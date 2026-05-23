JUPAS收分2026︱盘点「8大」AI相关课程 即睇商业AI／数据科学／金融科技入学资讯 21分都有机会读？

JUPAS收分2026︱中学文凭试（DSE）早前已考完最后一科，相信同学对考试表现都心中有数，或想调整大学联招（JUPAS）的课程选择。JUPAS于放榜前改选的截止日期为本月27日下午5时，有需要的同学，记得把握改选时间。为帮助同学部署改选，《星岛教育》整理了「8大」近年热门的课程范畴入学资讯，当中包括2025年的收生分数（Admission Scores）及2026年计分方法等，给予同学作参考。

JUPAS收分2026︱香港大学HKU AI相关课程

今日介绍的是近年最热门，跟人工智能（AI）相关的课程。综观8大院校去年的收生分数，有关AI课程的收生分数都偏高，例如香港大学（港大/HKU）的「文理学士(应用人工智能)」，上四分位数高达57分；然而，即使DSE考获20多分的同学，亦并非没有选择。值得留意的是，大学收生除了因应DSE成绩，还有不同因素，加上每年报读人数不同，故去年的收生分数只能作参考。

文学士及工学学士(人工智能及数据科学)

课程编号： JS6298

JS6298 计分方法： 英文x 2 + 数学 x 1.5 + 最佳2科（生物/化学/经济/资讯及通讯科技/M1/M2/物理 x1.5） + 其余最佳1科

英文x 2 + 数学 x 1.5 + 最佳2科（生物/化学/经济/资讯及通讯科技/M1/M2/物理 x1.5） + 其余最佳1科 上四分位数： 44

44 中位数： 42

42 下四分位数： 42

42 课程详细资讯：>>按此<<

工学学士与人工智能理学硕士联合课程

课程编号： JS6377

JS6377 计分方法： 英文+ 数学 + 最佳3科（可包括M1/M2或丙类科目）

英文+ 数学 + 最佳3科（可包括M1/M2或丙类科目） 上四分位数： 34

34 中位数： 33

33 下四分位数： 31

31 课程详细资讯：>>按此<<

新闻媒体及人工智能学士

课程编号： JS6822

JS6822 计分方法： 英文 x 1.5 + 最佳4科（可包括M1/M2或丙类科目较高分科目）

英文 x 1.5 + 最佳4科（可包括M1/M2或丙类科目较高分科目） 上四分位数： 35

35 中位数： 32

32 下四分位数： 31

31 课程详细资讯：>>按此<<

文理学士(应用人工智能)

