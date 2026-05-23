Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

JUPAS收分2026︱盘点「8大」AI相关课程 即睇商业AI／数据科学／金融科技入学资讯 21分都有机会读？

升学攻略
更新时间：10:53 2026-05-23 HKT
发布时间：10:53 2026-05-23 HKT

JUPAS收分2026︱中学文凭试（DSE）早前已考完最后一科，相信同学对考试表现都心中有数，或想调整大学联招（JUPAS）的课程选择。JUPAS于放榜前改选的截止日期为本月27日下午5时，有需要的同学，记得把握改选时间。为帮助同学部署改选，《星岛教育》整理了「8大」近年热门的课程范畴入学资讯，当中包括2025年的收生分数（Admission Scores）及2026年计分方法等，给予同学作参考。

JUPAS收分2026︱香港大学HKU AI相关课程

今日介绍的是近年最热门，跟人工智能（AI）相关的课程。综观8大院校去年的收生分数，有关AI课程的收生分数都偏高，例如香港大学（港大/HKU）的「文理学士(应用人工智能)」，上四分位数高达57分；然而，即使DSE考获20多分的同学，亦并非没有选择。值得留意的是，大学收生除了因应DSE成绩，还有不同因素，加上每年报读人数不同，故去年的收生分数只能作参考。

文学士及工学学士(人工智能及数据科学)

  • 课程编号：JS6298
  • 计分方法：英文x 2 + 数学 x 1.5 + 最佳2科（生物/化学/经济/资讯及通讯科技/M1/M2/物理 x1.5） + 其余最佳1科
  • 上四分位数：44
  • 中位数：42
  • 下四分位数：42
  • 课程详细资讯：>>按此<<

工学学士与人工智能理学硕士联合课程

  • 课程编号：JS6377 
  • 计分方法：英文+ 数学 + 最佳3科（可包括M1/M2或丙类科目）
  • 上四分位数：34
  • 中位数：33
  • 下四分位数：31
  • 课程详细资讯：>>按此<<

新闻媒体及人工智能学士

  • 课程编号：JS6822  
  • 计分方法：英文 x 1.5 + 最佳4科（可包括M1/M2或丙类科目较高分科目）
  • 上四分位数：35
  • 中位数：32
  • 下四分位数：31
  • 课程详细资讯：>>按此<<

文理学士(应用人工智能)

  • 课程编号：JS6224  
  • 计分方法：英文+数学 + 最佳3科
  • 上四分位数：57
  • 中位数：53
  • 下四分位数：51
  • 课程详细资讯：>>按此<<

JUPAS收分2026︱香港中文大学CUHK AI相关课程

人工智能：系统与科技

  • 课程编号：JS4468 
  • 计分方法：最佳5科
  • 科目比重：英文x 1.25；中文 x 1.25；数学x 1.75；M1/M2 x 1.75；生物、化学、物理、资讯及通讯科技 x 1.5
  • 上四分位数：55.75
  • 中位数：52.375
  • 下四分位数：50.975
  • 课程详细资讯：>>按此<<

JUPAS收分2026︱香港科技大学HKUST AI相关课程

理学A组–人工智能延伸主修

  • 课程编号：JS5181  
  • 计分方法：最佳5科+第6科额外加分
  • 科目比重：英文x 1.5 + 数学 + 以下最佳科目：生物x 1.5/化学x 1.5/ 物理x 2/M1 x 2 /M2 x 2 
  • 中位数：37.5
  • 下四分位数：36
  • 课程详细资讯：>>按此<<

工程学–人工智能延伸主修

  • 课程编号：JS5282 
  • 计分方法：最佳5科+第6科额外加分
  • 科目比重：英文x 2 + 数学x 2 + 以下最佳科目：生物x 2/化学x 2/ 物理x 2/资讯及通讯科技x 1.5+ 最佳2科，其中M1/M2 x 1.5
  • 中位数：48.7
  • 下四分位数：46.48
  • 课程详细资讯：>>按此<<

JUPAS收分2026︱香港理工大学PolyU AI相关课程

电子计算及人工智能(荣誉)理学士组合课程 (计算机科学/企业信息管理)

