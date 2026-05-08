大学资讯日2026｜科大办「开箱入学路」 拆解JUPAS策略与跨学科优势

随着中学文凭试（DSE）落幕，不少考生正根据表现调整联招（JUPAS）课程选择。早前，部分大学及自资院校陆续公布再度举行的课程资讯日（Info Day）资讯，如香港科技大学（科大/HKUST）将于5月23日及6月6日分别于港岛及九龙举办「开箱科大入学路」活动，透过主题讲座、Pre-U体验工作坊及入学咨询，助应届及来届DSE考生与家长掌握第一手升学资讯。活动现已开放网上登记。

港九两区办资讯日

科大延续往年传统，在DSE结束后的关键时刻举办资讯日。今年活动分为两场，港岛区（5月23日）及九龙区（6月6日）讲座各有侧重。港岛区主题讲座将聚焦科大的就业竞争力与行业前景分析，深入探讨不同行业的人才需求趋势、所需技能、科大生的就业前景以及升学准备策略。九龙区主题讲座则探讨跨学科教育，全面掌握升学与未来规划所需的重要资讯，探讨如何通过创新课程培养具竞争力和国际视野的人才。

延伸阅读：大学/院校资讯日2026｜一文睇清5间院校 课程资讯日详情

另外，为了让中学生预先感受大学学习氛围，活动特设「Pre-U 体验工作坊」。中学生可免费参与「试堂」，与大学教授面对面互动。此环节旨在助学生探索学术兴趣及职涯导向，名额将优先考虑现就读中三至中四或同等程度的学生。

活动当日，科大理学院、工学院、工商管理学院、人文社会科学学院及跨学科学院的教授与学生大使将全线出动，介绍热门课程及校园生活。在升学实战层面，校方将设多场专业讲座，深入剖析：联招排位攻略、破解入学误区、2026入学新要求，包括选修科目限制及「第六科额外加分」计算法等。此外，现场亦设有「个人化咨询」环节，由入学事务教授及招生人员即场解惑，协助学生制定具体的升学部署。

延伸阅读：教达人 - 亲临VTC选科策略资讯日 掌握未来职场新趋势 | 教学「无间」

开箱科大入学路

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<