课程编号： JS6224

JS6224 计分方法： 英文+数学 + 最佳3科

英文+数学 + 最佳3科 上四分位数： 57

57 中位数： 53

53 下四分位数： 51

51 课程详细资讯：>>按此<<

JUPAS收分2026︱香港中文大学CUHK AI相关课程

人工智能：系统与科技

课程编号： JS4468

JS4468 计分方法： 最佳5科

最佳5科 科目比重： 英文x 1.25；中文 x 1.25；数学x 1.75；M1/M2 x 1.75；生物、化学、物理、资讯及通讯科技 x 1.5

英文x 1.25；中文 x 1.25；数学x 1.75；M1/M2 x 1.75；生物、化学、物理、资讯及通讯科技 x 1.5 上四分位数： 55.75

55.75 中位数： 52.375

52.375 下四分位数： 50.975

50.975 课程详细资讯：>>按此<<

JUPAS收分2026︱香港科技大学HKUST AI相关课程

理学A组–人工智能延伸主修

课程编号： JS5181

JS5181 计分方法： 最佳5科+第6科额外加分

最佳5科+第6科额外加分 科目比重： 英文x 1.5 + 数学 + 以下最佳科目：生物x 1.5/化学x 1.5/ 物理x 2/M1 x 2 /M2 x 2

英文x 1.5 + 数学 + 以下最佳科目：生物x 1.5/化学x 1.5/ 物理x 2/M1 x 2 /M2 x 2 中位数： 37.5

37.5 下四分位数： 36

36 课程详细资讯：>>按此<<

工程学–人工智能延伸主修

课程编号： JS5282

JS5282 计分方法： 最佳5科+第6科额外加分

最佳5科+第6科额外加分 科目比重： 英文x 2 + 数学x 2 + 以下最佳科目：生物x 2/化学x 2/ 物理x 2/资讯及通讯科技x 1.5+ 最佳2科，其中M1/M2 x 1.5

英文x 2 + 数学x 2 + 以下最佳科目：生物x 2/化学x 2/ 物理x 2/资讯及通讯科技x 1.5+ 最佳2科，其中M1/M2 x 1.5 中位数： 48.7

48.7 下四分位数： 46.48

46.48 课程详细资讯：>>按此<<

JUPAS收分2026︱香港理工大学PolyU AI相关课程

电子计算及人工智能(荣誉)理学士组合课程 (计算机科学/企业信息管理)

课程编号： JS3868

JS3868 计分方法： 任何最佳5科

任何最佳5科 科目比重： 各科目比重不同，详见JUPAS网页

各科目比重不同，详见JUPAS网页 中位数： 230

230 下四分位数： 215

215 课程详细资讯：>>按此<<

数据科学及人工智能(荣誉)理学士组合课程 (数据科学及分析 / 金融科技及人工智能)

课程编号： JS3223

JS3223 计分方法： 任何最佳5科

任何最佳5科 科目比重： 各科目比重不同，详见JUPAS网页

各科目比重不同，详见JUPAS网页 中位数： 220

220 下四分位数： 211

211 课程详细资讯：>>按此<<

资讯及人工智能工程学(荣誉)工学士/理学士组合课程 (物联网 / 人工智能 / 资讯安全)

课程编号： JS3180

JS3180 计分方法： 任何最佳5科

任何最佳5科 科目比重： 各科目比重不同，详见JUPAS网页

各科目比重不同，详见JUPAS网页 中位数： 218

218 下四分位数： 210

210 课程详细资：>>按此<<

物理学(荣誉)理学士副主修人工智能及数据分析 / 创新及创业

课程编号： JS3030

JS3030 计分方法： 任何最佳5科

任何最佳5科 科目比重： 各科目比重不同，详见JUPAS网页

各科目比重不同，详见JUPAS网页 中位数： 215

215 下四分位数： 205

205 课程详细资讯：>>按此<<

JUPAS收分2026︱香港城市大学CityU AI相关课程

延伸阅读：副学士VS高级文凭｜Asso与HD全方位比较！升学率/课程/学费有咩分别？

智能资讯系统学 [主修: 工商管理学士(环球商业系统管理) 、工商管理学士(商业人工智能)]

课程编号： JS1017

JS1017 计分方法： 最佳5科(包括数学)

最佳5科(包括数学) 科目比重： 各科均为x 1

各科均为x 1 中位数： 21

21 下四分位数： 20.5

20.5 课程详细资讯：>>按此<<

工商管理学士 (商业人工智能) (专修: 商务智能 / 信息系统审计 / 互联网服务及社交网络 / 数据信息学)

课程编号： JS1019

JS1019 计分方法： 最佳5科（包括数学）

最佳5科（包括数学） 科目比重： 各科均为 x 1

各科均为 x 1 中位数： 21

21 下四分位数： 21

21 课程详细资讯：>>按此<<

人工智能･计算･突破课程(特点:自由选择学院专业学科/一对一专业导师/精英学生实习培训 / 专业导师指导计划/顶尖海外大学交流)

