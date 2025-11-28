中一入学2026｜观塘区名校资讯日 最少3校在这个日子举行！
观塘区有29所官津中学，当中不乏全开英文班的地区名校，部份学校在12月会举行资讯日或开放日，其中观塘官立中学、圣言中学及蓝田圣保禄中学，均在12月6日举行资讯日，并且仍然接受报名，想子女报读有关学校的家长不要错过。此外，部份学校的网页已提供了中一新生的收生准则，家长可超前部署，为子女拣选学校之余，也可了解收生准则，准备面试。
观塘区名校｜中华基督教会蒙民伟书院（男女）
- 自行分配学额：40个
- 收生准则：教育局次第50%、面试表现（包括：操行5%、沟通能力10%、时事常识及分析能力15%、英语能力20%）50%
- 面试日期：2026年3月21日（周六）
- 地址：观塘晓明街20号
- 详细资讯：按此
观塘区名校｜观塘官立中学（男女）
- 资讯日日期：12月6日（周六）
- 时间：10:30至12:15
- 内容：讲座及活动学习体验
- 留位日期：即日起网上登记报名
- 面试日期：2026年3月7日或14日（周六）
- 地址：观塘顺利邨顺致街9号
- 详细资讯：按此
观塘区名校｜观塘玛利诺书院（男）
- 自行分配学额：41个
- 收生准则 : 学业成绩35%、面试表现（包括英语能力及中文能力）25%、操行15%、与学校联系（包括宗教信仰、兄长在该校就读、父亲/兄长为该校毕业生、现于天主教小学就读）10%、课外活动及其他成就15%
- 面试日期：2026年2月28日（周六）
- 地址：观塘翠屏道100号
- 详细资讯：按此
观塘区名校｜顺利天主教中学（男女）
- 自行分配学额：41个
- 收生准则 : 面试表现（英语表现须达标）30%、教育局成绩次第25%、学习基础15%、品格及操行（操行平均须达乙级或以上）10%、其他（体艺、服务、课外活动等方面的表现）10%、与该校联系（包括现就读该学/校友的直系亲属或天主教徒）10%、
- 面试日期：2026年3月14日（周六）
- 地址：观塘顺利邨顺致街7号
- 详细资讯：按此
观塘区名校｜圣言中学（男）
- 资讯日日期：12月6日（周六）
- 时间：14:00至17:00
- 内容：中一入学资讯讲座及参观校园
- 留位日期：即日起网上登记报名（参观校园已额满）
- 地址：九龙新清水湾道38号
- 详细资讯：按此
观塘区名校｜圣杰灵女子中学（女）
- 自行分配学额：50个
- 收生准则：教育局成绩次第50%、面试表现（包括英文、礼貌仪容及常识）30%、活动及奖项10%、操行及态度10%
- 面试日期：2026年3月14日（周六）
- 地址：观塘康利道26号
- 详细资讯：按此
观塘区名校｜蓝田圣保禄中学（女）
- 资讯日日期：12月6日（周六）
- 时间：9:00至12:00
- 内容：讲座及校园导赏
- 留位日期：即日起网上登记报名
- 面试日期：2026年3月14日（周六）
- 地址：蓝田安田街10号
- 详细资讯：按此
资料来源：各大校网
