浸大附属学校王锦辉中小学 6.6办小一简介会暨开放日

全港首间由大学营办的「一条龙」直资学校、位于沙田区的香港浸会大学附属学校王锦辉中小学，凭借稳定的升学路径及灵活的课程衔接，多年来深受家长追捧，过往网上登记的简介会名额，往往不足1小时就额满。校方日前宣布，将于6月6日（周六）举行「2027-2028年度小一入学简介会暨学校开放日」，并将于5月6日上午10时起接受网上登记，额满即止。

12年一条龙发展

浸大王锦辉中小学提供由小一至中六的「12年一贯」教育，免除升中衔接的烦恼，因此一直深受家长欢迎。学校于高中阶段采双轨制，学生可按兴趣及能力选择香港中学文凭试（HKDSE）或英国普通教育文凭高级程度考试（GCE A-level）课程。该校近年于国际考试表现亮眼，以去年为例，在GCE A-level考试中有超过7成半学生取得A或A*的优异成绩，当中更有11名学生夺得全A*满分。校方更会在选科前，为同学提供专业资讯及辅导，确保学生能根据未来升学路向作出最合适选择。

探索式教学取代传统功课

教学语言是该校另一大特色。小学部以普通话教授中文科，广东话教授人文素质科，其余学科则以英语授课。学生在高小至初中更可修读由母语教师执教的西班牙语、日语、德语或法语。此外，学校定期举办海外研习，让学生在真实语境中实践所学，并深入体验相关语言的文化。

另外，该校小学生不再是传统「坐定定」学习，他们透过真实议题以探索、讨论及建构知识，并以研习题目、专题研习来代替传统功课，讨论的问题更围绕学生的生活经验，让他们通过问题导向来学习不同学科。

12万平方呎校园

校园硬体设施亦是该校一大卖点，该校占地达120000平方呎。校内设有不同的专业设施，包括：科创学习中心、校园广播电视台、视觉艺术中心、2个表演艺术中心、科学实验室、舞蹈室、演讲厅、图书学习中心、宇宙探索馆、康体游泳大楼、室内体育馆、体适能中心、濒危物种博物馆、智能生态中药蝴蝶园、垒球及新兴运动训练中心等设施。

学费方面，2026至27学年，本地课程及国际课程的学费分别为全年$44800及$50320（分10期缴交）。校方设有学生资助计划，为表现良好但有经济困难的学生提供支援，成功申请者最高可获全免学费。

2027-2028年度小一入学简介会暨学校开放日

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