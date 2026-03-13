小一入学︱全港36校网首三志愿成功率统计 哪5个校网成功率最高？
育局日前上载《2025年度小一入学报告书》。为方便家长了解各校网的统一派位情况，《星岛教育》特别统计全港36个校网，在2025年度派首三志愿的成功率，以及派第10志愿以外的比率，从中得知哪5个校网的成功率最高？哪5个校网有最多比例的学生，派到第10志愿以外？让来年要为子女选校的家长，参考所属校网过往的派位数据，从而部署其选校策略。
小一入学︱参考数据部署选校
透过《小一入学报告书》，家长可了解各校网在该年参加统一派位的人数。获派首三志愿成功率高的校网，可反映该校网的学位充足之余，亦可看到家长的选择较平均，未必会侧重选某几所学校，因此学童较易获派心仪小学；相反，派到第10志愿以外比率较高的校网，有机会是因该校网的家长，主要申请某几所学校，在学位竞争较激烈的情况下，被派去较后志愿的学校。所以住在有关校网的家长，或有意效法「孟母」迁居的家长，可留意各校网的竞争情况，部署如何选校。
小一入学︱5个派首三志愿成功率最高的校网
- 第80校网：84.2%
- 第98校网：82.1%
- 第41校网：79.6%
- 第14校网：77.4%
- 第16校网：77.2%
按《2025年度小一入学报告书》的资料计算，去年全港仅有2个校网的统一派位首三志愿成功率达80%或以上，其中，北区80校网的成功率最高，达84.2%，其次为包括大屿山和东涌的98校网，达82.1%。
另外，属传统名校区的第41校网（九龙城、九龙塘等），首三志愿成功率接近8成，为79.6%；港岛东区14校网（北角、鲗鱼涌、太古城等）及16校网（柴湾、筲箕湾、西湾河等），其首三志愿成功率分别为77.4%及77.2%。
小一入学︱5个派第10志愿以外比率最高的校网
- 第91校网：18.2%
- 第34校网：18.2%
- 第74校网：15.2%
- 第96校网：11.1%
- 第99校网：10.6%
至于成功率较低校网方面，属沙田区的91校网及34校网（何文田、启德等），获派第10志愿以外比率均为18.2%，属全港最高比率的两个校网。其余则有元朗区74校网，获派第10志愿以外比率为15.2%，另外，属离岛区96校网（南丫岛等）及99校网（坪洲、愉景湾等），获派第10志愿以外比率分别为11.1%及10.6%。
小一入学︱全港36校网统一派位首三志愿成功率2025
|
校网
|网内获派首3志愿人数
|参与统一派位人数
|网内获派首3志愿成功率
|获派第10志愿以外比率
|11
|395
|600
|65.8%
|8%
|12
|418
|594
|70.4%
|7.7%
|14
|387
|500
|77.4%
|2.6%
|16
|382
|495
|77.2%3
|3%
|18
|212
|304
|69.7%
|2.3%
|31
|298
|425
|70.1%
|5.4%
|32
|257
|369
|69.6
|5.4%
|34
|476
|897
|53.1%
|18.2%
|35
|243
|338
|71.9%
|2.7%
|40
|779
|1221
|63.8%
|9.6%
|41
|434
|545
|79.6%
|7.3%
|43
|191
|251
|76.1%
|2.4%
|45
|360
|475
|75.8%
|1.3%
|46
|268
|371
|72.2%
|1.6%
|48
|677
|969
|69.9%
|2.1%
|62
|589
|918
|64.2%
|11.1%
|64
|218
|290
|75.2%
|0.7%
|65
|336
|498
|67.5%
|2.8%
|66
|319
|445
|71.7%
|1.6%
|70
|534
|802
|66.6%
|2%
|71
|461
|605
|76.2%
|2.1%
|72
|603
|784
|76.9%
|0.8%
|73
|259
|391
|66.2%
|2.3%
|74
|396
|692
|57.2%
|15.2%
|80
|330
|392
|84.2%
|0.8%
|81
|380
|619
|61.4%
|6.8%
|83
|5
|8
|62.5%
|0%
|84
|601
|853
|70.5%
|7.9%
|88
|321
|422
|76.1%
|1.9%
|89
|389
|544
|71.5%
|2.9%
|91
|679
|1042
|65.2%
|18.2%
|95
|721
|1213
|59.4%
|10.2%
|96
|5
|9
|55.6%
|11.1%
|97
|7
|10
|70%
|10%
|98
|252
|307
|82.1%
|1%
|99
|36
|47
|76.6%
|10.6%
资料来源：《2025年度小一入学报告书》
