大学本身是一种自我筛选，只有极强的学生才会报名，但最终录取率往往不到10%。」他强调，大多数近乎完美的申请者被拒，绝非因为有任何缺陷，纯粹是学额不足的残酷现实。

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过度依赖AI润饰

对许多Ivy League申请者而言，撰写个人陈述是最令人望而生畏的一环。Topher Bordeau坦言，这种「写甚么都可以」的极大自由度，往往令人无从下笔。到底怎样才是一篇能打动招生官的好文章？他透露，审阅过数以万计的文章后，发现优秀陈述的共通点，是招生官能隔着屏幕感受到学生对该主题的强烈热忱。「文章不需要词藻华丽，主题也不必独一无二，最重要的是学生真的非常投入于他们所写的内容。」相反，若招生官感觉学生只是在「迎合」或「顺从」校方期望，而非出于内在动机，说服力与吸引力便会大打折扣。

另外，AI技术的发展，也影响个人陈述文章内容。Topher Bordeau分享了近年的观察，指出高达95%的申请档案过度依赖AI润饰与公式化包装，内容过于标准化，缺乏独立思考与个人灵魂。在招生官眼中，这类由亚洲家长或机构打造的「完美履历」过于精致却缺乏个性，犹如机械人般辨识度低，这往往「成为许多顶尖学霸被直接拒绝的关键原因」。

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若有意提早准备、目标是常春藤盟校的Grade 9或Grade 10学生，Topher Bordeau 建议，「尽可能选修学生就读学校内所提供最具挑战性及最严格的课程。」他认为，这不仅是为了打造具竞争力的成绩，更是向招生委员会展现勇于挑战自我、发掘潜能的学习态度。

记者：苏丽珊

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