  • 课程编号：JS3868   
  • 计分方法：任何最佳5科
  • 科目比重：各科目比重不同，详见JUPAS网页
  • 中位数：230
  • 下四分位数：215
  • 课程详细资讯：>>按此<<

数据科学及人工智能(荣誉)理学士组合课程 (数据科学及分析 / 金融科技及人工智能)

  • 课程编号：JS3223  
  • 计分方法：任何最佳5科
  • 科目比重：各科目比重不同，详见JUPAS网页
  • 中位数：220
  • 下四分位数：211
  • 课程详细资讯：>>按此<<

资讯及人工智能工程学(荣誉)工学士/理学士组合课程 (物联网 / 人工智能 / 资讯安全)

  • 课程编号：JS3180  
  • 计分方法：任何最佳5科
  • 科目比重：各科目比重不同，详见JUPAS网页
  • 中位数：218
  • 下四分位数：210
  • 课程详细资：>>按此<<

物理学(荣誉)理学士副主修人工智能及数据分析 / 创新及创业

  • 课程编号：JS3030  
  • 计分方法：任何最佳5科
  • 科目比重：各科目比重不同，详见JUPAS网页
  • 中位数：215
  • 下四分位数：205
  • 课程详细资讯：>>按此<<

JUPAS收分2026︱香港城市大学CityU AI相关课程

延伸阅读：副学士VS高级文凭｜Asso与HD全方位比较！升学率/课程/学费有咩分别？

智能资讯系统学 [主修: 工商管理学士(环球商业系统管理) 、工商管理学士(商业人工智能)]

  • 课程编号：JS1017  
  • 计分方法：最佳5科(包括数学)
  • 科目比重：各科均为x 1
  • 中位数：21
  • 下四分位数：20.5
  • 课程详细资讯：>>按此<<

工商管理学士 (商业人工智能) (专修: 商务智能 / 信息系统审计 / 互联网服务及社交网络 / 数据信息学)

  • 课程编号：JS1019 
  • 计分方法：最佳5科（包括数学）
  • 科目比重：各科均为 x 1
  • 中位数：21
  • 下四分位数：21
  • 课程详细资讯：>>按此<<

人工智能･计算･突破课程(特点:自由选择学院专业学科/一对一专业导师/精英学生实习培训 / 专业导师指导计划/顶尖海外大学交流)

  • 课程编号：JS1070  
  • 计分方法：3个核心科 + 2科选修
  • 科目比重：英文/数学x 2；其他选修科 x 1
  • 中位数：31
  • 下四分位数：30
  • 课程详细资讯：>>按此<<

理学士(数据与系统工程) (特点: 数据科学 / 金融科技 / 工业人工智能 / 智慧城市)

  • 课程编号：JS1074  
  • 计分方法：3个核心科 + 2科选修
  • 科目比重：数学 x 2；英文 x 1.5；其他选修科 x 1
  • 中位数：28
  • 下四分位数：27.5
  • 课程详细资讯：>>按此<<

理学士(计算机科学) (专修: 人工智能 / 网络安全 / 数据科学 / 多媒体计算 / 软件工程与项目管理)

  • 课程编号：JS1204 
  • 计分方法：最佳5科
  • 科目比重：各科均为 x 1
  • 中位数：23
  • 下四分位数：22
  • 课程详细资讯：>>按此<<

 JUPAS收分2026︱岭南大学LU AI相关课程

工商管理(荣誉)学士-商业分析与创新 (课程特色: 电子商务/信息系统/运营管理/数据科学/人工智能)

  • 课程编号：JS7212 
  • 计分方法：最佳5科
  • 中位数：27
  • 下四分位数：25.05
  • 课程详细资讯：>>按此<<

延伸阅读：校长推荐计划SPN｜网上申请系统5.11截止 专家详解哪类人可获推荐！

JUPAS收分2026︱香港教育大学EdUHK AI相关课程

人工智能与教育科技荣誉理学士及资讯及通讯科技及小学科学教育荣誉学士

  • 课程编号：JS8008 
  • 计分方法：最佳５科
  • 科目比重：数学/M1/M2 x 1.5、资讯及通讯科技x 1.5/生物/化学/物理x 1.5、组合科学x 1.5、综合科学 x 1.5；指定应用学习科目 x 1.5
  • 中位数：26
  • 下四分位数：24.1
  • 课程详细资讯：>>按此<<

