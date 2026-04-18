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校长推荐计划SPN｜网上申请系统5.11截止 专家详解哪类人可获推荐！

升学攻略
更新时间：10:00 2026-04-18 HKT
发布时间：10:00 2026-04-18 HKT

应届中学文凭试（DSE）考生在备战考试之余，亦须处理「大学联招办法」（JUPAS）的申请事宜。若学生在社会服务有显著贡献，或在非学术范畴表现卓越，可透过「校长推荐计划」（SPN），争取入学优势。《星岛教育》访问了香港辅导教师协会主席兼中华圣洁会灵风中学副校长叶伟民，为考生剖析申请重点与注意事项。

校长推荐计划(SPN )｜哪类人可获推荐？

「校长推荐计划」（School Principal's Nominations）需经中学校长透过「大学联招办法」网上系统申请，截止日期为5月11日。叶伟民指出，申请人必须在非学术范畴有卓越表现，包括创意活动、艺术、社会服务、领袖才能、音乐、体育或其他文化活动等。他补充，「除上述表现外，学校亦会考虑学生的操行是否优异。」

校长推荐计划(SPN )｜每校有多少SPN名额？

叶伟民表示，今年JUPAS并无明确限定每间中学的 SPN名额。以中华圣洁会灵风中学为例，今年推荐了3名学生。他指出，「每间学校一般可推荐3名或以上申请人。」至于学生能否自荐？他表示这属校本决定。以其任职学校为例，主要由班主任或科任老师推荐，再交由生涯规划委员会商讨决定最终名单，但校方亦开放名额供学生自荐。此外，部分学校设有内部甄选机制，优先考虑为学校长期服务的学生，亦有学校会全面开放予学生申请。

校长推荐计划(SPN )｜不可与 SNDAS 同时参与

香港辅导教师协会主席兼中华圣洁会灵风中学副校长叶伟民。资料图片
香港辅导教师协会主席兼中华圣洁会灵风中学副校长叶伟民。资料图片

考生须格外留意，若早前已参与「学校推荐直接录取计划」（SNDAS），则不能同时参与SPN。叶伟民提醒，SPN受荐学生，有机会在DSE放榜前获得「有条件取录」（Conditional Offer）。然而，因应9所JUPAS参与院校及SSSDP「资助计划」院校，会按照申请人「组别 A」的课程选择（截至5月27日）作考虑，若申请人在DSE放榜后，将「组别 A」的课程选择（截至5月27日）移离，或未能达到有条件取录所指定的成绩要求，其取录资格或加分待遇将会被撤回。

校长推荐计划(SPN )｜面试前准备

不少院校会要求 SPN 申请人进行面试。叶伟民建议，学生应预先整理校内或校外的成长经历；若在非学术范畴有突出表现，则需准备相关获奖证明。「我校近年曾推荐在 STEAM 范畴获奖的同学。学生应在现阶段审视自己的才华与技能，在面试中透过分享学习经验来展现个人潜能。」最后他强调，纵使获SPN推荐，申请人仍须确保DSE成绩达到院校的基本入学门槛（332A），因此在修改课程选择时，应参考预计成绩作理性判断。

校长推荐计划(SPN )｜重要日期及时间

  • 5月11日（下午5时）：学校校长透过「大学联招办法」网上申请系统递交SPN的最后限期
  • 5月27日（下午5时）：SPN受荐人更新课程选择（DSE成绩公布前）最后限期
  • 7月10日（上午9时）：SPN受荐人可查阅特别考虑的结果及有关资料
  • 8月5日（上午9时）：最终取录结果将与「大学联招办法」正式遴选结果同时公布

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