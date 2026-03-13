Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小一入学︱全港36校网首三志愿成功率统计 哪5个校网成功率最高？

升学攻略
更新时间：18:04 2026-03-13 HKT
发布时间：18:04 2026-03-13 HKT

育局日前上载《2025年度小一入学报告书》。为方便家长了解各校网的统一派位情况，《星岛教育》特别统计全港36个校网，在2025年度派首三志愿的成功率，以及派第10志愿以外的比率，从中得知哪5个校网的成功率最高？哪5个校网有最多比例的学生，派到第10志愿以外？让来年要为子女选校的家长，参考所属校网过往的派位数据，从而部署其选校策略。

小一入学︱参考数据部署选校

透过《小一入学报告书》，家长可了解各校网在该年参加统一派位的人数。获派首三志愿成功率高的校网，可反映该校网的学位充足之余，亦可看到家长的选择较平均，未必会侧重选某几所学校，因此学童较易获派心仪小学；相反，派到第10志愿以外比率较高的校网，有机会是因该校网的家长，主要申请某几所学校，在学位竞争较激烈的情况下，被派去较后志愿的学校。所以住在有关校网的家长，或有意效法「孟母」迁居的家长，可留意各校网的竞争情况，部署如何选校。

小一入学︱5个派首三志愿成功率最高的校网

  1. 第80校网：84.2%
  2. 第98校网：82.1%
  3. 第41校网：79.6%
  4. 第14校网：77.4%
  5. 第16校网：77.2%

按《2025年度小一入学报告书》的资料计算，去年全港仅有2个校网的统一派位首三志愿成功率达80%或以上，其中，北区80校网的成功率最高，达84.2%，其次为包括大屿山和东涌的98校网，达82.1%。

另外，属传统名校区的第41校网（九龙城、九龙塘等），首三志愿成功率接近8成，为79.6%；港岛东区14校网（北角、鲗鱼涌、太古城等）及16校网（柴湾、筲箕湾、西湾河等），其首三志愿成功率分别为77.4%及77.2%。

小一入学︱5个派第10志愿以外比率最高的校网

  1. 第91校网：18.2%
  2. 第34校网：18.2%
  3. 第74校网：15.2%
  4. 第96校网：11.1%
  5. 第99校网：10.6%

至于成功率较低校网方面，属沙田区的91校网及34校网（何文田、启德等），获派第10志愿以外比率均为18.2%，属全港最高比率的两个校网。其余则有元朗区74校网，获派第10志愿以外比率为15.2%，另外，属离岛区96校网（南丫岛等）及99校网（坪洲、愉景湾等），获派第10志愿以外比率分别为11.1%及10.6%。

小一入学︱全港36校网统一派位首三志愿成功率2025

校网

 网内获派首3志愿人数  参与统一派位人数 网内获派首3志愿成功率  获派第10志愿以外比率
11  395 600    65.8%     8%
12 418 594 70.4% 7.7%
14 387 500 77.4% 2.6%            
16 382 495 77.2%3 3%
18 212 304 69.7% 2.3%
31 298 425 70.1% 5.4%
32 257 369 69.6 5.4%
34 476 897 53.1% 18.2%
35 243  338 71.9% 2.7%
40 779 1221 63.8% 9.6%
41 434 545 79.6% 7.3%
43 191 251 76.1% 2.4%
45 360 475 75.8% 1.3%
46 268 371 72.2% 1.6%
48 677 969 69.9% 2.1%
62 589 918 64.2% 11.1%
64 218 290 75.2% 0.7%
65 336 498 67.5% 2.8%
66  319 445 71.7% 1.6%
70 534 802 66.6% 2%
71 461 605 76.2% 2.1%
72 603 784 76.9%      0.8%
73 259 391 66.2% 2.3%
74 396 692 57.2% 15.2%
80 330 392 84.2% 0.8%
81 380 619 61.4% 6.8%
83 5 8 62.5% 0%
84 601 853 70.5% 7.9%
88 321 422 76.1% 1.9%
89 389 544 71.5% 2.9%
91 679 1042 65.2% 18.2%
95 721 1213 59.4% 10.2%
96 5 9 55.6% 11.1%
97 7 10 70% 10%
98 252 307 82.1% 1%
99 36 47 76.6% 10.6%

资料来源：《2025年度小一入学报告书》

延伸阅读：

小一入学︱小一派首三志愿仅两校网成功率逾80% 109校用尽「世袭生」学额

小一统一派位2026｜1.19起接受申请 校长吁首志愿可进取 「世袭生」少减竞争

 

 

 

 

最Hit
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
郑少秋疑因丧女神隐3年  珍贵影片流出需搀扶瘦如纸板人  粉丝心酸：边看边落泪
影视圈
3小时前
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
港人轮候公屋14年终「中大奖」！单人变2人申请 转排新界公屋终派这条邨 网民齐贺：地理位置等同中六合彩
生活百科
23小时前
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
DSE考场现神秘「阿婆军团」？不同试场涌现「长者级」考生 自爆背后离谱目的 考生嬲爆：玩Ｘ我？｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 11:22 HKT
香港特别行政区政府财政司司长陈茂波（左四）、香港特别行政区政府文化体育及旅游局局长罗淑佩（右四）、香港特别行政区政府行政会议非官守议员林健锋（左一）、香港旅游发展局主席林建岳博士（右三）、香港赛马会公司事务执行总监谭志源（右二）、香港哥尔夫球会会长郭永亮（左二）、香港哥尔夫球会副会长吕庆耀（右一）及其他嘉宾见证捧杯时刻。
绕场一周｜马会首次担任「M」品牌高球赛官方社区合作伙伴 携手推动高尔夫共融发展
社会资讯
2026-03-12 08:00 HKT
黎耀祥胞兄因英女王、安倍晋三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引网民热议黎氏家族
02:03
黎耀祥胞兄因英女王、安倍晋三、特朗普缺席案件身份曝光 奇案引网民热议黎氏家族
影视圈
6小时前
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
68岁香港婆婆独游日本爆红 亲揭「唔使靠人」终极秘诀 网民惊叹「太屈机」：必学！｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 16:50 HKT
廖本怀辞世享年96岁 首位华人政务司 「华富邨之父」为公屋设计独立厕厨
01:32
廖本怀辞世享年96岁 首位华人政务司 「华富邨之父」为公屋设计独立厕厨
政情
6小时前
马会支持「赛马会社区高尔夫球计划」 推动体育盛事
企业资讯
2026-03-12 08:00 HKT
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
北上埋单发现「惊天悭钱大法」！港人实测食饭即打86折 原来戏飞揼骨都得 知情者：你太迟钝了｜Juicy叮
时事热话
2026-03-12 14:48 HKT
伊朗打击精准度明显提高，很可能是已获得中国「北斗」卫星导航系统的权限。（美联社）
伊朗局势｜伊朗导弹突变神准　情报揭疑转用中国「北斗」导航
即时国际
9小时前