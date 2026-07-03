DSE放榜2026｜专家拆解5大分数/情况出路 预计这个分数可稳入「八大」

2026年中学文凭试（DSE）放榜在即，为帮助同学部署放榜后的联招（JUPAS）改选，《星岛教育》邀请了学友社学生辅导顾问吴宝城分析今年升学形势。他指出，今年应考及申请JUPAS人数均有上升，预计考获最佳5科21分可稳入「八大」。此外，他综合了在5个分数和情况下，考生可以选择的出路；最后，他亦寄语同学不论成绩高低，都应以个人兴趣为先，并按自身分数，制定合适的改选及升学策略。

为何今年学额竞争增加？

预计今年21分稳入「八大」

拆解5大分数/情况出路

放榜后重要日子

今年报考DSE的总人数达58576人，较去年逾5%的升幅。吴宝城指出，值得关注的是，今年DSE中有12186人为自修生，人数较去年大幅增加逾1800人。他分析指，自修生人数上升，或与部分考生希望透过重考个别科目，以「合并成绩」（Combine Cert）报读大学有关。他提醒应届日校考生，「自修生有机会以合并成绩报读大学，加上整体报考人数回升，这无疑增加了今年学位竞争的程度与不确定性。」

不仅DSE考生增加，参与JUPAS的人数同样呈上升趋势。今年共有465所中学、合共45273名申请人参与联招，较去年增加逾2000人，增幅同样逾5%。吴宝城认为，「JUPAS申请人数上升，意味着学位竞争必定会随之增加，同学在评估录取机会时需多加留意。」

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吴宝城预计，今年考获最佳5科达21分或以上的考生，便属于「高分稳阵」，可稳入「八大」。

面对上述形势，多少分才算「安全线」？吴宝城预计，今年考获最佳5科达21分或以上的考生，便属于「高分稳阵」，可稳入「八大」。他强调，「任何分数的考生在选择出路时，都要以兴趣行先。」选择的基础应建基于学生想读甚么、能力在哪里，以及将来想从事甚么职业。厘清方向后，再审视两大客观因素，包括课程的最低入学要求，及实际收生分数，

若不达标便无需考虑。

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针对不同分数/情况的考生，吴宝城提供了以下具体策略：

1. 最佳5科21分或以上（高分）

对于考获最佳5科达21分或以上的考生而言，吴宝城认为，他们放榜后主要的考虑点及处理工作相对简单，只需专注于联招改选，将心仪的学科作适当排序即可。

2. 17至20分（中游分数）

吴宝城提醒，获取17至20分的中游分数考生，在改选时不需要过分保守，联招排位可改选之余，亦毋需将所有选择改为自资课程或「指定专业/界别课程资助计划」(SSSDP)课程。他指，「20分仍有突围机会，例如考生的数学科特别高分，而该学科的科目比重较大；或者面试表现极佳，都有机会弥补分数上的不足。」同时，考生应仔细考虑联招中UGC（由「大学教育资助委员会」资助的学士学位课程）与自资学位或SSSDP课程的比例，同时亦要思考联招以外的后备方案。例如若未能入读八大，考生要考虑直升自资院校的学士学位，还是选读副学位，再「搏上」八大。

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3. 16分或以下

考获16分或以下的考生，改选策略需要更务实。吴宝城以医护为例，考生第一步先了解志向，若自问细心、有耐性且有志做护士，便可锁定护理学。由于16分无法考入UGC护理系，考生不用勉强浪费联招志愿，应将目标转向SSSDP，如东华学院、都会大学、圣方济各大学等。同时，必须报读JUPAS以外的课程作两手准备，例如医管局、浸大持续教育学院的护理课程；东华学院或都大的高级文凭护理课程都可考虑。

4. 未达学士门槛

如5科考获2级，中英文未能「保3」，肯定不能考虑自资学士学位，考生应直接报读副学位课程。

5. 5科未达2级

成绩更低的考生，如5科未达2级，则需考虑资历架构第3级别的课程，即各类文凭课程。

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日期 事项 15/7 DSE放榜 16-18/7 JUPAS最后改选，同学可于个别指定时段，修改其课程选择 5/8 JUPAS放榜 6/8 获得正式遴选取录资格的申请人缴交留位费的最后限期 12/8 考评局公布DSE成绩覆核结果 13/8 取得覆核成绩的申请人，可递交重新考虑入学申请 20/8 公布根据覆核成绩重新考虑入学申请的遴选结果 25/8 公布补选结果

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