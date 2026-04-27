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大学/院校资讯日2026｜一文睇清5间院校 课程资讯日详情

升学攻略
更新时间：17:24 2026-04-27 HKT
发布时间：17:24 2026-04-27 HKT

中学文凭试（DSE）完结后，相信同学对自己的考试表现都心中有数，或认为有需要调整联招课程选择。近日，部分大学及自资院校陆续公布在文凭试后，再度举行的课程资讯日（Info Day）资讯，《星岛教育》整理了香港理工大学、香港城市大学、香港教育大学、东华学院及香港都会大学的资讯日的日期、时间、内容等，方便同学们及早安排时间。值得注意的是，所有资讯日需预先登记，建议有意前往资讯日的同学，应先浏览大学网页，详阅活动详情。

大学/院校资讯日2026｜香港理工大学

理大联招课程咨询2026

  • 日期：5月9日（周六）
  • 网上活动：5月11至13日（周一至周三）
  • 时间：9：30至17：30
  • 内容：课程讲座及咨询、校园导览、实验室参观、学生分享、如何透过JUPAS选择专业技巧讲座、人工智能如何如驱动永续建筑的未来主题讲座等
  • 地址：红磡育才道11号
  • 查询及登记：>>按此<<

大学/院校资讯日2026｜香港城市大学

城大联招课程咨询日2026

  • 日期：5月16日（周六）
  • 时间： 13：00至17：00
  • 内容：本科课程讲座及咨询、专题讲座、校园导览等
  • 地址：九龙塘达之路83号
  • 查询及登记：>>按此<<

延伸阅读：校长推荐计划SPN｜网上申请系统5.11截止 专家详解哪类人可获推荐！

大学/院校资讯日2026｜香港都会大学

都大联招课程咨询日 2026

  • 日期：5月16日（周六）
  • 时间：13：00至18：00
  • 内容：本科入学及课程讲座、实验室参观、工作室参观、校园导赏、咨询摊位、图书馆开放日
  • 地址：何文田常盛街1号（赛马会健康护理学院）、何文田忠孝街81号（赛马会校园）、何文田牧爱街30号（正校园）
  • 查询及登记：>>按此<<

大学/院校资讯日2026｜东华学院

东华学院课程咨询及开放日 2026

  • 日期：5月16日（周六）
  • 时间： 10：00至17：00
  • 内容：课程资讯、校园生活互动展览、升学讲座、实验室参观、即场面试及即时取录
  • 地址：何文田卫理道31号马锦灿纪念大楼
  • 查询及登记：>>按此<<

延伸阅读：JUPAS公布修订资助课程申请资格 人才子女须居港2年 明年设过渡期

大学/院校资讯日2026｜香港教育大学

教大本科课程资讯日

  • 日期：5月23日（周六）
  • 时间： 13：00至17：00
  • 内容：入学讲座、学生分享、大学联招选科策略、校园生活分享、咨询摊位、VRb体验活动、工作坊
  • 地址：大埔露屏路10号
  • 查询及登记：>>按此<<

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

↓即睇DSE2026专页↓

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