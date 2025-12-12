Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

国际学校入学2026｜5间热门国际学校 12月及1月举办开放日

升学攻略
更新时间：14:52 2025-12-12 HKT
发布时间：14:52 2025-12-12 HKT

国际学校一向深受家长欢迎，其英普双语或第三语言教学、多元化课程，能有效开拓学生的视野。近日，不少国际学校陆续举办实体开放日，让家长与子女亲身体验校园氛围，深入了解学校的教育理念与课程内容，为升学规划早日作出准备。

耀中国际学校

耀中国际学校（下称耀中）提供幼儿、小学、中学的课程，初中学生需修读双语国际课程，高中学生可因应个人兴趣可选修IB或A Level课程。而艺人陈小春及应采儿的儿子Jasper曾是耀中的学生，香港剑击运动员朱嘉望、歌手陈伟霆等都是耀中的校友。另外，明天（12月13日）该校将举办「耀中国际学校开放日」，届时将一次过提供幼儿教育部、小学部及中学部的课程简介会，家长可参与尚未满额的「中学简介会」，会后可参观校园及与教职员互相交流资讯，该活动将在耀中（中学部）九龙塘分校举行。

  • 日期：12月13日（周六）
  • 时间：9至13（幼儿教育部）、11至15（小学部）、12至16（中学部）
  • 地点：
    幼儿教育部：九龙塘根德道29号、九龙窝打老道、九龙塘森麻实道3号、将军澳至善街3号G13、1楼119—123及125号舖地下G10
    小学部：九龙塘根德道11号、九龙塘森麻实道22号
    中学部：九龙塘多福道3号
  • 网上报名：按此

Stamford American School Hong Kong

Stamford American School Hong Kong专为5至18岁学生提供美式教育，2017年在香港开设分校，今年更在西九龙开设新校舍，校长祈新校舍可以给学生「大学化」的校园。此外，该校的课程融合美国教育拓展计划 (AERO) 和通用核心标准 (Common Core Plus) 框架，并采用探究式学习方法，希望促进学生积极参与学习，挑战学术难题。毕业生将获得史丹佛高中毕业文凭，并可选择继续攻读国际文凭大学预科课程 (IBDP)。该校将于下周四（12月18日）举办开放日，家长届时可认识学校的课程体系，并可与教师团队见面，更深入了解学校的教育理念。

  • 日期：12月18日（周四）
  • 时间：9:30至10:30
  • 地点：何文田文福道25号
  • 备注：限学前至Year 8学生及其家长参加
  • 网上报名：按此

蒙特梭利国际学校

作为全球规模最大的蒙特梭利学校之一，蒙特梭利国际学校（IMS）提供从亲子启蒙 、基础班、幼稚园直至初中的教育课程，并设有4所校园。今年，赤柱分校更开办首个初中课程，为12至14岁学生提供「一条龙」模式的香港蒙特梭利教育。此外，该校通过沉浸式双语课程，提供蒙特梭利学习环境。赤柱分校将举行校园导览，以两人小组形式进行，分为英语及普通话两组。届时该校专家将领带家长深入认识双语蒙特梭利课程的特色，且实地参观蒙特梭利的教学环境。在导览过程中，家长可近距离观察6至14岁学生的日常学习活动，更能亲身体验IMS特有的沉浸式中文环境氛围。

  • 日期：2026年1月7日（英语）、1月21日（周三）（普通话）
  • 时间：9至10（1月7日）、9至10:30（1月21日）
  • 地点：赤柱马坑邨第三期
  • 网上报名：按此

香港美国学校

香港美国学校（American School Hong Kong）是香港少有提供「一条龙」美国学制的国际学校，由全球最大的美国国际学校运营商Esol Education负责营运。该校的小学预备班至Year 10采用美国学制，其中小学预备班至Year 5透过STEAM课堂学习，以提升学生的创意及协作能力；而Year 11至12则采用国际文凭大学预科课程（IBDP），为升读大学建立基础。喜欢美式教育的家长可在明年1月15日参加由该校举办校园导览与课程简介会，届时家长可详细了解该校课程及理念，另设有单对单的咨询。

  • 日期：2026年1月15日（周四）
  • 时间：9至10:30
  • 地点：大埔马聪路6号
  • 网上报名：按此

英基智新书院

有「IB状元摇篮」之称的英基学校协会旗下的英基智新书院于2008年创立，位于愉景湾，去年该校亦出产一名「IB状元」。该校提供Year 1年至Year 13国际文凭课程 (IB)，课程以学生为本，采用基于探究的学习模式，引导学生展现自己最好的一面。有兴趣的家长可于1月17日参加该校举办的「Prospective Parent Open Day」，届时可参观校园之余，更可可在活动中认识学校团队，了解该校的理念；参观及介绍结束后，学校将提供茶点予参观者，让家长、学生轻松地与教职员交流。

  • 日期：2026年1月17日（周六）
  • 时间：10:30至12
  • 地点：愉景湾海澄湖畔路38号
  • 网上报名：按此

资料来源：各大校网

