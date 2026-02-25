香港真光中学附属小学暨幼稚园｜中学盛产才女 简介会即日报名（附活动连结）

位于湾仔区的私立小学香港真光中学附属小学暨幼稚园（下称香港真光附小），历史相当悠久，去年香港真光中学首位文凭试状元冯乙翘，亦是该校毕业生，故全校上、下都感到欣喜。香港真光附小为男女校，但其联系的香港真光中学，则为女校，每年约75%学生升读中学部，因此成为不少家长热捧的学校。该校在下月28日（周六），将举办「缤纷日暨入学介简介会」，家长如想了解该校的教学理念、感受学生素养及校园氛围的话，现在就可以登记报名，有兴趣为子女报读的家长切勿错过。

才女摇篮

香港真光附小历史悠久，于1872由北美女传教士创办，1935年正式在香港创立小学，后来慢慢发展成一所包括幼稚园、小学和中学的学校。以基督化全人教育为目标，除传授知识外，更帮助学生明辨是非，培养良好品格，服务社会，实践校训「尔乃世之光」的精神。

香港真光中学为津贴女校，校友包括已故才女林燕妮、著名作家李碧华及张小娴等，故有「才女摇篮」美誉。学校最吸引家长之处，在于稳定的升学优势。根据学校公布2024-2025年度升中资料，92%毕业生获派第一志愿中学，约75%直接升读香港真光中学，其余亦获派拔萃女书院、港大同学会书院、圣若瑟书院、张祝珊英文中学、英华女书院等名校，逾8成学生升读英文中学，深受家长欢迎。

在教学方面，学校积极推动小组合作学习，强化讨论、汇报及演说技巧，提升沟通表达能力；同时开展探究式学习，鼓励学生动手实践、勤于思考，培养高阶思维。评估模式多元化，照顾不同学生的需要，体现「严教欢学」的教育理念。

该校另一大特色是，校园占地约3万平方呎，设有室内游泳池、活动室、多媒体室、音乐室、图书馆、家长阁、校园电视台、体育馆、体能室、田径场、射箭场等，设施相当完善。

如有意为子女报读的家长，有意和子女亲身了解学校，可参加香港真光附小于3月28日举行的「缤纷日暨入学简介会」。当天活动内容丰富，包括科组展示、学生表演、主题摊位及互动游戏，让参加者近距离感受校园的学习氛围。

2025-2026（小学部）缤纷日暨入学简介会