课程编号： JS1070

JS1070 计分方法： 3个核心科 + 2科选修

3个核心科 + 2科选修 科目比重： 英文/数学x 2；其他选修科 x 1

英文/数学x 2；其他选修科 x 1 中位数： 31

31 下四分位数： 30

30 课程详细资讯：>>按此<<

理学士(数据与系统工程) (特点: 数据科学 / 金融科技 / 工业人工智能 / 智慧城市)

课程编号： JS1074

JS1074 计分方法： 3个核心科 + 2科选修

3个核心科 + 2科选修 科目比重： 数学 x 2；英文 x 1.5；其他选修科 x 1

数学 x 2；英文 x 1.5；其他选修科 x 1 中位数： 28

28 下四分位数： 27.5

27.5 课程详细资讯：>>按此<<

理学士(计算机科学) (专修: 人工智能 / 网络安全 / 数据科学 / 多媒体计算 / 软件工程与项目管理)

课程编号： JS1204

JS1204 计分方法： 最佳5科

最佳5科 科目比重： 各科均为 x 1

各科均为 x 1 中位数： 23

23 下四分位数： 22

22 课程详细资讯：>>按此<<

JUPAS收分2026︱岭南大学LU AI相关课程

工商管理(荣誉)学士-商业分析与创新 (课程特色: 电子商务/信息系统/运营管理/数据科学/人工智能)

课程编号： JS7212

JS7212 计分方法： 最佳5科

最佳5科 中位数： 27

27 下四分位数： 25.05

25.05 课程详细资讯：>>按此<<

延伸阅读：校长推荐计划SPN｜网上申请系统5.11截止 专家详解哪类人可获推荐！

JUPAS收分2026︱香港教育大学EdUHK AI相关课程

人工智能与教育科技荣誉理学士及资讯及通讯科技及小学科学教育荣誉学士

课程编号： JS8008

JS8008 计分方法：最佳５科

科目比重： 数学/M1/M2 x 1.5、资讯及通讯科技x 1.5/生物/化学/物理x 1.5、组合科学x 1.5、综合科学 x 1.5；指定应用学习科目 x 1.5

数学/M1/M2 x 1.5、资讯及通讯科技x 1.5/生物/化学/物理x 1.5、组合科学x 1.5、综合科学 x 1.5；指定应用学习科目 x 1.5 中位数： 26

26 下四分位数： 24.1

24.1 课程详细资讯：>>按此<<

人工智能与教育科技荣誉理学士及小学数学教育荣誉学士

课程编号： JS8009

JS8009 计分方法：最佳５科

科目比重： 数学/M1/M2 x 1.5、物理 x 1.5、指定应用学习科目 x 1.5

数学/M1/M2 x 1.5、物理 x 1.5、指定应用学习科目 x 1.5 中位数： 25.5

25.5 下四分位数： 25

25 课程详细资讯：>>按此<<

人工智能与教育科技荣誉理学士

课程编号： JS8714

JS8714 计分方法：最佳５科

科目比重： 数学/M1/M2 x 1.5、生物/化学/物理x 1.5、设计与应用科技x 1.5、资讯及通讯科技x 1.5、组合科学x 1.5、综合科学x 1.5；指定应用学习科目 x 1.5

数学/M1/M2 x 1.5、生物/化学/物理x 1.5、设计与应用科技x 1.5、资讯及通讯科技x 1.5、组合科学x 1.5、综合科学x 1.5；指定应用学习科目 x 1.5 中位数： 25

25 下四分位数： 24.5

24.5 课程详细资讯：>>按此<<

2026年JUPAS 8间资助大学的DSE成绩换算方法

大学名称 5** 5* 5 4 3 2 1 香港大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港中文大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港科技大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港理工大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港城市大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1 香港浸会大学 7 6 5 4 3 2 1 岭南大学 7 6 5 4 3 2 1 香港教育大学 7 6 5 4 3 2 1

资料来源：JUPAS网站及各院校网页。

注：上述计算方法的实际比重，或会视乎学科或课程要求而有所不同，资讯以院校公布公准。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<