中一入学2026｜观塘区名校资讯日 最少3校在这个日子举行！

观塘区有29所官津中学，当中不乏全开英文班的地区名校，部份学校在12月会举行资讯日或开放日，其中观塘官立中学、圣言中学及蓝田圣保禄中学，均在12月6日举行资讯日，并且仍然接受报名，想子女报读有关学校的家长不要错过。此外，部份学校的网页已提供了中一新生的收生准则，家长可超前部署，为子女拣选学校之余，也可了解收生准则，准备面试。

观塘区名校｜中华基督教会蒙民伟书院（男女）

观塘区名校｜观塘官立中学（男女）

观塘区名校｜观塘玛利诺书院（男）

自行分配学额：41个

收生准则 : 学业成绩35%、面试表现（包括英语能力及中文能力）25%、操行15%、与学校联系（包括宗教信仰、兄长在该校就读、父亲/兄长为该校毕业生、现于天主教小学就读）10%、课外活动及其他成就15%

面试日期：2026年2月28日（周六）

地址：观塘翠屏道100号

观塘区名校｜顺利天主教中学（男女）

自行分配学额：41个

收生准则 : 面试表现（英语表现须达标）30%、教育局成绩次第25%、学习基础15%、品格及操行（操行平均须达乙级或以上）10%、其他（体艺、服务、课外活动等方面的表现）10%、与该校联系（包括现就读该学/校友的直系亲属或天主教徒）10%、

面试日期：2026年3月14日（周六）

地址：观塘顺利邨顺致街7号

观塘区名校｜圣言中学（男）

观塘区名校｜圣杰灵女子中学（女）

观塘区名校｜蓝田圣保禄中学（女）

