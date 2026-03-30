中一自行分配学位2026｜正取生名单3.31公布 校长亲解常见疑问 同时获直资中学取录如何处理？

有子女参加中一自行分配学位的家长要注意，各参加派位的中学，将在明日（3月31日）公布正取生名单，所以家长要留意学校是否有来电通知之余，已使用「智方便」或「智方便+」，登记成为「中一派位电子平台」用户的家长，亦可于明日早上10时起，透过电子平台查阅自行分配学位正取学生通知。

中一自行分配学位2026｜校长亲解常见疑问

事实上，未经历过子女升中派位的家长，对于公布正取生名单的情况，或有很多疑问。《星岛教育》综合10个家长常见疑问，并邀请身兼教育评议会主席的中华基督教会协和小学（长沙湾）校长蔡世鸿，解答家长常见疑问。

1. 如子女获所申请的中学，纳入为自行分配学位的正取生，学校将以什么形式联络家长？

答：一般来说，中学将以书面及电话联络学生家长，通知其子女已被该校列为正取生；部分学校或以电邮代替寄信，所以家长可同时留意电邮。此外，已登记成为「中一派位电子平台」用户的家长，亦可于3月31日早上10时起，透过电子平台，查阅自行分配学位正取学生通知，家长毋需致电学校查询。

2．哪类学生最有机会被列为正取生？

答：属于「Band1头」、「Band 2中游」及「Band 3尾」的学生，较大机会在自行分配学位阶段被纳入为正取生，因为普遍学校在这阶段都是择优取录，所以成绩最佳的「Band1头」学生，很大机会在自行分配学位，已被所拣选的学校纳为正取；当「Band1中游」、「Band 1尾」的学生，同样全拣选热门的传统名校，但他们并未有其他特别优秀的表现，就很可能在自行分配学位阶段，只列为备取生。

「Band 2头」及「Band 3头」的学生，情况亦类似，他们在自行分配学位阶段选校时，可能「搏高一线」，例如「Band 2头」申请被视为「Band 1」的中学，

因此亦有机会未被列为正取生。相反，「Band 2中游」及「Band 3尾」的学生，有机会因未有越级挑战，有可能在学位充裕下，竞争较细，及早被学校纳为正取生。

3．家长收到学校的电话通知后，是否需要回复校方接受学位？

答：不需要。值得注意的是，部份家长或会取得2所学校的通知，家长也毋须告诉校方，该校是子女的首志愿或是第二志愿，以及是否接受学位。值得注意的是，有关通知不包括联络备取及落选学生，亦非正式派位结果。正式结果将在7月7日，联同统一派位结果公布。

4．如子女已获非参加派位的直资中学取录；但同时参加自行分配学位，并被所申请的中学纳为正取生。家长经考虑后，想放弃原来直资中学的学位，应该如何做？

答：根据教育局的资料，若家长决定放弃直资中学的学位，须于4月10日或之前，通知该直资中学，及取回已签署的《家长承诺书》和《小六学生资料表》的正本，以保留在自行分配学位阶段成功申请的学位。

5．如家长想保留非参加派位直资中学的学位，又应如何做？

答：如家长决定保留非参加派位直资中学的学位，他们毋须回复参加派位的中学，是否接受其学位。子女将按教育局机制，入读非参加派位的直资中学。

6．如果家长并没有收到任何学校通知，是否代表子女未能在自行分配学位阶段获派学校？

答：不是。有参加派位的中学，在明日（3月31日）只会通知正取生家长，不包括备取生。所以子女仍有可能在公布派位结果当日（7月7日），以备取生身份获得学位。

7．备取生在甚么情况下，在自行分配学位阶段被取录？

答：参加派位的中学，除了正取生名单，也有备取生名单。由于学校不知道所取录的学生，选该校为第一或是第二志愿，所以会有两所学校同时取录一名学生的情况。在这情况下，学生会被派第一志愿。第二志愿的中学，就有空缺取录备取生。

8．如子女获申请的中学录为正取生，是否需参加统一派位？家长应如何填选校表？

答：子女如获派自行分配学位，就毋需参加统一派位。有关家长填写统一派位选校表格时，只需剔选对应项目、划去选校部分及填妥联络资料后签署就可以。

9．如果家长在明日，未曾收到所申请的学校通知，应该如何做？

答：如家长未曾收到学校联络，就要参加5月初的统一派位。届时，家长仍可再选择在自行分配学位拣选的中学。在统一派位阶段，参加派位的中学，在扣除重读生及自行分配学位后，余下的学位将用于统一派位，其中10%的学位不受学校网限制，其余约90%按学校网分配。

10．如家长在非参加派位直资中学，及自行分配学位获派中学的学位之间，感到难以取舍，家长应如何选择？

答：建议家长可因应子女的特性，比较2所学校的办学理念、课程、特色等，以符合子女发展需要为考虑原则；另外，家长也可从经济和交通角度考虑，选择适合子女的中学。

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