大学暑假课程2026｜提前「试读」大学 课程涵盖Hit爆AI、生物医学等（设早鸟优惠！）

漫长的暑假，不想虚度光阴，可以提前「试读」大学！本地多间大学推出暑期课程及实习计划，让中学生提前体验大学生活。例如港大暑期学院提供跨学科沉浸式学习，科大的「博学家暑期训练营」集中AI与ESG创新，理大Summer Institute则结合学分课程与宿舍体验，城大工程实习则培养研究能力。各校课程涵盖人工智能、工程、商业等多个领域，且设早鸟优惠及宿舍住宿，大部分适合中四至中五学生报读。学生们把握机会探索兴趣，为未来升学及发展打好基础。

大学暑假课程2026｜香港大学

香港大学暑期学院（HKU Summer Institute）自2015年成立以来，一直为本地及海外中学生提供暑期课程，让他们探索学术兴趣与未来职业方向。课程涵盖商业与经济、艺术与社会科学、人工智能（AI）、数据科学、法律、可持续发展、STEAM、公共衞生等多个领域，适合中一至中六生、Year 9至Year 13、或Grade 7至Grade 12学生参与。所有课程以英语授课。

英语要求方面，若申请人母语为英语，或就读学校全面采用英语授课，可在申请时上传相关声明书及最近成绩表副本；其他申请人则需提交英语能力证明，例如IELTS总分6.5或以上。

此外，HKUSI与学生发展及资源中心，及李国贤堂合作推出「香港大学沉浸式体验：跨学科与社区探索」课程，为期5天，包含校内宿舍住宿。课程把学术探索与真实校园生活融合，涵盖医学、牙科、科学、法律、工程、社会学等多个跨学科领域，让参加者深度体验港大优势，并充分融入大学社区。

报名及费用资讯

网上资讯讲座：

大学暑假课程2026｜香港科技大学

香港科技大学推出「Summer Bootcamp for Polymath（博学家暑期训练营）」课程，专为中四至中五、Year 11至12或 Grade 10至11学生设计。课程为期10天，即7月19至28日，包含住宿。该课程内容是采取跨学科教学模式，融合商业管理、工程、科学、人文社会科学及跨学科研究，并融入人工智能（AI）及环境、社会及管治（ESG）等前沿议题，培养学生的领导力与创新思维。

英语要求与港大类似，母语为英语或全英授课学校可提交声明及成绩表；其他申请人需提供IELTS 6.0或以上等证明。

报名及费用资讯

大学暑假课程2026｜香港理工大学

香港理工大学设有PolyU Summer Institute（理大暑假学院），专为中四及中五或同等程度学生而设，分为「学术科目」及「住宿营地」两部分。「学术科目」课程于8月3至7日举行，为期5天，学生可选择修读学分课程，如会计与财务基础、创新创业概论等，完成修读的话，可获学分转移至香港理工大学的入学申请。另「学术科目」设非学分课程，可从全球工程专业人士、现代科学之美等中选择科目。

除「学术科目」外，还设「住宿营地」。该课程将于7月27至31日举行，为期5日4夜，并将提供宿舍住宿，让学生体验大学生活。此外，参加者可以参与各学院，如商学院、建筑与环境学院、人文学院、理学院等一整天实习课程，以及出席人工智能与数据分析、创业思维等主题讲座，而且可以参观企业，为未来学习获得第一手经验。

申请者于申请时须同时提交最近两学期校内成绩，并建议附上英文自我介绍、报读原因及对课程期望等。

报名及费用资讯

大学暑假课程2026｜香港城市大学

香港城市大学的工学院设「鹏程优才工程学库」，并推出暑期研究实习计划，为期2至4星期，适合中四至中六学生参与，而学生须由现任中学老师推荐参加。参加者可在城大教员及博士生指导下，进行工程相关研究，涉猎建筑与土木工程、生物医学工程、电脑科学、数据科学等多个范畴，借以培养学生的研究技能及知识，为未来的学习及职业发展奠定基础。申请人必须具备良好英语能力及优异学业成绩。

报名及费用资讯

资料来源：各大学院网页

