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宝血会上智英文书院钻禧校庆 本周末办开放日设多元活动

升学攻略
更新时间：14:58 2026-03-26 HKT
发布时间：14:58 2026-03-26 HKT

位于深水埗区石硖尾的宝血会上智英文书院，是一所资助天主教女子中学，以英文为主要教学语言，属区内知名女校。该校过往DSE成绩优异，以24/25学年为例，逾9成学生考获「332A」成绩，有资格入读本地大学，故深受区内家长欢迎。著名校友包括前港姐冯盈盈、歌手糖妹黄山怡等。今年适逢学校创校60周年（钻禧校庆），将于3月28日及29日（星期六及日）举行「60周年开放日」。家长可于本周末携同女儿亲临校园，亲身感受校园氛围及学校文化。

重视阅读文化

宝血会上智英文书院于1966年创校，以「智仁勇达」为校训，并延伸至培养学生正面价值观，包括智、仁、勇、达，以及公义与感恩。学校除注重学业成绩外，亦重视品德修养与价值教育，鼓励学生积极参与课外活动及服务他人。另外，该校特别重视阅读文化，在中、英文科推行课外阅读及广泛阅读计划；图书馆成立阅读学会，定期举行读书分享会，并设全校性课外阅读奖励计划，同时参加校际阅读比赛，有效推动阅读风气。此外，学校更推行全校每天早上阅读15分钟的「展读晨曦」计划，尤其鼓励学生阅读英文书籍，培养终身学习的习惯。

为庆祝60周年校庆，学校早于去年11月已举行启动礼，包括以无人机表演在礼堂拼出英文简称及「60」字样，以及邀请中一学生，在操场共同拼出学校「60」字样，以创新方式为钻禧校庆揭开序幕。校庆重头戏莫过于本周末的「60周年开放日」。届时，不同课室将举办多元科目活动，如烹饪示范、画展、「写一封给自己」工作坊等。学生亦会呈献丰富表演，包括合唱团、中国舞、爵士舞、柔道、跳绳及敲击乐等，节目精彩。有意为女儿选校的家长，届时可带同女儿到场，近距离感受同学的素质与学校独特的学习氛围。

60周年开放日

  • 日期：3月28日及29日（周六及周日）
  • 时间：10：00至17：00
  • 地址：石硖尾伟智街3号
  • 查询：>>按此<<

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