人工智能与教育科技荣誉理学士及小学数学教育荣誉学士

  • 课程编号：JS8009 
  • 计分方法：最佳５科
  • 科目比重：数学/M1/M2 x 1.5、物理 x 1.5、指定应用学习科目 x 1.5
  • 中位数：25.5
  • 下四分位数：25
  • 课程详细资讯：>>按此<<

人工智能与教育科技荣誉理学士

  • 课程编号：JS8714  
  • 计分方法：最佳５科
  • 科目比重：数学/M1/M2 x 1.5、生物/化学/物理x 1.5、设计与应用科技x 1.5、资讯及通讯科技x 1.5、组合科学x 1.5、综合科学x 1.5；指定应用学习科目 x 1.5
  • 中位数：25
  • 下四分位数：24.5
  • 课程详细资讯：>>按此<<

2026年JUPAS 8间资助大学的DSE成绩换算方法

大学名称 5** 5* 5 4 3 2 1
香港大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1
香港中文大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1
香港科技大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1
香港理工大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1
香港城市大学 8.5 7 5.5 4 3 2 1
香港浸会大学 7 6 5 4 3 2 1
岭南大学 7 6 5 4 3 2 1
香港教育大学 7 6 5 4 3 2 1

资料来源：JUPAS网站及各院校网页。
注：上述计算方法的实际比重，或会视乎学科或课程要求而有所不同，资讯以院校公布公准。

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

 

↓即睇DSE2026专页↓

↓即睇DSE2026专页↓

最Hit
房署突击巡查公屋！住户公开「家访」亲身经历细节 「证明依家查得好严」
房署突击巡查「家访」！公屋住户公开亲身经历细节 「证明依家查得好严」
生活百科
22小时前
黎家盈（左）成为香港首名太空人，周日晚乘坐神舟二十三号升空。央视
00:44
神舟二十三号︱明晚23时08分发射 朱杨柱、张志远、黎家盈升空
即时中国
1小时前
陈慧琳奶奶刘沈静月初离世今设灵 儿子刘建浩、两名孙仔一身素服送别丨独家
陈慧琳奶奶刘沈静月初离世今设灵 儿子刘建浩、两名孙仔一身素服送别丨独家
影视圈
14小时前
《21世纪大君夫人》惹历史争议 电视台宣布删除边佑锡登基画面 韩国知名讲师崔泰星向IU致歉
《21世纪大君夫人》惹历史争议 电视台宣布删除边佑锡登基画面 韩国知名讲师崔泰星向IU致歉
影视圈
14小时前
神舟二十三号｜明晚11时08分发射 航天员由朱扬柱、张志远和黎家盈担任
神舟二十三号｜ 港产太空人黎家盈完成200个训练科目 目前整体状态良好 乘组配合默契
社会
2小时前
机组人员送院治理。黎志伟摄
国泰澳洲抵港客机疑遇气流 至少8名乘客及机组人员受伤
突发
3小时前
港产太空人黎家盈随神舟二十三奔星海 一文看清中国历代女太空人
即时中国
27分钟前
长辈50岁「躺平」要钱掀争议 高质长者正能量打脸：65岁手术后考保安不靠仔女｜Juicy叮
长辈50岁「躺平」要钱掀争议 高质长者正能量打脸：65岁手术后考保安不靠仔女｜Juicy叮
时事热话
18小时前
佘诗曼迎51岁生日获群星拱照 周嘉洛陈山聪谢天华为视后庆生 上位小生有份去饭局惹揣测
佘诗曼迎51岁生日获群星拱照 周嘉洛陈山聪谢天华为视后庆生 上位小生有份去饭局惹揣测
影视圈
14小时前
政府招聘博物馆助理！5天工作月薪达$2.3万 助推非遗发展计划 符合2条件即可应征
政府招聘博物馆助理！5天工作月薪达$2.3万 助推非遗发展计划 符合2条件即可应征
生活百科
22小时前