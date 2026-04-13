大学暑假课程2026｜盘点港大/中大/科大 中学生暑期课程 边间U可免费读？

漫长的暑假若不想虚度光阴，中学生可以把握机会提前「试读」大学！本地多间大学已陆续推出2026年的暑期课程及实习计划，让中学生提前感受大学学术氛围。例如教大推出免费夏日体验营；港大的「HKU Summer Institute」提供跨学科沉浸式学习；中大的Summer Institute涵盖艺术与中医等多元内容；科大的「Summer Bootcamp for Polymath」集中AI与ESG创新；理大Summer Institute更结合了学分课程与住宿舍体验。课程范畴横跨人工智能（AI）、工程、商业及医学等领域，部分设有宿舍住宿，适合中四至中五学生报读，让同学在探索兴趣之余，亦为未来升学衔接打好基础。

大学暑假课程2026｜香港教育大学

香港教育大学于6月至8月期间举办一系列免费「教大夏日体验营2026」，邀请中三至中六学生亲身体验大学学习环境。体验营分为「1日营」及「3日营」，涵盖各学院的特色课程，例如博文及社会科学学院的「数智之旅：探索AI与数学的奥秘」3日课程、人文学院的「数码中国文化与传意」3天体验课程，以及教育及人类发展学院的「幼儿教育高级文凭暑期日营」等。学生可依兴趣报名，届时可与大学教授面对面交流。申请人需留意课程报名采先到先得方式，部分热门科目或已额满。

教大夏日体验营2026

大学暑假课程2026｜香港大学

香港大学的「HKU Summer Institute」自2015年成立以来，致力为本地及海外中学生提供探索学术兴趣与职涯方向。今年的暑期课程，由6月15日至7月31日举行，包括商业经济、艺术、AI、数据科学、法律、可持续发展、STEAM及公共衞生等领域，适合中一至中六、Year 9至Year 13、或Grade 7至Grade 12学生参与。所有课程均以英语授课。

报读有关课程的申请人，在英语方面也有要求，其中母语为英语或就读全英文中学的申请人，可上传相关声明书及成绩表副本；其他申请人则需提交英语能力证明（如IELTS总分6.5或以上）。

此外，HKUSI与学生发展及资源中心、李国贤堂亦有合办「香港大学沉浸式体验：跨学科与社区探索」课程，为期5天（7月9至13日），包含宿舍住宿。课程将学术探索与真实校园生活结合，涵盖医学、牙科、法律、社会学及工程等跨学科领域，让学生深度融入港大社群。

HKU Summer Institute

大学暑假课程2026｜香港中文大学

香港中文大学分别于7月14至17日，及7月20至21日，推出「CUHK Summer Institute」，课程专为16岁以上、就读中四及中五（或同等学历）的同学而设。每位学生最多可选修两个课程（每个约15时数）。成功完成课程并达标者，最多可获2个学分，日后若入读中大本科课程，可申请学分计入（须符合相关条款）。课程涵盖艺术、商业管理、教育、社会科学、法律及医学等范畴。重点课程包括「人文导论：伦理辩论」，探讨科技未来的争议性议题；以及热门的「中医概论」，内容涵盖针灸、按摩及中药诊断，学生更有机会练习基础技术并与讲师深度互动。

CUHK Summer Institute

大学暑假课程2026｜香港科技大学

香港科技大学暑假期间推出「HKUST Pre-University Program」，分别有「Summer Bootcamp for Polymath」、「Summer Institute Credit-bearing Courses」及「Thematic-based Programs」三个不同课程，提供给中四至中五、Year 11至12或 Grade 10至11学生报读。

「Summer Bootcamp for Polymath」为期10天（7月19至28日）的课程包含住宿，采取跨学科模式，融合商业管理、工程、科学、跨学科研究与人文社会科学，并加入AI及ESG（环境、社会及管治）等议题，着重培训领导力。

此外，为期8天（7月20至27日）的「Summer Institute Credit-bearing Courses」，有社会学与日常生活、高效率的决策者等7个课程。以及为期5天（7月20至24日）的「Thematic-based Programs」，内容包括「创业与创新」及「AI工作流程设计」等。三个课程的英语要求与港大相若，非全英授课学校之申请人需具备IELTS 6.0或以上证明。

HKUST Pre-University Program

申请截止日期：5月31日(本地学生)

课程费用：$8000（Summer Institute Credit-bearing Courses/ Thematic-based Programs、不包住宿）；

$13800（Summer Bootcamp for Polymath、包含住宿）

查询及报名：>>按此<<

大学暑假课程2026｜香港理工大学

香港理工大学「PolyU Summer Institute」专为中四及中五学生设计，分为「Academic Subjects（学术科目）」与「Residential Camp （住宿营）」两部分。「Academic Subjects」于8月3至7日举行，学生可修读会计、财务或创新创业等学分课程，学生若日后入读理大可申请学分转移；另设有工程、现代科学等非学分课程供选择。

「Residential Camp」则于7月27至31日举行，即5日4夜，提供宿舍体验。参加者可参与各学院，如商学院、理学院、人文学院等的一整天实习课程，并可出席AI、数据分析及创业思维讲座，更有机会参观企业。申请者须提交最近两学期的校内成绩，并建议附上英文自我介绍、报读原因及对课程期望等。

PolyU Summer Institute

申请截止日期：5月31日（本地学生）

课程费用：Academic Subjects由$4000至$4800不等（视乎学分与否而定）；

Residential Camp $3000

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资料来源：各大学院网页

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