大学/院校资讯日2026｜一文睇清5间院校 课程资讯日详情

中学文凭试（DSE）完结后，相信同学对自己的考试表现都心中有数，或认为有需要调整联招课程选择。近日，部分大学及自资院校陆续公布在文凭试后，再度举行的课程资讯日（Info Day）资讯，《星岛教育》整理了香港理工大学、香港城市大学、香港教育大学、东华学院及香港都会大学的资讯日的日期、时间、内容等，方便同学们及早安排时间。值得注意的是，所有资讯日需预先登记，建议有意前往资讯日的同学，应先浏览大学网页，详阅活动详情。

大学/院校资讯日2026｜香港理工大学

理大联招课程咨询2026

大学/院校资讯日2026｜香港城市大学

城大联招课程咨询日2026

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大学/院校资讯日2026｜香港都会大学

都大联招课程咨询日 2026

大学/院校资讯日2026｜东华学院

东华学院课程咨询及开放日 2026

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大学/院校资讯日2026｜香港教育大学

教大本科课程资讯日

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