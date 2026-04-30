兆基创意书院20周年 本周末办「逆水畅游」开放日

位于九龙城区的香港兆基创意书院（李兆基基金会赞助、香港当代文化中心主办）不知不觉已踏入20个年头。该校是一所提供全面教育的直资中学，一直以来重视艺术教育，并致力为年轻人在开放环境中寻找适合的出路，著名校友包括艺人蔡思韵及组合COLLAR成员邱彦筒（Marf）等。适逢20周年，该校将于5月2日及3日（本周六日）举办「20周年校庆开放日」，并举行两场课程简介会。有意报读的学生及家长，可亲身到场感受校园氛围，了解其创意艺术教育的理念。

重创意艺术教育

兆基创意书院于2006年成立，由香港当代文化中心策划和营运。书院最初只提供高中课程，及后于2021至22学年起增办初中课程。初中生除了学习教育局建议的内容及校本课程外，校方更结合艺术能力、学术知识及生活技能等元素，提供「声音与音乐」、「形体与表演」及「思考活作」等特色科目，促进学生全面发展。

至于高中学习，则以「创意专业导向课程」为核心，涵盖「设计与视觉传意」、「电影与录像艺术」、「表演艺术」及「空间研习」4个艺术范畴。各科每个学期均设有创作周，让学生专注研究、创作和评论作品。学生完成高中课程，其作品及成绩经评核后，可获颁授资历架构第三级的「创意艺术文凭（DCA）」。

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学费方面，以2025至26年度为例，中一至中五全年为$33000（分10期支付），中六全年为$27600（分8期支付）。该校亦会向有需要的家庭提供学费减免，确保不同阶层背景的学生，均有机会接受创意艺术教育。

除了课程内容和导向与主流中学不同外，该校的建筑设计亦别具心思。校园由教学区及社区平台区两部分组成，由本地著名建筑师严迅奇（即香港故宫文化博物馆及中大文物馆罗桂祥阁的建筑师）亲自操刀，曾荣获「香港建筑师学会优异奖2008」。其设计与创意艺术教育理念息息相关，校内设有多媒体剧场、小剧场及文化艺术中心等；其中「创意大道」除了是主要通道，亦可化身为表演舞台，旁边的梯级随即成为观众席。

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适逢20周年，书院今年以「逆水畅游」为校庆主题，寓意校方勇于突破主流，与主流保持距离却不疏离；同时见证学生20年来游向多元出路，旅程虽然不易，但沿途风景独特而珍贵。一连两日的开放日活动相当丰富，围绕「创意艺术」、「学术知识」、「生活与实践」、「专业导向」及「自我探索」5大主题。活动包括市集、艺术展览、学生音乐表演、AI主题展览、电影放映、工作坊及中六表演艺术毕业演出等，毕业演出及工作坊需预先登记留座。

20周年校庆开放日

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