拔萃男书院招收中二至五插班生 收生准则包括哪4项？

曾诞生多位公开试状元，培育不少杰出校友的直资名校拔萃男书院，现时正招收中二至中五年级的插班生，有意为儿子申请转校的家长，可在即日至4月24日，于学校网页下载申请表，也可亲身到校或邮寄索取表格，填妥后交回学校，收生结果将在7月初公布。

名人校友遍布各界

拔萃男书院的学生以「读得又玩得」见称，名人校友遍布不同界别，包括香港网球「一哥」黄泽林、香港羽毛球代表队男单代表伍家朗、旅游节目主持梁彦宗、 钢琴家沈靖韬、世界肝病权威专家黎青龙教授、前立法会议员田北辰等等，难以尽录；在公开试成绩方面，男拔学生表现同样优秀，近年均有文凭试状元及IB状元诞生，学术成绩备受肯定。

由于拔萃男书院是直资中学，可以开办国际课程，因此该校在高中年级，除了设本地的中学文凭试（DSE）课程外，也有国际文凭大学预科课程（IBDP）可供学生选择。今次该校招收中二至中五的插班生，如成功申请入读初中，日后升读高中时，就可以因应兴趣和能力，选择读本地或国际课程。

获拣选的申请者需参加笔试

根据校网资料，甄选中二至中五插班生的准则，分别为学业成绩（60%）、课外活动（20%）、面试表现（15%）及其他（例如父亲或兄弟为该校旧生；兄弟正在该校就读）（5%）。另外，获拣选的申请者需要接受笔试，考核科目包括英文、数学和中文（或法文），未能参与笔试的申请者，将不获校方作进一步考虑。至于运动或音乐方面有特别才能的申请者，也会获邀出席体育或音乐测试。

学费方面，拔萃男书院现时中一至中六的学费为每年$63330；如就读共2年的国际文凭大学预科课程，每年学费为$145090。该校设学费减免计划和多项奖学金，供有家庭经济需要的同学申请之余，也奖励不同范畴表现突出的同学。

拔萃男书院招收插班生资料

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