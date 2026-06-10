JUPAS改选2026︱城市大学CityU 10个最多人申请/竞争最激烈课程 边科33人争1个位？附收生分数+计分方法

城市大学CityU JUPAS改选2026︱中学文凭试（DSE）将于7月15日放榜，应届考生现阶段正积极搜集各升学资讯，为未来铺路。随着大学联合招生办法（JUPAS）首轮改选于5月27日结束，《星岛教育》特意向8所教资会资助大学查询各院校首轮改选后的竞争情况，助同学及早部署放榜后的选科策略。本文整合了香港城市大学（城大/CityU）的最新数据，盘点首轮改选后5个最多人申请（以Band A计算）的热门学科，以及学位竞争最激烈的5个课程（以Band A申请人数对比学额计算）。同时，文章亦附上各课程的计分方法及收生分数，让同学能更准确评估自己的入读机会。

城大5个最多人申请课程

城大5个收生竞争最激烈课程

城市大学CityU JUPAS改选2026︱城大分数换算方法

城大课程的分数转换方式如下：

级别 分数 5** 8.5 5* 7 5 5.5 4 4 3 3 2 2 1 1

JUPAS首轮更新课程选择已于5月27日结束，城大统计5个最多人申请的课程（仅以Band A计算），依次为工商管理学士(会计) (专修: 专业会计 / 环境，社会，治理和科技)、工商管理学士 (管理学) (专修 : 人力资源管理 / 策略及国际管理 )、社会科学学士(社会工作) (特点: 社会参与及人文关怀 – 健康与福祉 / 社会多元与持续 / 人在环境的专业介入)、智能资讯系统学 [主修: 工商管理学士(环球商业系统管理) 、工商管理学士(商业人工智能)]及工商管理学士(市场学) (专修: 环球市场营销 / 营销数据分析)。

第5位：工商管理学士(市场学) (专修: 环球市场营销 / 营销数据分析)

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数：765

学额：82

计分方法：最佳5科（包括英文及数学）

加权科目：英文x1.5

课程详细资讯

收生分数*：

中位数：24.5

下四分位数：23.5

第4位：智能资讯系统学 [主修: 工商管理学士(环球商业系统管理) 、工商管理学士(商业人工智能)]

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数：784

学额：62

计分方法：最佳5科（包括数学）

加权科目：无

课程详细资讯

收生分数*：

中位数：21

下四分位数：20.5

第3位：社会科学学士（社会工作） （特点：社会参与及人文关怀–健康与福祉/社会多元与持续/人在环境的专业介入）

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数：1078

学额：54

计分方法：最佳4科（包括英文）

加权科目：英文x 2

课程详细资讯

收生分数*：

中位数：23

下四分位数：23

第2位：工商管理学士（管理学）（专修：人力资源管理/策略及国际管理）

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数：1090

学额：58

计分方法：最佳5科（包括数学）

加权科目：无

课程详细资讯

收生分数*：

中位数：22

下四分位数：21.5

第1位：工商管理学士（会计）（专修：专业会计/环境，社会，治理和科技）

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数：1141

学额：148

计分方法：最佳5科（包括数学）

加权科目：无

课程详细资讯

收生分数*：

中位数：22

下四分位数：21.5

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延伸阅读：JUPAS改选2026︱香港大学HKU 10个最多人申请/竞争最激烈课程 有2个热门课程逾千人申请！

如以收生竞争情况计算，城大5个竞争最激烈的课程（以Band A申请人数对比预计收生人数），排名榜首的是工学士(创新与企业工程) (特点: 工程学 / 科技 / 创新 / 企业 / 创业)，其次为工学士(智能制造工程学) (特点: 物联网 / 工业大数据 / 机器人技术与自动化 / 物流与供应链 / 智慧城市工程)，第3为文学士（创意媒体）（特点：动画/电影及摄影/批判理论及实践/游戏及可玩媒体/新媒体艺术/声音艺术），排名第4的是工商管理学士 (商业人工智能) (专修: 商务智能 / 信息系统审计 / 互联网服务及社交网络 / 数据信息学)，最后是环球可持续发展科创课程 [主修: 工学士(能源科学及工程学) / 工学士(环境科学及工程学)＋特点：环球视野]。

第5位：环球可持续发展科创课程 [主修: 工学士(能源科学及工程学) / 工学士(环境科学及工程学)＋特点：环球视野]: 约25人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数：253

学额：10

申请人对比学额比例：25.3

计分方法：最佳5科（包括英文、数学及其中1科包括生物、化学或物理）

加权科目：数学x2.5；生物 /化学/物理作为第1选修x2.5；英文x2；生物/化学/地理/ M1/M2/物理作为第2选修x1.5

课程详细资讯

收生分数*：

中位数：38

下四分位数：36.5

第4位：工商管理学士 (商业人工智能) (专修: 商务智能 / 信息系统审计 / 互联网服务及社交网络 / 数据信息学)：约27人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数：266

预计收生人数：10

申请人对比学额比例：26.6

计分方法：最佳5科（包括数学）

加权科目：无

课程详细资讯

收生分数*：

中位数：21

下四分位数：21

第3位：文学士（创意媒体）（特点：动画/电影及摄影/批判理论及实践/游戏及可玩媒体/新媒体艺术/声音艺术）：约29人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数：484

学额：17

每学额竞争比率：28.5

计分方法：最佳5科（包括英文）

加权科目：英文x 2

课程详细资讯

收生分数*：

中位数：27.5

下四分位数：27

第2位：工学士(智能制造工程学) (特点: 物联网 / 工业大数据 / 机器人技术与自动化 / 物流与供应链 / 智慧城市工程)：约30人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数：729

学额：24

申请人对比学额比例：30.4

计分方法：最佳5科（包括英文及数学）

加权科目：无

课程详细资讯

收生分数*：

中位数：20

下四分位数：18

第1位：工学士(创新与企业工程) (特点: 工程学 / 科技 / 创新 / 企业 / 创业): 约33人争1个学位

2026年收生资料/数据：

Band A申请人数：526

学额：16

申请人对比学额比例：32.9

计分方法：最佳5科（包括英文及数学）

加权科目：无

课程详细资讯

收生分数*：

中位数：19.5

下四分位数：18.5

延伸阅读：JUPAS改选2026︱中文大学CUHK 10个最多人申请/竞争最激烈课程 边科38人争1学额？附2026年预计收生分数

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*城大的收生分数，是根据2026年的计分方法，及于2025年获得JUPAS正式遴选取录资格的申请人的DSE成绩计算得出，详情请参考城大网站

注：各课程的收生资讯，以院校公布为准。

资料来源：院校提供、JUPAS及城大网页



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